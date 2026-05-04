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Bom dia, são cinco da manhã e está na hora de utilizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela atualidade nacional. António José Seguro promulgou a Lei da Nacionalidade, mas critica não ter existido um maior consenso nesta matéria. É o que se pode ler numa nota no site da presidência, publicada ontem. António José Seguro deixa algumas críticas para o Presidente da República. Uma lei desta importância deveria assentar num maior consenso. E critica também o facto destas alterações não se distanciarem daquilo a que chama de marcas ideológicas do momento. O editor de política do Observador explica os avisos deixados por António José Seguro por trás desta promulgação. Rui Pedro Antunes considera que mais do que a Lei da Nacionalidade, são avisos para o futuro.

Quem estava à espera que António José Seguro fosse um completo presidente à esquerda, que vetasse a lei porque ela não integra nenhum partido à esquerda, ele não fez isso. Quem estava à espera que ele apenas assinasse e não desse nenhum aviso, também errou, porque ele faz estes vários avisos à navegação. Imaginem uma pessoa quando se está a sentar no sofá, onde já estão outras pessoas sentadas, tenta ganhar espaço com o corpo. Está a tentar ganhar espaço no sofá para dizer assim: "Atenção que daqui para frente, quando forem leis deste gênero, é bom que tentem esse maior consenso". Portanto, é um aviso sobre esta lei, que ele viabiliza, mas também é um aviso para o futuro relativamente a matérias que são aprovadas no Parlamento.

A análise de Rui Pedro Antunes na Rádio Observador. Recordamos que este diploma teve o voto favorável do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS, mas voto contra do Partido Socialista. António José Seguro avisa que a lei não deve ser permanentemente alterada e pede especial atenção aos menores de idade. A ministra do Ambiente defende que a redução de impostos generalizados sobre os combustíveis não é a solução mais eficaz para responder ao aumento dos preços. Em entrevista à SIC Notícias, Maria da Graça Carvalho garante estar a acompanhar o aumento dos preços nos combustíveis. No entanto, a ministra do Ambiente prefere a estratégia de ajudar os setores do que criar um desconto generalizado.

Estamos a acompanhar a situação, estamos a fazer o desconto do ISP correspondente ao IVA dos aumentos do combustível e estamos a optar por ajudar os setores. A diminuição dos impostos do combustível não nos parece, para já, a melhor solução. Preferimos ajudar setorialmente, e isto por uma das razões: a ajuda setorial é mais eficiente do que uma ajuda generalizada. A ajuda generalizada tem também o impacto de incentivar a continuar a importar combustível.

Maria da Graça Carvalho defende ainda que não há motivos para alarme em reação à falta de combustível. Diz que o país tem reservas suficientes e cadeias de fornecimento estáveis.

Não nos parece, isso seria um caso muito extremo, porque nós temos tido os contactos regulares com a refinaria, neste caso a Galp, também com as refinarias espanholas, e não há, neste momento, cenários de falta.

Mesmo que a situação se mantenha durante muito tempo?

Pelo menos até agosto, temos a situação, o que nos diz todas as refinarias, mesmo as da Repsol, as cinco espanholas, da Repsol, a Galp, que não há cenários de falta. Só no fim de agosto poderá haver uma pequena redução do jet fuel.

Declarações de Maria da Graça Carvalho, em entrevista ontem à SIC Notícias. A ministra do Ambiente garante ainda que não estão previstas restrições no consumo de combustíveis. Os trabalhadores da saúde cumprem hoje o primeiro de dois dias de greve nacional em defesa de melhores salários e condições de trabalho. A paralisação convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos abrange todo o setor e contesta o abuso de turnos suplementares, exigindo a contratação urgente de pessoal e a reposição de pontos na avaliação. O protesto culmina esta manhã com uma manifestação em Lisboa, junto ao Hospital de Santa Maria, contra o pacote laboral do governo. Apesar da adesão, estão assegurados os serviços mínimos nas unidades de saúde durante as 48 horas de greve. Ainda a marcar a atualidade nacional, a morte de Cândido Mota. As cerimônias fúnebres do radialista decorrem hoje em Lisboa. A informação foi avançada pela família à Agência Lusa. O velório do radialista, que morreu aos 82 anos, realiza-se hoje e a cremação está marcada para o dia de amanhã, à 13h. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto São João, em Lisboa. O antigo locutor de rádio morreu durante a madrugada de domingo no Hospital de Santa Maria.Passamos para o internacional. O Irão reagiu à operação anunciada por Donald Trump. Durante a noite de ontem, Donald Trump anunciou que vai lançar uma operação para escoltar navios retidos no estreito de Ormuz. Nas redes sociais, o presidente norte-americano escreve que esta operação se chama Projeto Liberdade e arranca já na manhã de hoje, nas próximas horas. O Irão, através de um legislador iraniano, diz que a operação anunciada por Trump é uma violação do cessar-fogo ou, pelo menos, constitui uma violação deste cessar-fogo. Foi uma informação dada pela estação televisiva Al Jazeera. Ainda sobre esta operação, as Forças Armadas dos Estados Unidos anunciam que vão apoiar esta missão naval de Trump no estreito de Ormuz, uma informação dada pelo CENTCOM, o centro de comando das Forças Armadas norte-americanas, através da rede social X. O apoio dos militares começou durante esta madrugada e vai se estender ainda por esta manhã, porque de acordo com Trump, vai começar desta manhã. Na publicação, o almirante Brad Cooper explica que o apoio militar dos Estados Unidos vai incluir porta-aviões com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves terrestres e também marítimas, plataformas não tripuladas multidomínio e 15 mil militares. É importante referir também que poucas horas depois de Donald Trump ter anunciado esta Operação Liberdade, um petroleiro foi bombardeado no estreito de Ormuz, junto à costa dos Emirados Árabes Unidos. A origem dos projéteis é ainda desconhecida. Ainda no tema do conflito no Irão, Donald Trump considera a proposta de 14 pontos do Irão um documento inaceitável. O presidente dos Estados Unidos falou com a Kan News, um meio de comunicação israelita, garantiu já ter analisado a proposta, que diz ser inaceitável, admite que o Irão está a esforçar-se para chegar a um acordo, mas mostra-se insatisfeito com a proposta oferecida. É uma posição dos Estados Unidos que já chegou a Teerão. A delegação iraniana diz estar a analisar esta proposta. Teerão insiste que vai deixar de fora, para já, as negociações sobre o programa nuclear, um ponto que já se sabe que é uma prioridade na mesa de discussão para Donald Trump. Hoje, em Bruxelas, os ministros das Finanças da zona euro discutem as respostas coordenadas à crise econômica e inflacionária causada pela guerra no Irão. Dois meses após o início do conflito, o bloqueio energético pressiona orçamentos europeus, já fragilizados por sucessivas crises. O comissário Valdis Dombrovskis admite que Portugal tem alguma margem de manobra orçamental, mas alerta para o impacto inevitável no poder de compra dos portugueses. Tempo ainda de olharmos para o futebol. O Sporting joga hoje contra o Vitória de Guimarães, no Estádio José Alvalade. Rui Borges quer um Sporting mais estável na conferência de imprensa da divisão. Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional. O treinador do Sporting defende ainda que as últimas semanas não apagam uma época com méritos para os jogadores leoninos e quer, por isso, uma equipa mais estável.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos, e é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Já Gil Lameiras, o treinador do Vitória de Guimarães, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que por vezes há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai-se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

Declarações dos treinadores. O Sporting-Vitória de Guimarães joga-se hoje em Alvalade. O apito inicial está marcado pras 20h15. Um jogo importante para as contas de quem fica no segundo lugar, que ainda está dominado pelo Benfica e quem tem o acesso aos playoffs da Liga dos Campeões. Um jogo que pode acompanhar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal das 05:00. A informação regressa às 05h30 com a síntese de notícias. Portanto, até já.