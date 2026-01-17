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São 6 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino.

Dia histórico para o comércio no mundo: é assinado este sábado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. 25 anos depois do início das negociações, vão ser abertas as portas para a maior zona de livre-comércio do mundo. A assinatura do acordo decorre em Assunção, capital do Paraguai. Vão estar presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que integram o Mercosul. Este acordo comercial vai permitir aos europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul. Em contrapartida, mais importação de carne, açúcar, arroz, mel e soja. António Costa considera que as críticas na Europa baseiam-se numa percepção totalmente errada do que é este pacto comercial. No Brasil, em declarações aos jornalistas, o presidente do Conselho Europeu dirigiu-se aos setores agrícolas, que têm nas últimas semanas protestado contra o Mercosul. António Costa sublinha que há estudos que demonstram o impacto econômico em cada país. O líder europeu afirma que esta concorrência, que vai aumentar, é necessária para a economia, mas defende, ainda assim, que vai ser uma concorrência muito limitada. A presidente da Comissão Europeia saúda Lula da Silva pelo papel que diz ser determinante no âmbito do acordo do Mercosul. Ursula von der Leyen esteve esta sexta-feira com António Costa, no Brasil, para uma reunião trilateral. A representante europeia fala no acordo poderoso.

"O acordo União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa. Diz: 'Bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta'. Este é o poder da parceria e da abertura. Este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada".

A presidente da Comissão Europeia diz que a assinatura do acordo vai multiplicar oportunidades de crescimento para as duas regiões. Também Lula da Silva diz que vai ser feita história com este acordo. O presidente brasileiro quer restaurar a relação com a Comunidade Europeia no momento que é também decisivo para a economia do Brasil.

A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre-comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de 22 trilhões de dólares. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo.

Mais de 25 anos depois do início das negociações, o tratado entre a União Europeia e o Mercosul vai ser oficializado este sábado em Assunção, capital do Paraguai. Marco Rubio e Tony Blair. Já são conhecidos os membros do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. A Casa Branca anunciou esta sexta-feira os nomes. Vai ser presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e inclui o secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado especial norte-americano, Steve Witkoff, o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e ainda o antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Em comunicado citado pela Al Jazeera, a Casa Branca explica que cada membro do Conselho vai supervisionar áreas específicas para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza. O presidente norte-americano diz que os Estados Unidos estão a conversar com a NATO sobre a aquisição da Gronelândia. Em declarações aos jornalistas na entrada da Casa Branca, Donald Trump insiste que a Gronelândia é necessária para a segurança dos Estados Unidos.

A NATO tem negociado conosco sobre a Gronelândia. Precisamos muito da Gronelândia para a segurança nacional. Se não a tivermos, teremos uma grande lacuna na segurança nacional, especialmente no que diz respeito ao que estamos a fazer em termos do Golden Dome e todas as outras coisas. Temos muitos investimentos das Forças Armadas, temos as Forças Armadas mais fortes do mundo e elas estão cada vez a ficar mais fortes. Portanto, sim, estamos a conversar com a NATO.

Momentos antes de revelar uma negociação com a Organização Transatlântica, Donald Trump deixa uma nova ameaça: pretende aplicar tarifas comerciais a países que se mostrem contra a anexação norte-americana da Gronelândia.

Eu talvez coloque tarifas em qualquer país que se oponha à nossa ideia da Gronelândia, porque nós precisamos da Gronelândia para a segurança nacional, mas isso é outra história.

É o aviso de Donald Trump. O líder norte-americano recorreu depois às redes sociais para falar sobre o Irão. O presidente norte-americano agradece ao regime do país por ter evitado as 800 execuções previstas para a passada quinta-feira. Donald Trump rejeita que tenham sido os países do Oriente Médio a fazer com que desistisse da ideia de atacar o Irão. Diz que foi o próprio a tomar essa decisão. Entretanto, foi detectada uma recuperação ligeira da internet no país, depois de mais de 200 horas sem acesso à internet por causa dos protestos. A observação é da ONG de vigilância de cibersegurança Netblocks, anunciou este sábado nas redes sociais. No entanto, a conexão geral permanece em cerca de 2% dos níveis habituais, sem qualquer sinal de recuperação significativa. O consórcio espanhol da CS e da Falf venceu o concurso para as licenças de handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A notícia é avançada pelo jornal "Eco". Em comunicado, a Menzies diz que discorda veementemente da avaliação e vai recorrer aos tribunais. A empresa, que tem uma participação minoritária da TAP, pode vir a perder a licença de handling nos aeroportos nacionais. A Menzies manteve o segundo lugar no relatório final do concurso lançado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil. Em primeiro lugar, ficou um consórcio de tinta Iberia, que pertence ao grupo International Airlines Group, que é um dos potenciais candidatos à compra de uma posição minoritária da TAP. Os motoristas da TVDE vão desligar as aplicações da Uber e da Bolt de forma alternada durante a próxima semana, nas horas de ponta da manhã, entre as 7h e as 10h. Uma ação de protesto promovida pelo movimento cívico Somos TVDE, que reivindica uma maior regulação do setor. O coordenador-geral do movimento cívico, Fernando Viais, explica à Lusa como vai decorrer o protesto.

O que os motoristas vão fazer é o seguinte: das 7h às 10h, um dia, vão só trabalhar com uma plataforma e no dia a seguir vão puxar a outra plataforma e assim sucessivamente. Ou seja, segunda, quarta e sexta, das 7h às 10h, não vão trabalhar com o Uber e terças, quintas e sábados não vão trabalhar com a Bolt. Basicamente, é uma ação muito simples, que permite a todas as pessoas continuar a trabalhar.

Fernando Viais esclarece ainda qual o propósito deste protesto.

O nosso objetivo neste momento é realmente demonstrar às plataformas que elas não podem atuar impunemente, impondo todas as regras. Ou seja, as plataformas, não tendo nenhum motorista e não tendo nenhum carro, podem suspender motoristas, podem bloquear motoristas, têm todos os poderes como se fosse uma entidade patronal, que não é. A plataforma atua como se fossem responsáveis ou tivessem a capacidade de ser uma entidade patronal de todo o setor.

Fernando Viais, o coordenador-geral do movimento cívico Somos TVDE, em declarações à Agência Lusa. O protesto abrange todo o país, mas prevê-se que as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa sejam as zonas mais afetadas, com perturbações na oferta de viagens. Sete distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima. O alerta é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA refere que o aviso laranja deve continuar em vigor até ao meio-dia nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga. Há a possibilidade das ondas do noroeste alcançarem uma altura de mais de cinco metros, podendo mesmo atingir o máximo de 10 metros. Ainda devido à agitação marítima, os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão atualmente sob aviso amarelo, em vigor até às 06h do domingo. Na saúde, voltam a estar fechadas este fim de semana urgências de obstetrícia e ginecologia em dois hospitais. Tanto no sábado como no domingo, o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha vão ter encerrado esse serviço. Destaque ainda para o Hospital de Braga, onde as urgências de obstetrícia e ginecologia vão ser referenciadas durante todo o fim de semana. No desporto, o Sporting venceu esta noite, sexta-feira, em Alvalade, o Casa Pia, por 3x0, com dois gols de Geny Catamo, ainda na primeira parte, e no segundo tempo, foi Daniel Bragança a fechar a vitória aos 78 minutos. No final do jogo, o técnico do Sporting, Rui Borges, revela dificuldades em perceber a dinâmica da equipe adversária. Fala, no entanto, no resultado justo.

O primeiro gol desbloqueou um pouco nesse sentido, ganhamos também confiança. Depois uma segunda parte onde claramente controlamos o jogo com mais qualidade, boa intensidade, boas reações à perda, não deixamos o Casa Pia criar nada de extraordinário perto da nossa baliza. Continuou um pouco esse jogo mais na procura da sua referência, mas controlamos muito bem isso, os dois médios muito bem, o Simões Moreira também esteve muito bem, um grande jogo. Por isso, acho que foi um resultado que acaba por ser justo.

Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, o treinador Álvaro Pacheco destaca o bom desempenho dos jogadores e já tem em vista os próximos desafios.

Testar essas ideias que nós tivemos em cinco treinos contra o Sporting, acho que os jogadores no início do jogo deram uma grande resposta, mas penso que a segunda parte foi diferente daquela primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguimos dividir, conseguimos criar oportunidades, conseguimos criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting e o Sporting acaba por fazer o terceiro gol mais de uma perda de bola nossa, em que o nosso jogador tem uma perda de bola, o Sporting numa transição que são muito fortes, consegue fazer o terceiro gol.

Declarações de Rui Borges e Álvaro Pacheco na flash interview da Sport TV. Sporting 3, Casa Pia 0, foi o resultado do jogo desta noite de sexta-feira, na abertura da jornada 18 da Liga Portugal Betclic. Este sábado é a vez de o Benfica entrar em campo, defronta o Rio Ave, em Vila do Conde. José Mourinho diz que vai à caça do Sporting e Porto no campeonato, uma expressão utilizada pelo treinador do Benfica, que quer regressar às vitórias.

Estamos com tudo. Estamos motivados para dar caça, digamos assim, caça entre aspas, respeitosamente, às duas equipes que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga, voltar às vitórias no campeonato.

José Mourinho confirma a ausência de Richard Rios para este e os dois encontros seguintes, por causa de uma lesão. Já o treinador do Rio Ave afirma que para esta partida, os jogadores têm uma motivação extra frente ao Benfica.

Espero um jogo muito difícil. O Benfica é sempre o Benfica, é uma grande equipe, com grandes jogadores e um treinador fantástico, por isso vai ser muito exigente para nós, mas, por outro lado, também é um grande desafio. Às vezes, nesses jogos contra grandes clubes, é mais fácil motivar os jogadores, porque eles têm essa motivação interna e todos querem jogar e ter o melhor desempenho possível. Por isso, espero que seja um jogo interessante e vamos dar o nosso melhor para conseguir tirar algo positivo dele.

Rio Ave x Benfica, para a jornada 18 da Primeira Liga de Futebol, joga-se este sábado às 20h30. Conta com relato em direto numa emissão de desporto aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 18h30. Até já!