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Tinha o Luis Díaz, que estava sempre a entrar por dentro como extremo esquerdo. Também Morica fazia esse papel de defesa esquerdo, mas era apenas aberto na lateral para conseguir ir para os cruzamentos e conseguir aparecer nas costas da defesa. Portanto, era uma Colômbia com muitas permutas, muitas trocas entre posições e isso dificulta muito a marcação individual dos jogadores. O Congo, quando jogou contra Portugal, teve marcações à zona muito bem conseguidas. Isso porque Portugal também não conseguiu quebrar essa marcação à zona do Congo e a Colômbia conseguiu fazer exatamente o que Portugal devia ter feito. Trocou completamente as posições à equipe do Congo e a equipe do Congo não conseguiu marcá-los à zona. Estavam sempre com dúvidas em quem tinham que marcar, porque vinha James Rodríguez, depois vinha Luis Díaz, depois saía Luis Díaz, subia o Arias, depois do Arias descia, vinha o Puertas pra frente, sempre com esta linha de cinco a rodar, porque o Arias ficava na posição dos dois médios. Entretanto, o Puertas estava à frente, depois o Puertas descia para fazer a posição de médio, subia o Arias e era sempre esta troca, o James Rodríguez em todo lado. Parece confuso, era suposto ser confuso. Se parece confuso o que eu estou a dizer, era esse o objetivo da Colômbia e Daniel Muñoz foi um dos grandes destaques dessa confusão, porque através dessa confusão, Daniel Muñoz apareceu muitas vezes dentro da área como extremo direito e acabou por marcar o gol nessa posição. Portanto, é o meu joker.

Agora temos a sentença, o que é que fica deste jogo?

Fica que, infelizmente, a Colômbia pode ficar em primeiro deste grupo, tem seis pontos, a princípio, já passou pra próxima fase. O Congo vai ter que lutar por um melhor terceiro, vai jogar também contra o Uzbequistão e, portanto, com uma vitória até pode chegar ao terceiro lugar. Mas Portugal agora vai ter um jogo muito complicado contra a Colômbia e vai ser obrigado a ganhar este jogo contra a Colômbia para conseguir ficar em primeiro.

E fechamos com a mentira, o que é que deveria ter acontecido, mas não aconteceu, Martim?

A mentira, para mim, são as substituições da Colômbia. Portanto, substituições que não se compreenderam e neste caso, falo da substituição de Luis Suárez e de James Rodríguez, mais especificamente de James Rodríguez. O treinador colombiano tinha uma equipa que estava muito bem oleada, a funcionar muito bem com James Rodríguez a ser o ponto principal desta equipa colombiana e quando tirou o número 10 e o capitão para meter Quintero, perdeu-se completamente essa imprevisibilidade, essa dinâmica e essa liberdade posicional que James Rodríguez estava a dar à Colômbia e o que fez com que depois a Colômbia tivesse menos oportunidades de gol, apesar de ter feito o gol já com James Rodríguez fora do campo, mas teve muitas menos oportunidades, porque quando James Rodríguez estava em campo, fizeram seis remates à baliza e quando James Rodríguez saiu, apenas fizeram dois e um desses dois acabou por resultar num gol. Portanto, a mentira é as substituições mal feitas da Colômbia.

O jornalista Martim Madeira com a crônica do jogo entre a Colômbia e a República Democrática do Congo, do grupo K, o mesmo que Portugal.

Rádio Observador, são cinco horas. As notícias com Teresa Freire.

Bom dia, começamos pelo Mundial. Depois da vitória frente ao Uzbequistão, o selecionador nacional diz que a equipa está mais madura após uma semana de críticas. Portugal venceu o Uzbequistão por cinco bolas a zero e lidera para já. O grupo K, para esta vitória da noite passada, valeram dois gols de Ronaldo, um de Nuno Mendes, outro de Rafael Leão e ainda um autogolo. No final da partida, na conferência de imprensa, o selecionador Roberto Martínez considera que a principal diferença deste jogo para o do Congo foi a parte mental. Já quando questionado sobre as críticas feitas durante a semana, Roberto Martínez considera que a seleção nacional ficou mais madura.

Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez com que o balneário tornasse-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções. Porque o aspecto tático desta equipa, falei ontem que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo gol ajuda.

Roberto Martínez, no fim da partida com o Congo. Quanto aos outros jogos desta noite, a Colômbia ganhou por 1 x 0 contra a República Democrática do Congo, um jogo do mesmo grupo que Portugal. Antes jogou o Panamá com a Croácia. O jogo do grupo L deu vitória à seleção croata por uma bola a zero. O Panamá fica agora de fora do Mundial. Já a Inglaterra empatou com o Gana. Esta partida também do grupo L terminou sem gols. Os Estados Unidos decidiram flexibilizar as restrições impostas à seleção iraniana de futebol. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que vão permitir que a equipa entre no país dois dias antes do próximo jogo. Um porta-voz do departamento avança que a equipa vai, no entanto, continuar a ser obrigada a sair do país depois do jogo de sexta-feira em Seattle. Já um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol confirma que a equipa vai partir do campo de treino no México na quarta-feira em direção aos Estados Unidos. Em causa estão as queixas da delegação iraniana, a quem foram impostas restrições de viagem para os dois primeiros jogos a acontecer em Los Angeles. A equipa só foi autorizada a entrar nos Estados Unidos na véspera e vários responsáveis da equipa de apoio foram impedidos de viajar com a seleção. A flotilha Global Sumud diz que recebeu a confirmação A ativista portuguesa que participava numa missão humanitária que estava em direção a Gaza está em processo de libertação. Além da portuguesa Ana Margarida, há mais nove ativistas envolvidos. Participavam na caravana Global Sumud Land, que pretendia entregar ajuda humanitária em Gaza, mas há um mês foram detidos na Líbia. A notícia da libertação foi anunciada pela organização num comunicado divulgado nas redes sociais. A flotilha espera a libertação dos ativistas nas próximas 24 horas. Os líderes da Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Polónia reúnem-se esta quarta-feira em Berlim. Em cima da mesa vai estar a guerra na Ucrânia, as potenciais negociações de paz com a Rússia e os preparativos da próxima cimeira da NATO, a decorrer na Turquia nos dias 7 e 8 de julho. Também está prevista a participação do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, por videoconferência, isto porque hoje encontra-se presencialmente com Donald Trump em Washington. Noutros temas, três bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio que lavra na freguesia de Ameixial, em Loulé. De acordo com o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, tratam-se de feridos ligeiros que foram já assistidos num hospital. De resto, por esta hora, estão 343 operacionais no terreno e 118 meios técnicos. E a noite de São João, o Porto esteve em festa e o Observador esteve presente. O jornalista Miguel Pinheiro Correia andou pelas ruas da Invicta para retratar a noite mais longa do ano na cidade do Porto.

Vozes afinadas, martelo na mão e sardinhas na brasa. Está tudo a postos para a noite mais longa do ano na cidade do Porto. Se o São João é motivo suficiente para cantar, hoje houve motivos redobrados para esvaziar os pulmões. Também nas ruas, o metro quadrado passou a ser, mais do que caro, raro. Entre tripeiros e forasteiros, há sempre espaço e comida para todos.

Já tivemos a oportunidade, eu e o senhor presidente da câmara, de comer uma bela sardinha, muito bem assada, e beber um vinho tinto verde. Prová-lo.

Se o presidente da República, no papel de convidado, não se queixou, o anfitrião olhou com orgulho para a cidade vestida de gala.

Sinto um orgulho diferente, eu diria, para ser muito honesto e genuíno, porque poder sentir que estou a liderar uma cidade como esta é de facto um privilégio enorme.

A chuva não estragou os planos e a seleção nacional acrescentou o último ingrediente para a receita de sucesso dos festejos perfeitos.

É a mistura perfeita, cheira a sardinha, Portugal ganhou 5x0, Cristiano marcou dois gols e está toda a gente a dançar na rua, está toda a gente bem disposta, tudo a martelar na cabeça uns dos outros, está um espetáculo.

Mas o espetáculo só ficou completo nos céus. Primeiro, e para quem sabe, com os balões.

É preciso deixar bem aquecer, encher de ar quente e só depois soltar.

Depois, o fogo de artifício.

Foi curtinho. Eu acho que já houve anos melhores. Acho que é giro dispersarem o fogo pelo rio Douro até à Ponte Aarábia e dispersar um bocadinho mais o fogo.

O brilho do fogo deixou as ruas em êxtase, mas mesmo com o cansaço nas pernas, o São João não terminou. Entre balaricos e concertos, a noite mais longa do ano tornou-se em manhã e agora, assim que as energias estiverem recuperadas, é tempo de começar a preparar a festa do próximo ano.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia, que acompanhou os festejos de São João na cidade do Porto. Ponto final neste jornal das 05h. A informação está de regresso às 05h30.