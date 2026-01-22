Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. O CDS recusa apoiar qualquer candidato na segunda volta das eleições presidenciais. Foi o que fez saber esta noite o vice-presidente do CDS, Álvaro Castello-Branco. Não há nenhum empenhamento orgânico nem institucional, é o que diz em declarações captadas pela Lusa. Sublinha, o vice-presidente do CDS, que o partido está afastado de qualquer um dos candidatos na segunda volta, durante a leitura de um comunicado que resultou da reunião da Comissão Executiva dos centristas. O vice-presidente do CDS frisa ainda que o partido combate, por um lado, o socialismo e rejeita, por outro, o populismo. Não escolhe, portanto, o CDS, nenhum dos candidatos na segunda volta das eleições presidenciais. Luís Montenegro insiste em não tomar partido de nenhum dos dois candidatos na segunda volta. O primeiro-ministro esteve hoje no debate quinzenal, reiterou que não é o governo que vai a votos no dia 8. Acabou a ouvir apelos de apoio por parte do Chega e críticas da Iniciativa Liberal, que já tem vários membros com apoio declarado a António José Seguro. Vasco Maldonado Correia.

A primeira volta já lá foi e a segunda está para chegar. E por isso, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, lembra palavras antigas do primeiro-ministro para perguntar de que lado vai estar.

Montenegro considera que o maior problema na política portuguesa é mesmo o socialismo. Senhor primeiro-ministro, nós estamos de acordo. E agora?

Ora, Montenegro continua a recusar envolver-se na segunda volta, mas pega nos votos de vários candidatos para dizer que o espaço do governo continua igual.

No espaço político central, a votação esteve dispersa por vários candidatos.

Já o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, aponta para contradições no discurso do Chega.

O senhor deputado vem aqui fazer um flic-flac à retaguarda. Já não há medo que Montenegro entre na campanha e até dava muito jeito que o primeiro-ministro apoiasse o vosso candidato.

Mariana Leitão lamenta que o PSD tenha mantido o apoio a Marques Mendes na primeira volta. Alerta para as consequências dessa decisão.

Impede, no futuro, que se implementem as reformas que o país precisa e o senhor primeiro-ministro sabe disso. E no fundo, coloca o país perante um quase abismo político.

À esquerda, Isabel Mendes Lopes, do Livre, não percebe por que Montenegro não se posiciona.

Se não se consegue escolher entre um democrata e alguém que quer abertamente quebrar as regras e quebrar com o regime, está também a falhar aos nossos concidadãos.

O líder do PS não quis falar em presidenciais. José Luís Carneiro apontou falhas ao governo na saúde e diz que voltou atrás com a palavra na carga fiscal.

Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca aumentar os impostos. Pois, senhor primeiro-ministro, eu tenho aqui as duas portarias que aumentaram os impostos sobre os combustíveis e que aumentaram os impostos sobre a habitação.

Luís Montenegro, alvo de críticas à esquerda e à direita no primeiro debate quinzenal, depois da primeira volta das presidenciais.

Vasco Maldonado Correia, com os destaques do debate quinzenal com o primeiro-ministro esta tarde na Assembleia da República. Quem deixa claro o candidato que vai escolher na segunda volta às presidenciais é António Costa. Admite, de resto, que é um voto repetido para o presidente do Conselho Europeu. Não há dúvidas.

Como sabe, eu estou impedido de intervir na política interna portuguesa. Obviamente, não fiz nas eleições na primeira volta, não faço nesta segunda volta. Irei votar como já votei na primeira volta.

E da primeira volta votou em qual campo? No democrático ou no extremista?

O que é que acha? Acha que eu voto em quem?

Apesar de assumir que ainda não falou diretamente com o candidato apoiado pelo Partido Socialista, a escolha de António Costa parece ser óbvia em António José Seguro. André Ventura está a contar com o voto dos sociais-democratas na segunda volta, numa entrevista esta noite na RTP. Volta a acusar António José Seguro de não assumir compromissos. Ventura desvaloriza os apoios que se têm multiplicado ao candidato apoiado pelo Partido Socialista, mesmo vindos de notáveis da direita. Diz que no dia 8 de fevereiro sabe onde a onda da direita, sabe onde a direita, assim que é moderada, vai colocar a cruz no boletim de voto. É mesmo em André Ventura.

Eu sei que o povo social-democrata vai votar em mim. Isso eu sei. O país tinha várias escolhas à direita para poderem disputar com o espaço socialista esta eleição. Escolheram-me a mim, não escolheram outro. O trabalho que temos que fazer agora é evitar que um socialista chegue à Presidência da República, é evitar que o socialismo, com todos os males que trouxe de corrupção, de desorganização do Estado, de despesismo, de bancarrota.

Nesta entrevista à RTP, André Ventura admite dificuldades em debater com António José Seguro, acusa o oponente de não ter qualquer ideia que se conheça.

Nós não conhecemos uma ideia de António José Seguro. Não conhecemos uma ideia. António José Seguro não se compromete sobre nada. Faz-se uma pergunta sobre saúde, quer agregar toda a gente, sobre habitação, quer agregar toda a gente, sobre combate à corrupção, quer agregar toda a gente.

Sobre António José Seguro, o senhor também terá a oportunidade nalgum debate que tenha.

Não, mas é difícil ter uma campanha que do outro lado ninguém se compromete sobre nada.

André Ventura esta noite no programa Grande Entrevista da RTP. Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar à militância no PSD depois de deixar a Presidência da República, já a partir de março. A revelação foi feita pelo próprio numa reunião com os eurodeputados portugueses em Estrasburgo. O presidente da República aproveitou, na despedida das instituições europeias, para deixar vários recados em público e em privado. Miguel Vitor Dias.

E uma dessas revelações privadas é de que vai voltar a ter cartão de militante do PSD

Que tinha deixado na São Caetano à Lapa quando se candidatou a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa esteve num encontro com eurodeputados e ao que foi relatado ao Observador, o ainda presidente da República diz que já perdeu a mão do comentariado. Também nesse encontro, o chefe de Estado mostrou-se um adepto do centro moderado ao dizer que começou com o governo mais à esquerda de sempre, o da geringonça, e termina com aquele que tem o apoio parlamentar mais à direita, o de Luís Montenegro. Já em Ione, aos jornalistas, o chefe de Estado elogiou os portugueses por fazerem pontes impossíveis e no plano nacional desvaloriza eventuais conflitos politicopartidários.

As pedradas, mesmo quando são entre portugueses, descobre-se depois que é uma pedra mole, é uma pedra de lioz, calcária, que é muito mais flexível e maleável, não fere tanto.

Marcelo Rebelo de Sousa, perto do seu deserto, mas antes de deixar o lugar, ainda vai procurar visitar os Açores, a Madeira, Espanha e o Vaticano. Miguel Viterbo Dias com Rui Pedro Antunes e o Diogo Ventura, jornalistas do Observador em Estrasburgo, a acompanhar a sessão solene dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. No futebol, o Benfica perdeu na Liga dos Campeões contra a Juventus por 2 x 0, gols marcados na segunda parte da partida. Foram dois gols em nove minutos. Pavlídis desperdiçou uma grande penalidade ao atirar para o lado. Esta derrota coloca em risco a continuidade da equipa portuguesa na competição. Precisa agora de vencer na recepção ao Real Madrid e mesmo assim tem de esperar pelos resultados das outras equipas. Na reação ao jogo, José Mourinho, treinador do Benfica, considerou que a equipa fez tudo para ganhar, mas no fim só vence quem marca gols.

No futebol ganha quem marca. E há mil exemplos de equipas que fazem pouco para ganhar, mas ganham, e outras equipas que fazem tanto para ganhar e não ganham. Eu acho que nós hoje fizemos muito para ganhar, com as nossas limitações, fazemos um jogo forte, só que nos últimos 20 metros é preciso ser objetivo. É preciso, como eu às vezes digo, partir a baliza.

Análise de José Mourinho. O Benfica vai receber o Real Madrid no Estádio da Luz na próxima quarta-feira, dia 28, às 20h. Um jogo que conta com emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. Como é hábito. Está a chegar a depressão Ingrid. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a faixa costeira de Portugal continental sob aviso laranja, entra em vigor amanhã e no sábado passa a vermelho. De acordo com Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA, a situação piora amanhã, principalmente no centro e norte do país, e a chuva não vem sozinha.

Vamos ter também uma intensificação do vento, principalmente nas regiões do litoral norte, com rajadas previstas até 75 km/h. A neve e a agitação marítima serão os parâmetros mais significativos. A agitação marítima já se faz sentir em quase toda a costa ocidental.

Patrícia Gomes, a meteorologista do IPMA, que prevê uma pequena descida da temperatura para amanhã e as mínimas vão estar abaixo dos 10 °C na maior parte dos distritos. Na sexta-feira, há nova descida nos termômetros. E ao ponto final deste jornal das 14h, a informação está de regresso daqui a pouco à antena da Rádio Observador. É já às 14h30. Até já.