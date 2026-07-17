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Seis horas. As notícias com Teresa Freire.

Bom dia. O Ministro da Educação acredita que todos os alunos vão ter acesso às notas dos exames nacionais hoje à tarde. Ontem, à saída do debate do Estado da Nação, Fernando Alexandre falou aos jornalistas, nos Passos Perdidos do Parlamento, e deixou um agradecimento aos professores que esta quinta-feira ainda corrigiram exames nacionais.

A minha palavra é pra agradecer a resposta que os professores deram ao meu apelo hoje de manhã. Tivemos uma excelente receptividade. As avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que amanhã à tarde publicaremos as notas de todas as disciplinas.

Fernando Alexandre, que quando questionado pelos jornalistas sobre qual é o plano B, insiste que as notas vão ser publicadas esta sexta-feira. Esta manhã, o ministro é ouvido no Parlamento, a pedido do PCP, num debate de urgência sobre a classificação dos exames nacionais. Já o primeiro-ministro recusa que o processo de correção das provas seja um caos, enquanto o Partido Socialista pede a demissão do Ministro da Educação. O debate do Estado da Nação desta quinta-feira ficou marcado por este tema. O primeiro-ministro disse que 99,5% dos exames já estavam corrigidos naquela altura, mas não quis garantir que as pautas com as notas vão ser publicadas esta sexta-feira. Miguel Viterbo Dias.

Foi ao fim de hora e meia que Luís Montenegro quis vincar.

Não há nenhum caos nos exames em Portugal. Não há. Lamento dizer-lhe, há problemas.

O primeiro-ministro deu conta de que 99,5% das provas estão corrigidas, mas que sem os 0,5% em falta, o processo, a fixação das pautas fica comprometido. Mas independentemente da defesa inicial de Luís Montenegro, o PS, ao fim de quatro horas de debate, pediu a saída do ministro.

Se respeita a meritocracia, o senhor sabe que esse lugar que ocupa já não devia ser ocupado por si, mas por outra pessoa.

Eurico Brilhante Dias, já no encerramento, mas foi só aí também que o PSD saiu em defesa de Fernando Alexandre.

Senhor ministro, nós estamos consigo, porque o ministro da Educação de Portugal está ao lado dos professores, está ao lado da mudança que nós queremos fazer neste país.

Alexandre Poço, do PSD, já na reta final, depois de André Ventura ter criticado a falta de liderança de Luís Montenegro.

Eu não sei se foi o amuleto da seleção ou não. É claro que não foi, porque fomos eliminados mal pôs os pés nos Estados Unidos. O que nós queremos de um primeiro-ministro não é pra ir a jogos da seleção, é pra trabalhar por Portugal.

O primeiro-ministro procurou passar ao lado do tema e nos trinta minutos de intervenção inicial nunca falou dos problemas com os exames, culpando o aumento da população pelo falhanço dos serviços públicos.

Os números destaparam verdades escondidas dos governos do Partido Socialista. O descontrole migratório foi muito maior do que estava refletido nas estatísticas oficiais.

Luís Montenegro, que foi desafiado pela oposição a pedir desculpa aos professores, mas optou antes por lembrar o investimento do governo no setor.

Não há na nossa história democrática que tenham dado tanta preferência e prioridade ao estatuto dos docentes, dos professores. Mais de 84 mil docentes tiveram condições pra progredir nas carreiras.

O primeiro-ministro a recordar a recuperação do tempo de serviço e a defender o processo de digitalização, que garante que será mais rigoroso e transparente quando estiver em funcionamento integral.

Miguel Viterbo Dias, que acompanhou o debate sobre o Estado da Nação, que ficou marcado pela polêmica em torno da correção dos exames nacionais. Ainda no debate, o Chega desafiou o primeiro-ministro a apresentar uma moção de confiança ao Parlamento. Na resposta, o governo pede responsabilidade à oposição para levar a legislatura até o fim. Tanto o Partido Socialista como o Chega aproveitaram o debate do Estado da Nação para mostrarem sinais de vida e mostrarem que estão prontos para uma nova ida às urnas. Vasco Malmeiro Correia.

Não foi um, não foram dois, foram três os apelos de André Ventura para Luís Montenegro arriscar uma pergunta aos deputados.

E talvez o senhor primeiro-ministro deva mesmo perguntar ao Parlamento se ainda mantém a confiança no seu governo.

Já do PS, bastou uma vez para Eurico Brilhante Dias avisar que o partido não tem medo de eleições.

Cada vez mais portugueses a perceber que só com o PS voltarão a ter um governo que governe pra todos, que não abandone os portugueses à sua sorte.

Num debate marcado por polêmicas à volta dos ministros Luís Neves e Fernando Alexandre, Montenegro responde a dar o peito às balas por todo o governo.

Se eu mantenho a confiança política no senhor ministro da Administração Interna? Com certeza, senhor deputado. Plenamente. No senhor ministro da Administração Interna e em todos os ministros e secretários de Estado.

Depois de acusar Ventura e Carneiro de tentarem construir uma narrativa falsa de um governo falhado, o primeiro-ministro pede responsabilidade.

Quando as oposições se conseguem desprender dos seus umbigos políticos, é possível estarmos juntos, a bem de Portugal.

À direita, a iniciativa liberal lamenta as tricas entre os mesmos de sempre.

Cada um a jogar o seu jogo enquanto o país afunda. O PS preocupado com a próxima sondagem, o Chega a votar conforme os comentários nas redes sociais e o seu governo, o seu partido, preocupado sobretudo em garantir o controle do sistema que herdou.

E à esquerda, o Livre vem pedir um compromisso.

Senhor primeiro-ministro, a bem do país, a bem da estabilidade, desafio a comprometer-se aqui a não fazer nenhuma revisão constitucional durante esta legislatura.

E o PCP deixa um alerta antes que seja tarde demais.

Se insistir com o pacote laboral, está a abrir, está a cavar aquilo que é inevitável, que é a vossa derrota social e política.

Debate do Estado da Nação com o governo debaixo de fogo, que obrigou o ministro Manuel Castro Almeida, já no encerramento, a voltar a responder ao líder do Chega e a sublinhar os apelos do primeiro-ministro.

Somos pela estabilidade e queremos cumprir a legislatura, senhor deputado André Ventura. O governo não será fator de crise ou de instabilidade

Esperemos que as oposições tenham o mesmo sentido de responsabilidade.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial já a marcar terreno a vários meses da discussão do orçamento do Estado.

Fátima Alada Correia, que esteve a acompanhar o debate do Estado da Nação no Parlamento. A empresa de um amigo do ministro da Administração Interna foi encontrado um atrelado de droga que desapareceu das instalações da PJ o ano passado. Tinha sido apreendido há dois anos nas instalações da Polícia Judiciária no Seixal. O atrelado de droga foi agora interceptado e removido pela PJ esta semana a 350 km, nas instalações da Constru Barcelos. Estava conectado a um caminhão da empresa que celebrou 17 contratos com a PJ num valor superior a € 2 milhões e que tem obras particulares em curso nos montes alentejanos do ministro Luís Neves, antigo diretor da Polícia Judiciária. Fonte ligada à Direção Nacional da PJ confirmou à TVI, CNN e ao jornal "Nascer do Sol" a nova apreensão do atrelado e também a abertura de um inquérito para perceber como é que o veículo foi parar às instalações da empresa em Barcelos. Vale ainda explicar que a detenção do atrelado nas instalações do empreendedor amigo de Luís Neves foi formalmente comunicada ao Ministério Público. Se os portugueses fossem às urnas hoje, o Partido Socialista e a AD ficariam empatados, ambos com 29%, seguidos pelo Chega com 21. São os resultados de uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público. Os inquiridos avaliaram também o desempenho do governo eleito em 2025 e, segundo a sondagem, a avaliação negativa subiu para 41%, a percentagem mais elevada desde que Luís Montenegro tomou posse como primeiro-ministro. Na atualidade internacional, Donald Trump garante ter documentos que provam que a China influenciou as eleições de 2020. Documentos que estão disponíveis no site da Casa Branca e que, segundo Donald Trump, mostram que a China teve acesso a centenas de milhões de dados de eleitores norte-americanos.

Ao longo de vários anos, a partir do ciclo eleitoral de 2020, a República Popular da China levou a cabo o que se acredita ser a maior violação de dados eleitorais da história. Resultou na aquisição ilícita pela China de 220 milhões de ficheiros de eleitores dos Estados Unidos. Esta perda de dados representa um pesadelo sem precedentes para a segurança eleitoral.

Donald Trump, no discurso que fez à nação esta madrugada, eram duas da manhã em Lisboa, nove da noite em Washington, DC. O presidente dos Estados Unidos acusa a China de tentar fabricar votos falsos a favor de Joe Biden e de pagar a jornalistas norte-americanos para escreverem notícias falsas contra Donald Trump. O líder norte-americano diz que tudo isto foi escondido por um governo sombra, que chama deep state.

Para agravar ainda mais esta farsa, o segundo conjunto de documentos que estamos a divulgar revela que membros do deep state, um grupo de pessoas muito famosa, em muitos casos, nas nossas agências de informações trabalham para suprimir e minimizar ativamente as informações sobre a extensão da sinistra interferência eleitoral da China. Encobriram o assunto tanto do presidente como do povo americano de uma forma que ninguém pensava ser possível. As agências de espionagem dos Estados Unidos começaram a tomar conhecimento da violação dos ficheiros de recenseamento eleitoral em 2020.

O presidente dos Estados Unidos afirma também que encontraram informações confidenciais que foram ordenadas por Barack Obama para serem destruídas, garante que todas estas informações vão ser investigadas e que todos os envolvidos vão ser perseguidos pelo Departamento de Justiça, pela CIA e pelo FBI. Este discurso de Donald Trump acontece numa altura em que os ataques contra o Irão continuam. Na sexta vaga de ataques norte-americanos, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Foram registadas explosões em várias cidades e ilhas da costa sul, que provocaram danos a infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, a várias pontes, um aeroporto e até cortes de energia. O Comando Central Norte-Americano explica que o objetivo é enfraquecer ainda mais as capacidades militares iranianas. Em resposta, citado pela Al Jazeera, o exército do Irão afirma ter atacado com drones bases militares norte-americanas e centros de apoio logístico no Kuwait. Já no Qatar, o Ministério da Defesa afirma que as Forças Armadas do país estão a interceptar ataques aéreos. Ponto final neste jornal das 18h. A informação está de regresso às 18h30. Antes temos conferência de imprensa e vamos à bola.