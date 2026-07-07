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São duas horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Portugal está fora do Campeonato do Mundo. A seleção nacional caiu nas oitavas de final depois de perder frente à Espanha por uma bola a zero, deitando por terra as aspirações portuguesas na competição. Um gol de Mikel Merino, já nos últimos minutos, ditou a eliminação portuguesa. Portugal despede-se assim do Campeonato do Mundo. Após o final da partida, Roberto Martínez confirmou que foi o último jogo ao serviço da seleção portuguesa.

Eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar e acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais o que falar.

Já sobre o jogo, o selecionador nacional diz que os detalhes fizeram a diferença.

Defensivamente tivemos muita coragem, boa agressividade, defendemos muito bem. E depois, o que acontece nos jogos de oitavos de um mundial, detalhes importantes, a bola pegar na barra, entrar, não entrar e a oportunidade no minuto 90, que é um recomeçamento, uma falta rápida, e isso foram os detalhes que fazem a diferença, mas é um orgulho incrível.

As explicações de Roberto Martínez após a eliminação de Portugal no Campeonato do Mundo. E vamos a mais reações, a começar pelos jogadores da seleção nacional. Cristiano Ronaldo assegura que deu o melhor pela seleção nacional, hoje e sempre, e admite que Portugal podia ter feito mais.

Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do Mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma das equipes também que, no meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar pra qualquer um. Tivemos um pouco azar sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas, como disse ontem, saio de consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor.

Ronaldo que fala em mais de duas décadas ao serviço de Portugal.

Eu acho que todos os jogadores devem ter um sentimento especial de jogar pela seleção. Eu pelo menos tenho. E 23 anos a representar a seleção com muito prazer, muito gosto e pra mim é sempre uma experiência inesquecível quando tu jogas pelo teu país. Por isso, aquilo que aconteceu no final do jogo foi alguma emoção, mas em princípio também um alívio e consciência tranquila de que quem dá o seu melhor, nada poderá ser apontado.

As palavras do capitão da equipe portuguesa na zona mista à imprensa internacional. Adiantou que era o último jogo em mundiais. Momentos depois, e desta vez à imprensa nacional, o avançado de 41 anos afirma que a permanência na seleção nacional ainda está, nesta altura, em aberto. O guarda-redes da equipe das Quinas, Diogo Costa, fala em falta de sorte para Portugal.

Faltou-nos também uma pontinha de sorte, também bola à barra, bola muito perto da baliza. É preciso sorte também, mas acho que a atitude foi muito boa, foi positiva. Acho que demos o nosso melhor em termos de atitude, em termos de exigência e trabalho mental. Acho que demos o nosso melhor, mas tal como eu disse, faltou-nos uma pontinha de sorte.

Já Rúben Dias não escondeu a frustração.

Cada pessoa lida com a emoção de maneira diferente, é obviamente um sonho de todos nós. E obviamente, a frustração existe. A nossa ambição é maior, é de chegar aqui e ganhar. E como tal, é sempre duro não conseguir vencer.

Bruno Fernandes diz que Portugal saiu mais cedo do que seria esperado.

Obviamente, claro que sim. Todas as oportunidades são perdidas, porque quando chegamos a um mundial, toda gente quer ganhar e nós não somos diferentes. Em todos os mundiais que Portugal participou, acho que não foi diferente. Mas obviamente é uma oportunidade perdida, porque tínhamos e temos uma grande seleção, com grandes qualidades. Se calhar, não conseguimos retirar o melhor de todos da melhor maneira e acabamos por sair numa fase muito precoce do mundial.

As reações portuguesas após a eliminação do Campeonato do Mundo. Portugal caiu nas oitavas de final, derrotado pela Espanha. Na zona mista, falou também o primeiro-ministro. Apesar da derrota, Luís Montenegro disse estar orgulhoso do percurso da seleção nacional e afirma que a equipe portuguesa demonstrou estar entre as melhores do mundo.

Aquilo que eu registo com profundo sentimento de gratidão é que estes atletas também demonstraram que nós estávamos ao nível dos melhores. E estávamos, estivemos ao nível dos melhores. Acabamos por não vencer este jogo, mas isso não significa que não tenhamos feito um percurso, de fato, muito favorável e muito meritório.

As declarações de Luís Montenegro, captadas pela RTP Notícias, ele que deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo. Ao lado do primeiro-ministro, esteve também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que não deu qualquer explicação após a eliminação de Portugal do Campeonato do Mundo. Após esta eliminação, Portugal regressa já a Lisboa na próxima quarta-feira. A chegada está agendada para às 06:00. No que toca a outros jogos do Campeonato do Mundo, nesta altura, tempo de intervalo no jogo Bélgica-Estados Unidos. O vencedor desta partida vai depois defrontar a Espanha nos quartos de final. A acompanhar este jogo está o jornalista João Lourenço. E João, boa noite. Apesar daquela reviravolta dos Estados Unidos, a Bélgica já tem mais um gol.

Deu pouco tempo para respirar. A seleção belga, a seleção destes diabos vermelhos que voltaram a estar por cima do marcador e neste caso, com o mesmo interveniente. Falamos de Charles De Ketelaere, ele que fez o segundo da conta pessoal nesta partida, uma jogada que partiu do flanco esquerdo, jogada de assistência por parte de Leandro Trossard, um cruzamento muito bem colocado por parte do médio do Arsenal e depois De Ketelaere conseguiu fazer esse segundo da conta pessoal. É neste momento, certamente, o melhor em campo, o avançado dos quadros da Atalanta, de apenas 25 anos. Neste momento, ambas as equipes regressam das cabines, não se vislumbram quaisquer alterações relativamente Aos 22 que entraram de início dar conta, Marta, até porque houve uma alteração forçada na equipa da Bélgica. O médio Amadou Onana saiu lesionado no joelho direito ao minuto 21, teve que ser não só assistido, mas concretamente depois substituído pelo médio Vanaken. Onana tem sido um dos principais destaques ou pelo menos um dos jogadores que tem acumulado mais titularidades nesta formação orientada por Rudi Garcia. No entanto, teve que certamente fazer uma pausa nestas contas da seleção belga. Vamos ver se poderá seguir para os próximos jogos, isto se a Bélgica continuar a confirmar esta vitória ao minuto 45 ou, neste caso, ao intervalo da partida. Bélgica 2, Estados Unidos 1.

Jornalista João Lourenço, com os destaques desta primeira parte do jogo Bélgica-Estados Unidos. Mudamos de tema, olhamos para a política nacional. O presidente da República alerta para os riscos que o uso da inteligência artificial, sem regras, constitui para a democracia. António Guterres fez um discurso de encerramento da quarta edição do prémio Vencer o Adamastor, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O chefe de Estado considera que a inteligência artificial é o Adamastor dos dias de hoje, um algoritmo que decide sem explicar e que afeta as decisões da população.

O Adamastor de hoje não é o mesmo dos Lusíadas de Camões. Hoje chama-se opacidade, chama-se caixa negra, chama-se algoritmo que decide sem explicar. Vivemos num tempo em que sistemas de inteligência artificial tomam decisões que afetam diretamente a nossa vida. Bloqueiam pagamentos, avaliam candidaturas, fazem triagem de crédito, sinalizam comportamentos, fazem-no em escala, em tempo real, com uma eficiência que nenhum ser humano consegue igualar. E a democracia exige uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil: que as decisões que afetam as pessoas possam ser compreendidas, contestadas e corrigidas pelas pessoas.

As declarações do presidente da República no Porto com um alerta para os riscos da inteligência artificial. O governo prolongou a situação de alerta de incêndio até à meia-noite de quinta-feira. A informação é avançada pelo Ministério da Administração Interna. Apesar da situação no terreno estar menos crítica, o ministério de Luís Neves pretende manter prontidão para evitar problemas. A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco, bem como Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro. Segundo o Ministério da Administração Interna, a decisão é justificada pela manutenção da onda de calor e pelas previsões meteorológicas de grande adversidade dos próximos dias. A declaração de alerta implica a proibição de acesso e circulação no interior de certos espaços e caminhos florestais, bem como da realização de queimadas. Também não é possível fazer trabalhos em espaços florestais com maquinaria. Na atualidade internacional, a Cimeira da NATO arranca esta terça-feira em Ankara, na Turquia, um encontro marcado pela tensão entre a Europa e os Estados Unidos. Até quarta-feira, os 32 países membros vão discutir o reforço do investimento militar europeu, a produção industrial e o apoio à Ucrânia. Portugal vai estar representado em Ankara pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, bem como pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também vai estar na capital turca e é esperado um encontro com Donald Trump. Na Venezuela, o governo atualizou o número de mortos na sequência dos sismos. Atualização feita na noite desta segunda-feira. São mais 200 mortos em relação ao número anterior. Os dois sismos que atingiram a Venezuela mataram 3535 pessoas. Quanto ao número de feridos, continua acima dos 16 mil. Há ainda mais de 17 mil desalojados e quase 900 edifícios foram danificados ou destruídos. Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes e outros 60 estão desaparecidos. E fechamos o jornal das 14h com os sismos na Venezuela. A informação está de regresso às 14h30.