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Três horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros. Isto depois de o Presidente da República ter enviado o diploma para a fiscalização preventiva. Durante o discurso, na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe de governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde no Palácio da Ajuda Ratton. Sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. Falando de PS, José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar ao lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma também que abandonar a chamada agenda do trabalho digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o partido. O líder socialista falava em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado por um jornalista sobre se considera que o Chega, no plano negocial, não estará à frente do PS. Carneiro respondeu dizendo que nesse caso, é estar atrás e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a lei da greve. A líder dos liberais admitiu ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e as pessoas não estejam dependentes dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. Também a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, acusa o governo de ter perdido tempo ao fazer a Lei dos Estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional foi sensata. Por isso, diz que esta decisão teria sido evitada caso o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Declarações de Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. O líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a Lei dos Estrangeiros seja considerado inconstitucional, haja um processo legislativo com o respeito entre as instituições que é suposto haver. Vai ser assinado já na próxima terça-feira a primeira parceria público-privada do TGV. O anúncio foi feito pela Infraestruturas Portugal, a IP, e o consórcio Luzolave, liderado pela Mota-Engil, vão formalizar o contrato do troço Porto Campanhã até Oian, perto de Aveiro. O plano original previa uma ponte rodoferroviária de dois tabuleiros sobre o Douro, a reformulação da estação de Porto Campanhã e também uma nova estação subterrânea em Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia. O consórcio apresentou uma alternativa, construir duas pontes e mudar a estação de Gaia para Vilar do Paraíso. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba num avião da SATA, que obrigou hoje a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado esta situação e que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório. Recordamos que este alerta de ameaça de bomba obrigou a uma forte mobilização das autoridades no aeroporto de Lisboa e a aterragem de emergência de um voo que fazia ligação entre a Ponta Delgada e a cidade espanhola de Bilbao. Falando do aeroporto, mais de 40 voos foram hoje cancelados em Lisboa devido à greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce, um número avançado por Carlos Araújo, o dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, que explica que até às 08h30 deste sábado houve 25 voos cancelados à partida e 19 à chegada. A paralisação começou à meia-noite de sexta-feira e prolonga-se até às 24h da próxima segunda. Lá por fora, nos Estados Unidos, várias pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito já foi detido pelas autoridades locais. A Polícia Estadual garante que o gabinete do xerife está a investigar este episódio e as motivações do atacante, mas revela que estas várias pessoas, 11 pessoas, concretamente, ainda não se sabe o estado de saúde, sabe-se apenas que foram conduzidas para o maior hospital do estado. O ataque ocorreu numa loja Walmart, na cidade de Traverse, no estado do Michigan. No desporto, a novela Gyökeres chega ao fim. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador sueco aos britânicos do Arsenal numa operação de 76 milhões de euros. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, o Sporting informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, um valor fixo perto dos 66 milhões de euros, a que acrescentam cerca de 10 milhões, caso o avançado sueco conquiste alguns objetivos desportivos. Nas primeiras palavras com a camisola dos Gunners, Gyökeres acredita que o Arsenal é o clube certo para a carreira.

É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do André Berta e também o que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta.

Duas temporadas depois e 97 gols depois, Gyökeres despede-se assim do Sporting. O avançado sueco assinou um contrato válido de cinco temporadas e veste agora a camisola 14 do Arsenal. O Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup ao vencer o Fenerbahçe por 3x2. O jogo de apresentação aos adeptos marcou também o final da pré-temporada dos encarnados, que vão jogar essa Supertaça já na próxima quinta-feira frente ao Sporting. Os gols das Águias foram marcados por Kerem Aktürkoğlu e Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo do central do Fenerbahçe, Archie Brown. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos dos reforços Richard Rios, Enzo Barrenechea, Ammar Dedic e também Rafael Obrador. Na Fórmula 1, Lando Norris arranca da pole position no Grande Prêmio da Bélgica. Na prova de qualificação, o piloto britânico da McLaren foi mais rápido que o colega de equipa e segundo classificado, Oscar Piastri, e também do que o terceiro classificado, Charles Leclerc, da Ferrari. Neste momento, na classificação geral de pilotos, Piastri mantém o primeiro posto com mais oito pontos que Lando Norris. A corrida é este domingo, tem início às 14h. Para terminar, no Tour de France, a penúltima etapa antes da chegada a Paris. Camden Groves foi o mais rápido na chegada a Pontarlier. O ciclista neozelandês da Alpecin-Deceuninck conquistou a primeira etapa da carreira nesta prova. Na classificação geral, não houve qualquer alteração. Tadej Pogačar mantém a camisola amarela. Amanhã há chegada ao sprint nos Champs-Élysées, na cidade de Paris. Ponto final neste noticiário das 3 da manhã. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Continue com a Rádio Observador.