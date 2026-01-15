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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro.

Muito bom dia, está com a Rádio Observador. Começa agora o jornal das 18h. Estamos a menos de 48 horas do fim da campanha eleitoral. Queimam-se, por isso, os últimos cartuchos nesta primeira fase da corrida a Belém e com o relógio a contar. António José Seguro quer viralizar o apelo ao voto, até porque continua a ver a luta a dois: socialistas contra André Ventura. Ao longo do dia de ontem, Seguro foi confrontado com várias sondagens que lhe apontam diferentes lugares, sem nunca deixar abalar a confiança. António José Seguro elege como principal alvo André Ventura, que teve ontem o primeiro lugar nas sondagens. João Gama.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou? Todas as sondagens que têm surgido, maioritariamente, dão-me em condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva, um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar-comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa de acontecer. É cada uma e cada um de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos na nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa saber com uma grande vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desafio.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é, sobretudo, um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, a economista e comentadora encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe para a campanha: a saúde se resolve com um pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a história nos ensina.

Comício na Lourinhã, com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

Um trabalho do jornalista João Gama com as últimas ações de campanha de António José Seguro. O candidato apoiado pelo PS começa o dia em Montemor-o-Velho e acaba em Braga, numa ação dedicada aos jovens. Seguimos neste jornal com André Ventura, o candidato e presidente do Chega pede que os eleitores não se deixem levar pelas sondagens. Um apelo feito no final da tradicional descida da Rua de Santa Catarina, no Porto. O candidato apoiado pelo Chega discursou depois na Praça da Batalha e perante os apoiantes, atacou a entrada de Luís Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar nas sondagens, ainda que tenha aparecido em primeiro lugar.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões, em primeiro lugar, aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e que fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha às vezes se quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero. Eu quero o povo português, eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

André Ventura, ontem, na cidade do Porto, nos habituais apelos ao voto. Como ouvimos, Luís Montenegro voltou a entrar na campanha eleitoral. O primeiro-ministro e presidente do PSD dirigiu-se à base eleitoral da AD para dizer que não ter Marques Mendes numa segunda volta é masoquismo político. Luís Montenegro atirou aos que abandonaram o PSD para apoiar outros candidatos, pegou na calculadora e fez as contas para mostrar que Marques Mendes deve estar no boletim de voto no dia 8 de fevereiro. Miguel Viterbo Dias.

Luís Montenegro voltou à campanha e perante as críticas, depois da primeira participação, quis vincar.

Há um partido, que é o PSD, que não quer ter em Belém uma extensão do governo. Nós não queremos, nem precisamos. Todos os outros são projetos de governação encapotados de projetos de presidente.

Não tem, nem quer, mas para colocar Marques Mendes em Belém, nesta reta final, é preciso fazer contas. E por isso o centro-direita tem que se unir para mostrar quanto vale.

A extrema-direita em Portugal representa 20%, tem uma possibilidade forte de estar na segunda volta. O espaço político da extrema-esquerda e do socialismo, com o qual está interligada, a extrema-esquerda e o socialismo valem em Portugal hoje 25%, 30% em boas contas, juntando aqueles cacos todos.

Luís Montenegro a apelar à união da base eleitoral da AD, que deu vitórias nas duas últimas legislativas. Já Marques Mendes também falou de contas, agora.

Esse espaço vale em Portugal 35, 40% hoje. E nós vamos aceitar que no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

Já Marques Mendes também se agarrou à calculadora, agora que um estudo de opinião lhe é mais favorável.

Finalmente Hoje mesmo. Parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões.

O candidato apoiado pela AD é a segunda vez que recebe o primeiro-ministro e com 48 horas pela frente até ao fim da campanha eleitoral. Miguel Viterbo Dias a acompanhar a caravana de Luís Marques Mendes. Hoje o dia para o antigo líder do PSD começa no norte do país, em Amarante. Já aqui falamos de novas sondagens, vamos por isso a números. O mais recente estudo de opinião é da Aximage para o Diário de Notícias. Aqui o inquérito dá a liderança a André Ventura, com António José Seguro à perna. O candidato apoiado pelo Chega aparece no topo das intenções de voto com 24,7%. No segundo lugar, aparece Seguro com 23%. Isolados dos restantes, Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo estão empatados na terceira posição, mas com 14,9%. Já Henrique Gouveia e Melo ocupa o quinto lugar com 3,6%. Também a sondagem da Intercampus para o canal Nau dá a liderança a André Ventura, mas aqui com uma grande diferença. Marques Mendes aparece em segundo lugar com 15,3% contra os 18,6% de André Ventura. Seguro e Gouveia e Melo caem para quarto e quinto lugar. Cotrim é terceiro com 14,3%. Já a Tracking Poll da TVI CNN Portugal regista a maior descida de António José Seguro, caiu mais de um ponto percentual, mas ainda assim o socialista mantém-se na liderança. O top três desta sondagem continua ainda a ser composto por André Ventura e João Cotrim de Figueiredo. Fechamos aqui a página da política e vamos para o desporto. O Futebol Clube do Porto está nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de vencer ontem o rival Benfica no Estádio do Dragão por 1 x 0. Valeu o gol solitário de Bednarek. O central polaco respondeu com assertividade a um pontapé de canto batido do lado direito do ataque portista. Gol apontado aos 15 minutos, desde aí balizas a zeros e apuramento selado para os azuis e brancos. No final, Farioli não escondeu a satisfação, mas virou o foco já para o próximo duelo.

Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado. Mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória.

O Futebol Clube do Porto joga no próximo domingo em Guimarães contra o Vitória, num jogo que arranca às 20h30. Menos animado está, naturalmente, José Mourinho, técnico do Benfica. Considera que os encarnados mereciam um resultado diferente.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos. Acho que merecemos, obviamente, mais. Acho que o gol falhado, a oportunidade falhada no minuto 90 é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlamos bem. Com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas, os rapazes tiveram muito bem no jogo.

José Mourinho e Francesco Farioli no final deste Futebol do Porto, um Benfica zero. Os encarnados continuam a ter um mês de janeiro muito complicado e no sábado jogam em Vila do Conde perante o Rio Ave, num jogo que arranca às 20h30. Também nesta Taça de Portugal, o Fafe da Liga 3 eliminou o Sporting de Braga. Vitória por 2 x 1 em casa. João Santos e Carlos Daniel marcaram para os Justiceiros. Dorgeles ainda reduziu já na reta final para a equipa bracarense. Hoje, às 17h, há sorteio das meias-finais da Taça de Portugal. Futebol do Porto, Fafe e Torriense são as equipes já apuradas. Falta ainda decidir o vencedor do confronto entre Sporting e AVS. A fechar este jornal, olhamos para a atualidade internacional. Continua a escalada de tensão no Irão. O cenário atingiu um ponto crítico com o encerramento do espaço aéreo do país a voos comerciais. O governo iraniano afirmou, entretanto, que tem o controle da situação após os protestos que resultaram na morte de mais de 2500 pessoas. Também a embaixada britânica em Teerão foi fechada temporariamente. De olho nesta situação está, naturalmente, o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump descarta desistir de uma ação militar no Irão. Diz que, para já, vai ponderar. Assegura também que os planos de execução de manifestantes no Irão foram interrompidos.

Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar. E não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados.

Donald Trump a deixar aqui novos avisos ao governo do Irão. Fica por aqui este jornal. Já a seguir, a conferência de imprensa com o jornalista João Costa Campos.