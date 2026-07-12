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Cinco horas.

Bom dia, sou o Martim Madeira e está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela atualidade internacional. O Irão declara que o estreito de Ormuz está fechado, uma informação dada pela agência de notícias britânica Reuters. A decisão surge depois de um navio civil com bandeira do Chipre ter sido atingido pelo Irão. O Irão alega que o navio estava a viajar por uma rota não autorizada e que, portanto, desligou também os sistemas de localização e comunicação, uma tática conhecida e usada em frotas-sombra, e por isso teve de atingir o navio por este não estar a cumprir ordens. Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques ao Irão em resposta a este navio civil atingido e por isso o Irão decidiu fechar o estreito durante um período indeterminado, diz a guarda revolucionária iraniana, que vai durar até aos Estados Unidos saírem da região do Golfo e avisa que os ataques norte-americanos não vão ficar sem resposta. O secretário de defesa norte-americano, Pete Hegseth, já reagiu a esta decisão. Escreve nas redes sociais que o Irão vai pagar pela má escolha que fez. Também ainda no panorama internacional, no Canadá, houve um tiroteio em Toronto, que deixou cinco pessoas com ferimentos de balas. Duas dessas cinco vítimas acabaram por falecer no local, é o que indica a polícia de Toronto, através da rede social X. O estado da condição das restantes vítimas ainda não é sabido. Só se sabe que sofreram ferimentos devido às balas. As outras duas já foram declaradas como mortas. E este tiroteio ocorreu no centro da cidade de Toronto, durante o Festival de Salsa Santa Clara, que é um festival que acontece todos os anos em Toronto para celebrar a cultura latina no Canadá. Também o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, já reagiu a este tiroteio, diz que está aterrorizado por este tiroteio e que a polícia tem todo o apoio do primeiro-ministro para os esforços em apanhar os responsáveis. Por agora, ainda não foram dadas mais informações por parte da polícia de Toronto sobre o suspeito, sobre o motivo ou sobre detenções, apenas de que existem cinco vítimas, duas delas mortais, e que a polícia vai estar disposta a dar informações em breve. Passamos à atualidade nacional e à crise de água em Almada. O novo furo de captação de água estava previsto para o final do mês, mas foi acelerado e vai já arrancar no dia de hoje. Poderá aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento de Almada. De acordo com a CNN Portugal, o furo extraordinário poderá ter um papel importante no reforço do abastecimento no concelho, após vários dias marcados por falhas no fornecimento de água. Segundo uma fonte ligada à operação, o equipamento foi instalado e preparado em tempo recorde, permitindo assim antecipar significativamente o calendário inicial, que previa a entrada em funcionamento apenas no final do mês. Afinal, vai começar mesmo já no dia de hoje. Passamos para a polêmica sobre os exames nacionais. A FENPROF vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República para a abertura de um processo de inquérito de classificação dos exames nacionais. Em comunicado, a Federação Sindical dos Professores explica que vai formalizar a participação na próxima sexta-feira, dia 17, data em que vão ser afixadas as pautas. O objetivo é apurar responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade da plataforma eletrónica usada. Na nota publicada, a FENPROF sublinha que os docentes não podem ser responsabilizados por erros que lhes são totalmente alheios. Entretanto, chegam informações de que há professores classificadores ainda à espera de folhas de resposta de exames nacionais em falta e outros a quem está a ser pedido que reavaliem itens já classificados. Uma informação revelada pelos movimentos Meta Prof e Emissão Escola Pública, a três dias do prazo para concluir o processo de classificação dos cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário. Os dois movimentos cívicos de professores continuam a receber relatos destes problemas. O ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre. Numa entrevista à SIC Notícias, Manuel Castro Almeida garante que o Ministro da Educação está no controle da situação. No entanto, admite que estaria preocupado se tivesse um filho na atual época de exames.

Se tivesse filho na época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Houve aqui uma perturbação, houve um abanão, que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Um atraso de três dias também não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Garantia deixada pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, que admite também que a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Médio Oriente e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia. O Bloco de Esquerda pede a demissão do ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito aos exames nacionais. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos na realização e correção das provas nacionais e diz que o ministro não tem condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extraordinárias aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas a obrigação de cumprir a lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. Portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do Sr. de La Palisse: há trabalho, deve ser remunerado.

Declarações do líder do Bloco de Esquerda depois da Mesa Nacional do partido em Lisboa. Entretanto, a Federação Nacional de Educação considera que é justo e necessário o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores. A FNE sublinha que se trata de uma obrigação legal e não de um reconhecimento excecional. Passamos agora ao desporto e falamos do Benfica. O treinador do Benfica, Marco Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada, perdeu por 2 x 1 frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Foi um duelo de treinadores portugueses num jogo a contar pro Troféu do Algarve. Foi a primeira partida aberta ao público deste Benfica de Marco Silva. Os brasileiros marcaram primeiro. Samuel Lino, ex-Gil Vicente, perto do intervalo, acabou por fazer o primeiro da partida, mas ainda antes do apito de Fábio Veríssimo, Pávlidis empatou de pênalti. Já na segunda parte, ao minuto 70, Wallace fez o gol da vitória para o Flamengo. Em declarações à CNN Portugal, o novo treinador do Benfica, Marco Silva, diz não estar contente com o resultado, mas mostra-se satisfeito com a atitude e reação da equipa, sobretudo na segunda parte do jogo.

Não estamos contentes com o resultado, como é lógico. Somos o Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar e neste caso, não foge à regra. Alguns bons momentos, a equipa um pouco ainda presa, principalmente no último terço, não fomos a equipa que queremos e que vamos ser. Alguns bons momentos, como falou, a reação na segunda parte. Os dois gols que sofremos, teremos que fazer muito melhor, sermos muito mais fortes.

O novo treinador das Águias garante que o Benfica do futuro vai ser, e tem de ser, melhor. Os encarnados vão ter agora um novo jogo particular frente ao Villarreal de Espanha na próxima sexta-feira, dia 17. Vamos também agora falar do Mundial. Já estão definidas as meias-finais deste Mundial de 2026 nos Estados Unidos. De um lado, temos França e Espanha. Já era sabido que esta meia-final ia acontecer. É terça-feira às 20h, mas agora há a confirmação de outra meia-final. Depois da vitória de Inglaterra frente à Noruega por 2 x 1, os ingleses carimbaram esse lugar na meia-final. Começaram a perder essa partida por um grande gol de Scheldrup, mas Jude Bellingham bisou para safar os ingleses da derrota e conseguiu fazer com que a Inglaterra vencesse já para lá do prolongamento. Ganha assim Inglaterra, que passa para as meias-finais e já tem adversário, porque a Argentina jogou contra a Suíça. O jogo terminou há instantes, terminou há pouco menos de 20 minutos, 30 minutos, há pouco menos de meia hora. Vai jogar a Argentina na quarta-feira, às 20h, contra a Inglaterra. A Argentina que venceu a Suíça por 3 x 1. O jogo, de fato, foi até prolongamento. Este jogo começou com um gol de Alexis Mac Allister aos 10 minutos. Depois, Ndoye conseguiu aos 67 minutos empatar o jogo para a Suíça. O jogo, de fato, foi a prolongamento. Aos 112, já na segunda parte do prolongamento, Julián Álvarez fez um belíssimo gol e depois aos 120+1, Lautaro Martínez acabou por selar a vitória argentina nesta partida dos quartos de final e assim carimbou a presença da Argentina na próxima fase, na meia-final. Vai jogar contra a Inglaterra. Ainda é tempo de olhar para as modalidades. O atleta português Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Canoagem em Montreal, no Canadá. O canoísta português venceu a prova K1 100 metros. Fernando Pimenta terminou com o tempo de 3 minutos e 35 segundos à frente do australiano Thomas Green e do checo Josef Dostal. O atleta garante assim o segundo pódio português na competição, depois da prata do K4 500 metros conquistada na sexta-feira. Notícia de fecho deste jornal das 05:00. A informação está de regresso às 05:30. Até já.