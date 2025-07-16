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São duas horas. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. José Luís Carneiro apela à consciência histórica e exige que Montenegro defina com quem quer soluções de Estado. O líder do PS falou há momentos no final da reunião da Comissão Política Nacional do partido e diz que se Montenegro mantiver a preferência pelo Chega nas negociações de governo, isso significa uma rutura com o Partido Socialista.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais. E, portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

José Luís Carneiro critica ainda as mudanças de posição protagonizadas pela AD em matéria de política externa. O secretário-geral do Partido Socialista acusa a coligação do governo de quebrar uma convergência que existia desde 1976.

E as posições que foram adotadas por parte do governo quebram uma dimensão de convergência estratégica que há pelo menos desde 1976 entre o PSD, o CDS e o Partido Socialista em relação à política externa portuguesa. Isto vai ter efeitos muito nocivos na relação entre o Partido Socialista e a AD.

Declarações de José Luís Carneiro à saída da Comissão Política Nacional do PS. O atual secretário-geral refere que nunca o PS pode ser colocado ao nível de um partido como o Chega, que atenta contra os valores democráticos, e refere ainda que se o primeiro-ministro não é capaz de distinguir essa representação política e social, diz que Luís Montenegro não está habilitado para definir e defender o interesse nacional. São declarações que iremos continuar a passar nos próximos noticiários aqui na Rádio Observador. O PS pede ajuda ao governo para que as autarquias tenham soluções para os casos semelhantes, como o das barracas em Loures. Também à saída desta reunião da Comissão Política Nacional, José Luís Carneiro garante que o Ministério da Segurança Social e a Secretaria de Estado da Habitação têm de estar ao lado dos autarcas para arranjar soluções aceitáveis.

Nós temos o dever de exigir ao governo que não deixe os autarcas sós perante dificuldades essenciais à vida das pessoas. Pessoas que estão a viver em especiais fragilidades, em especiais fragilidades humanas, em especiais fragilidades na sua realização pessoal. O governo, por intermédio do Ministério da Segurança Social e do Ministério da Habitação, tem o dever de dialogar com os autarcas e de colocar seus meios ao serviço dos autarcas. E, portanto, as construções precárias, como é evidente, não são uma solução de habitação.

Acerca deste tema, o PS mantém também o apoio a Ricardo Leão, autarca de Loures. O secretário-geral do Partido Socialista disse durante a tarde que a autarquia teve todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição de construções ilegais no bairro do Tamude. Durante a tarde, em Beja, antes da apresentação dos candidatos socialistas para as eleições autárquicas, José Luís Carneiro diz ter sido informado pela Câmara de Loures que foram tomados todos os cuidados com os moradores do bairro. A autarquia socialista de Loures iniciou esta passada segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde viviam mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. Ora, o líder socialista pede soluções equilibradas com humanismo e sensibilidade social, mas admite que é necessário corresponder às dificuldades de um conjunto de autarquias na área metropolitana de Lisboa, que hoje se confrontam de novo com o reaparecimento de construções de barracas ilegais. Em defesa da autarquia socialista, sai também Eurico Brilhante Dias, à entrada desta reunião da Comissão Política Nacional do PS em Lisboa. O líder parlamentar socialista reconhece que Ricardo Leão, presidente da autarquia de Loures, não passou a perceção de empatia e humanismo com a demolição de barracas, mas assegura que o partido mantém o apoio no autarca.

Conheço o autarca Ricardo Leão há muitos anos. Conheço a sua capacidade de trabalho e de servir a população do Conselho de Loures. Tenho pena que, em muitas circunstâncias, essa capacidade de trabalho e humanismo nem sempre transpareça para fora, em particular através dos meios de comunicação social. O partido reconhece o enorme trabalho que tem feito. Isso não significa que, em circunstâncias dadas e em circunstâncias concretas, não achemos que a iniciativa que tomou-- Não, esse apoio não está posto em causa. O Ricardo Leão é um autarca que não se avalia por um episódio como este. Avalia-se por muitos dias e meses de trabalho ao serviço da comunidade.

Declarações de Eurico Brilhante Dias, captadas pela RTP, à entrada de mais uma reunião da Comissão Política Nacional do PS, em preparação para o debate de amanhã, o debate sobre o Estado, o Estado geral no Parlamento. Uma crítica feita também com pinças e com Eurico Brilhante Dias a preferir elogiar Ricardo Leão, genericamente, ao dizer conhecer todo o esforço que o autarca fez para tornar o território que administra o melhor território possível para as pessoas que vivem em Loures. Opinião diferente têm vários ex-governantes e deputados do PS que estão indignados com a demolição de habitações no bairro do Tamude Militar e por isso avançam nesta terça-feira com uma carta aberta. Nomes como João Costa, Isabel Moreira ou António Mendes Honestos assinaram hoje uma carta aberta onde manifestam indignação com as recentes decisões de autarcas do PS, com o título "Sobre a demolição de princípios e de barracas". A carta aberta de militantes e simpatizantes do PS manifesta indignação e preocupação com a demolição do teto de dezenas de famílias. Os socialistas explicam que não foi previamente acautelada a proteção dos moradores. Na Justiça, José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o procurador-geral da República. Em causa está a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com um objetivo, é proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, Sócrates faz um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro, eu desfiz todos os aspectos que dizem respeito à acusação do TGV e das casas da Fonseca. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates, que passou este dia a desferir acusações contra o Ministério Público, acusa o organismo de ataques pessoais, mentiras e fantasias. Na educação, a prova de Matemática do nono ano pode ser anulada em 15 escolas, a pedido dos pais. Em causa, segundo o Ministério da Educação, está o tempo de compensação que foi dado aos alunos durante a primeira fase do exame. Segundo a Renascença, as escolas enviaram uma declaração para os encarregados de educação assinarem. Este documento reitera que os encarregados receberam a informação do Júri Nacional de Exames sobre constrangimentos ocorridos no primeiro turno da prova de Matemática. Caso a anulação fique confirmada, os estudantes vão ter a oportunidade de realizar novo exame na segunda fase, já na próxima sexta-feira. A outra alternativa é a validação da prova de Matemática sem a aplicação de qualquer medida excepcional e sem conhecimento da nota. Também na educação, o ministério alega dificuldades técnicas como justificação para o atraso no envio de classificações dos exames nacionais do nono ano. As notas deviam ter chegado hoje às escolas. Sem esta informação, os estabelecimentos de ensino não podem afixar as respectivas classificações finais, já que os exames nacionais, Português e a Matemática, pesam 30% da nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é explicada. Entretanto, o Júri Nacional dos Exames assegura num e-mail enviado aos diretores das escolas que vão ser enviados amanhã os resultados dos exames. À Rádio Observador, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas diz acreditar que as pautas podem mesmo sair amanhã. Filinto Lima sublinha que a situação é incomum.

Não é normal este atraso na divulgação das classificações, portanto, das provas finais. Algo se terá passado e penso que os professores, os diretores e os pais deverão ser conhecedores daquilo que de facto obviou a este atraso na divulgação das classificações. Eu faço votos para que amanhã, na verdade, as escolas do nosso país tenham acesso a essas classificações.

As palavras de Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas, espera que o Ministério da Educação esclareça toda esta situação relacionadas com os lançamentos das notas dos exames do nono ano. Na saúde, é um alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. As urgências do novo Hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipas do Amadora Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade que foi esta semana inaugurada. Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando da Fonseca, que já tinha as equipas muito desfalcadas, vê agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência do novo hospital. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Hospital Amadora-Sintra vai, desta forma, transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos desta unidade. Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que um novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não de realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando da Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável e o correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordon-Lissá, à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte num reforço de recursos humanos. Caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes. Ponto final neste noticiário das 2 horas da manhã. Regresso dentro de meia hora para a Cita Informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.