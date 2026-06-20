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Três horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Boa noite. Os sociais-democratas reúnem-se este sábado em congresso em Anadia, no distrito de Aveiro. A reunião nacional arranca cerca de um dia depois de o Chega e os partidos de esquerda terem rejeitado a proposta de alteração à lei laboral do governo e, por isso, deverá ser um dos temas a marcar o evento. O primeiro-ministro Luís Montenegro e o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, culpam o Chega pelo falhanço do acordo e acusam também o partido de André Ventura de colocar em causa a sustentabilidade da Segurança Social ao insistir na descida da idade da reforma. Ainda assim, o líder do Chega diz que tentou até à última, um consenso com o Executivo, numa conferência de imprensa na sede do partido. O presidente do Chega afirmou que o governo optou por seguir sozinho e de forma arrogante.

O governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita, porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei até à última hora que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam, nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento, não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo de mais precioso que temos em Portugal.

André Ventura deixa ainda claro que o Chega não partilha a visão do PSD e da Iniciativa Liberal sobre a precariedade das condições de trabalho.

Nós não vemos o trabalho como uma relação de exploração e de domínio de uns sobre outros. O PSD sabia isso e o seu primeiro-ministro também sabia isso. Foi neste pressuposto de visão, repito, de que não partilhamos a visão do PSD e da Iniciativa Liberal, de que se deve descartar completamente quem trabalha, sobretudo os mais fracos, que ganham menos, que aceitamos, mesmo assim, por ser a única via possível, encetar um processo complexo de trabalho e de negociação, que culminou, aliás, numa proposta de 47 páginas de alteração ao texto legal.

Declarações de André Ventura numa conferência de imprensa na sede do partido, esta sexta-feira, em Lisboa. Ainda sobre o chumbo da reforma laboral, a ministra do Trabalho considera que é um falhanço para o país. É a reação de Maria do Rosário Palma Ramalho, que falava aos jornalistas no Parlamento antes de uma audição parlamentar sobre a prestação social única. A ministra afasta a demissão e explica que o país fica a perder com este chumbo.

Julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país, porque perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade. E esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país.

Declarações aos jornalistas da ministra do Trabalho no Parlamento. Ficou em prisão preventiva a mulher suspeita de matar a enteada de oito anos, em Vale de Passos. A mulher foi detida na passada quinta-feira depois de, durante a madrugada, ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de oito anos. A argúida está fortemente indiciada pelo crime de homicídio qualificado e a advogada de defesa de Mónica Teixeira explica que já esperava esta medida de coação, mas adianta que ainda vai pedir um parecer psiquiátrico.

Vamos tentar uma perícia psiquiátrica. Ela colaborou. Ela tentou, desde que caiu nela, ainda com os inspetores da PJ, colaborar, ajudar ao máximo na investigação e na recolha de toda a verdade material para o processo. Hoje, sim, também falou, em sete primeiros interrogatórios, confessou muitos dos factos que estavam neste processo e mostrou muito arrependimento.

Mónica Teixeira, advogada de defesa da mulher que fica em prisão preventiva, em declarações aos jornalistas no final da audiência no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo defende que Luís Montenegro devia ter sido informado da tentativa de ataque do grupo Armilar Lusitano antes de ser feita a divulgação na comunicação social. Foi uma queixa apresentada esta sexta-feira pelo primeiro-ministro, que lamentou não ter sido informado pelas autoridades e sim através da comunicação social, num momento delicado para ele e para a família. À Rádio Observador, o presidente do OSCOT, o coronel Francisco Rodrigues, sai em defesa da posição de Luís Montenegro.

Sem pôr em dúvida exatamente a questão levantada, a dúvida ou a negação de ter conhecimento desta situação, a não ser pela comunicação social, acho que lhe devia ter sido comunicada anteriormente a situação, tanto mais que faria com que ele próprio também estivesse, de certa forma, atento a qualquer situação que poderia estar relacionada com a questão em si.

Ainda assim, Francisco Rodrigues defende que esta é uma prova de que as autoridades são capazes de conter este tipo de ataques. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República veio esclarecer que a lista de alvos do grupo neonazi foi conhecida numa altura tardia, quando já não existia perigo, uma vez que os principais suspeitos estavam em prisão preventiva. A Ministra do Ambiente e da Energia está confiante na retoma da normalidade do preço dos combustíveis em Portugal. Declarações de Maria da Graça Carvalho, na sequência do alívio da tensão geopolítica no Médio Oriente. A Ministra do Ambiente falava aos jornalistas depois de ter presidido à inauguração da Feira do Campo Alentejano, em Aljustrel, no distrito de Beja. E esta sexta-feira o Executivo anunciou também que vai reduzir o desconto no ISP na próxima semana. Assim, contas feitas, os preços dos combustíveis em Portugal deverão descer na próxima semana, mas menos do que o inicialmente previsto, com o gasóleo a baixar cerca de €0,11 por litro e a gasolina a recuar €0,05 por litro. Olhamos ainda para o Mundial de Futebol. Arrancou há instantes a segunda parte do jogo Brasil com o Haiti, um dos jogos mais esperados desta madrugada e para nos dar conta dos destaques desta partida, agora em direto comigo em estúdio, o jornalista Martim Madeira. Boa noite, Martim.

Boa noite.

A esta hora continua a goleada da equipa do Brasil.

Sim, é seguro dizer que o Brasil e o Joga Bonito está de volta. Eu nunca pensei voltar a dizer isto sobre a seleção brasileira, mas pelo que parece deste jogo, e sei também que é o Haiti e há que ter conta do adversário com quem o Brasil está a jogar neste preciso momento, mas Ancelotti parece que, pelo menos neste jogo, conseguiu trazer de volta um bocadinho da essência do Joga Bonito do Brasil, porque só há Brasil, só tem dado Brasil. Tem que dar um mérito à equipa do Haiti, apesar de estar a perder 3 x 0, tem constantemente metido um bocadinho o pé no acelerador, tentar marcar um golo, tem tentado ir de bolas paradas, conseguiu fazer com que Alisson tivesse uma intervenção, teve alguns cantos, mas é muito difícil quando se tem uma equipa com a qualidade individual que o Brasil tem, mas o Brasil, pelo menos neste jogo, tem uma máquina muito bem oleada, sempre à procura daqueles tais movimentos de rutura dos extremos de Vinicius, de Rayan. Também Matheus Cunha esteve a fazer um jogo brilhante. Agora, no lugar de Matheus Cunha está Endrick Paquetá, foi espetacular também, fez um grande jogo, já foi substituído para a entrada de Gabriel Martinelli e há pouco, Marta, não sei se reparaste, mas foi mesmo há instantes. Houve uma jogada lindíssima do Brasil, como já não se via há algum tempo. Foi um verdadeiro Joga Bonito. Vinicius Júnior deu a bola para trás, voltou a bola para Martinelli, dá para Casemiro, Casemiro encontra uma rutura de Vinicius entrar dentro da área, mete um passe rasteiro para Vinicius e Vinicius, com um toque subtil de calcanhar, deixa a bola para Gabriel Martinelli, que dá um remate potente para a baliza do Haiti, mas o guarda-redes até toca nela com os dedos e a bola vai na barra, mas foi uma jogada deliciosa de se ver. Portanto, um jogo que tem sido o que se esperava. O que se esperava, o que o Brasil esperava e o que o Brasil, acima de tudo, precisava, que era uma goleada, um jogo forte ofensivamente, mostrar que o Brasil ainda tem hipóteses de ser candidato ao título. Se bem que é com uma equipa do Haiti, mas, pelo menos para o povo brasileiro, temos alguma animação e temos algum samba dentro de campo.

Sem dúvida, vemos bastantes adeptos em grandes festejos a esta altura.

Em êxtase. Sim.

O jornalista Martim Madeira, que está a acompanhar este que é um dos grandes jogos desta madrugada do Mundial de Futebol. E fica por aqui o noticiário das 15:00. A informação regressa às 15:30.