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As notícias com Teresa Freire. Boa noite. Começamos pelo mundial. Depois da vitória frente ao Uzbequistão, o selecionador português diz que a equipe está mais madura após uma semana de críticas. Portugal venceu o Uzbequistão por cinco bolas a zero e lidera, para já, o grupo K. Para esta vitória valeram dois gols do Ronaldo, um de Nuno Mendes, outro de Rafael Leão e ainda um autogol. No final do jogo, na conferência de imprensa, o selecionador Roberto Martínez considera que a principal diferença deste jogo para o jogo com o Congo foi a parte mental. Já quando questionado sobre as críticas feitas durante esta semana, Roberto Martínez considera que a seleção nacional ficou mais madura.

Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez com que o balneário tornasse-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções, porque o aspecto tático desta equipa, falei ontem, que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo gol ajuda.

O selecionador nacional, no fim da partida com o Uzbequistão. Já Cristiano Ronaldo mostra-se feliz e orgulhoso depois deste jogo. No entanto, o capitão da seleção nacional recorda a última semana como uma muito difícil para si mesmo e para toda a equipa.

Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta.

O capitão da equipe portuguesa no fim do jogo. Nas reações, o primeiro-ministro e presidente da República elogiam a vitória portuguesa. O primeiro-ministro, que assistiu ao jogo em Houston, diz estar muito orgulhoso da atitude e da mentalidade da equipa. Luís Montenegro elogia o capitão da seleção nacional pela forma como geriu as críticas apontadas e pela atitude que demonstrou.

O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Portanto, ninguém como ele sabe gerir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional também, aquilo que é a sua responsabilidade como um dos membros da equipa que entra em campo e que está na preparação desta jornada. E eu sinto que ele soube analisar tudo aquilo que foi o desempenho da nossa equipa no primeiro jogo.

O primeiro-ministro, que viajou até os Estados Unidos para ver este jogo. Já o presidente da República vai assistir ao próximo, em Miami, e desta vez optou por ver o jogo no Porto, no meio dos festejos de São João. Assistiu ao jogo na Casa do Roseiral, na companhia do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte. Depois do jogo, aos jornalistas, aproveitou para dar os parabéns à seleção das Quinas. Tinha dito que nós precisávamos, o país todo precisava e merecia uma grande vitória. E tivemos. Parabéns à seleção. Um desempenho bem diferente daquele que vimos no primeiro jogo. Parabéns à seleção. O presidente da República, que vai assistir à partida contra a Colômbia, que está marcada para a madrugada de domingo, à 00:30 de Lisboa. E para esta hora, a Colômbia vai voltar a entrar em campo na segunda parte do jogo frente à República Democrática do Congo. A acompanhar esta partida está o jornalista Martim Madeira. Martim, até agora não temos gols.

Sim, não temos gols, mas eu acho que vão haver gols na segunda parte, porque a Colômbia, de facto, é um furacão em termos futebolísticos, é impressionante.

Vai ser um problema para nós?

Vai ser um grande problema para nós. Acho que sim. Pelo que estou a ver e pelo que estou a analisar deste jogo contra o Congo, a Colômbia está a fazer tudo o que Portugal devia ter feito contra o Congo. É uma equipa que sabe quebrar linhas de cinco e está-se a ver. Hoje, vistos 14 remates no total, uma grande oportunidade. O guarda-redes do Congo já fez seis defesas, portanto, seis defesas numa primeira parte. São seis remates à baliza numa primeira parte. Portanto, de certeza que vão haver gols na segunda parte. A Colômbia está a carregar com muita força contra o Congo e está a fazer tudo para conseguir chegar à vitória. Mas sim, vão haver muitos problemas para Portugal. Portugal vai ter que ter muito cuidado, especialmente com a meia distância. Já houve pelo menos dois, três remates de fora da área. E quando eu digo de fora da área, não é junto à área, é de muito longe mesmo. E não vão devagarinho, vão com muita força. São os chamados bojardos, se quiseres chamar assim. É muito difícil descrever, porque é extremamente impressionante. A Colômbia no ataque vai com um 2-3-5, que é muito dinâmico e são trocas constantes. James Rodríguez, que está extremo direito, desce para o meio-campo. Entretanto, o Muñoz, que é o defesa direito, sobe para extremo direito, é ele que faz o papel de extremo. Luis Díaz fica por dentro, sobe o defesa esquerdo para fazer o papel de extremo esquerdo e Luis Díaz vem para dentro. O meio-campo está sempre salvaguardado por dois homens. No meio-campo, quando a bola, por exemplo, está do lado direito, o médio do lado esquerdo sobe para aparecer nas costas da defesa e os dois médios ficam a segurar o jogo. É muita troca, é trocas constantes. James Rodríguez, que é um dos destaques desta Colômbia e sempre foi, está em todo lado ao mesmo tempo, tem uma liberdade posicional, consegue estar em todo lado ao mesmo tempo, ora está na esquerda, ora está na direita, ora está no meio, ora está na frente e o treinador deixa-o fazer o que ele quer e bem lhe apetece e isso estraga muito as marcações individuais das equipes e confunde muito as equipes. E dá para ver que este Congo, que contra Portugal teve uma exibição defensiva muito coesa, em termos de uma defesa à zona e Portugal não conseguia sair dali, não conseguia encontrar espaço entre linhas. Depois Portugal teve que procurar os cruzamentos, mas o Congo tinha jogadores muito fortes nos cruzamentos. Já esta Colômbia está a trocar as voltas completas ao Congo e esta República Democrática do Congo não sabe o que fazer para defender esta Colômbia. E eu arrisco-me a dizer, se a Colômbia, por acaso, entra com este gás todo e com estas trocas posicionais contra Portugal, tendo em conta a nossa defesa, porque o nosso ataque até está bom, mas a nossa defesa peca um bocadinho, acho que vamos ter problemas grandes.

O jornalista Martim Madeira a acompanhar esta partida entre a Colômbia e a República Democrática do Congo. Antes jogou o Panamá com a Croácia. O jogo do grupo L deu vitória à seleção croata por um bola a zero. O Panamá fica agora fora do mundial e mais cedo jogou a Inglaterra, que empatou com o Gana. Esta partida também do grupo L terminou sem gols. E os Estados Unidos decidiram flexibilizar as restrições impostas à seleção iraniana. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que vão permitir que a equipe entre no país dois dias antes do próximo jogo. Um porta-voz do departamento avança que a equipe vai, no entanto, continuar a ser obrigada a sair do país depois do jogo de sexta-feira em Seattle. Já um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol confirmou que a equipe vai partir do campo de treino, no México, já na quarta-feira, com destino a Seattle, onde joga na sexta-feira. Em causa as queixas da delegação iraniana, a quem foram impostas várias restrições de viagem para os dois primeiros jogos em Los Angeles. A equipe só foi autorizada a entrar nos Estados Unidos na véspera e vários responsáveis da equipe e membros da equipe de apoio foram impedidos de viajar com a seleção. O presidente iraniano diz que o programa de mísseis do país não está incluído no memorando de entendimento com os Estados Unidos. Citado pela CNN, garante que a discussão sobre os mísseis iranianos não existe, nem nunca vai existir. No memorando, o presidente iraniano sublinha ainda que o programa de mísseis é essencial para a defesa nacional. Considera que sem esta defesa, o Irão já teria sido devastado por Israel e pelos Estados Unidos. É o ponto final neste jornal das 04:00. A informação está de regresso às 04:30.