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Rádio Viseu.

Jornal das 7 na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. Já terminou o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, que o presidente norte-americano descreve como um grande sucesso. Estados Unidos e China aliviam agora relações depois de meses de tensões comerciais entre os dois países.

Foi uma reunião esta madrugada na Coreia do Sul, à margem da Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Foram vários os temas abordados neste encontro entre Trump e Xi Jinping, com destaque, Miguel Gato, para esse alívio das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

Depois desta reunião, que durou menos de duas horas, cerca de 90 minutos, segundo a imprensa internacional, ficou decidido que a Casa Branca vai reduzir as tarifas sobre todas as importações chinesas, com efeito imediato, depois de nos últimos meses Donald Trump ter aumentado estas taxas alfandegárias aos produtos vindos da China. Trump afirma mesmo que Pequim e Washington podem assinar um acordo comercial muito em breve. A bolsa chinesa já reagiu e atingiu o ponto mais alto dos últimos 10 anos. Os resultados da reunião são, para já, positivos. O presidente dos Estados Unidos descreve o encontro como maravilhoso. O governo de Pequim diz que é um bom começo.

Mas Miguel, houve ainda outros temas em cima da mesa.

Já na habitual declaração no avião presidencial Air Force One, Donald Trump garante que a China e os Estados Unidos vão também trabalhar juntos para tentar a paz na Ucrânia. O presidente norte-americano diz também que a questão de Taiwan nunca foi mencionada na discussão entre os dois líderes. Xi Jinping agradeceu o esforço dos Estados Unidos para o acordo de cessar-fogo alcançado para Gaza. Trump informa também, depois desta reunião, que tem a intenção de visitar a China em abril do próximo ano e diz que o presidente chinês poderá visitar Washington nos meses que se seguem a essa reunião.

Miguel Gato, com os principais destaques da reunião entre Donald Trump e Xi Jinping. Presentes no encontro da parte da delegação norte-americana, estiveram também o secretário de Estado, Marco Rubio, e Howard Lutnick, que tem a pasta do Comércio. A delegação chinesa levou uma equipa de sete governantes, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro do Comércio e o secretário do Partido Comunista Chinês.

Por cá, o secretário-geral do Partido Socialista só admite um cenário para as eleições presidenciais: António José Seguro na segunda volta.

José Luís Carneiro esteve na última noite numa entrevista na RTP e recusa imaginar um cenário em que Seguro não passe da primeira volta.

Neste momento, a minha expectativa, a minha disponibilidade e o nosso apoio é para que António José Seguro vá à segunda volta. É esse o cenário A e só temos depois um outro cenário, que é também o cenário A.

Objetivo traçado por parte de José Luís Carneiro, que deixa críticas a outros candidatos sem concretizar os alvos.

Há candidaturas cuja clareza da definição política ainda não emergiu e há outras que apresentam sinais claros e posturas claras de colocarem em causa valores democráticos e valores da nossa Constituição.

Aqui ficam os recados deixados pelo secretário-geral do Partido Socialista ontem à noite, numa entrevista à RTP Notícias.

José Miguel Judice é o mandatário nacional da candidatura presidencial de João Cotrim Figueiredo, anúncio feito ontem à noite, em entrevista à TVI e à CNN Portugal.

O candidato presidencial justifica a escolha com a liberdade de espírito do histórico do PSD.

Vão ter a oportunidade, no domingo de manhã, às 11h, no CCB, de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário, José Miguel Judice. Um homem que eu obviamente não escolhi pelas suas qualidades jurídicas de grande causídico e árbitro internacional, pela sua reputação. Escolhi porque é um homem de espírito livre, um espírito lúcido e que, na sua vida pública, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a Presidência da República, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente. E, portanto, dá-me muita honra tê-lo ao meu lado.

As razões para a escolha do mandatário nacional da candidatura por parte de João Cotrim de Figueiredo. Ele que garante que está cada vez mais confiante e que, se não chegar à segunda volta das presidenciais, vai encarar os resultados como uma derrota.

E ao Observador, José Miguel Judice admite que se Cotrim não tivesse avançado, teria apoiado António José Seguro.

O histórico social-democrata, que já não está filiado no PSD, elogia ambas as candidaturas. Desafiado pelo Observador a explicar por que não vai apoiar Luís Marques Mendes, Judice explica que considera o antigo comentador um homem decente, mas sem capacidade para motivar e mobilizar as reformas que o país precisa. Considera que Portugal precisa de um chefe de Estado que seja mais do que um especialista a falar para dentro. Já em maio, numa entrevista ao Observador, José Miguel Judice tinha mostrado relutância em apoiar Marques Mendes, que descrevia na altura como um Marcelo dos pobres.

O Chega está apostado em radicalizar o discurso da campanha eleitoral. A polêmica com os cartazes é exemplo disso mesmo.

A que se acrescenta também a declaração sobre os três Salazares que fez numa entrevista à SIC. Fontes do partido ouvidas pelo Observador explicam que há objetivos claros nesta estratégia de utilizar um discurso mais forte e mais agressivo, distanciar-se dos chamados candidatos do sistema, centrar a corrida presidencial em André Ventura e, não menos importante, vincar as diferenças em relação a Henrique Gouveia e Melo. Isto porque o partido acredita que o almirante pode estar a conseguir seduzir simpatizantes e eleitores do Chega.

André Ventura tem sido particularmente violento em relação a Gouveia e Melo.

Um dirigente do partido diz que é preciso mostrar que o almirante não é o que se chegou a pensar e que é necessário aproveitar a moderação com que Gouveia e Melo se tem apresentado para provar que Ventura é o único candidato capaz de combater o politicamente correto. Com cinco cartazes na rua a gerar polêmica, o Chega já está a preparar outros.

Este é o artigo que está em manchete a esta hora no site do Observador e que é assinado pela jornalista Inês André Figueiredo. O primeiro-ministro reforça a confiança na ministra Ana Paula Martins e nega a intenção de fazer cortes no Serviço Nacional de Saúde.

Monte Negro não gostou da expressão utilizada pelo jornal Público, que ontem deu conta de uma reunião entre a direção executiva do SNS e os administradores hospitalares para dar uma orientação de redução de despesa aos hospitais já no próximo ano. O chefe de governo diz que quer antes utilizar o dinheiro público de forma mais eficiente.

A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja. Há uma orientação que é naturalmente muito exigente, mas que merece a compreensão de todos, no sentido de sermos mais eficientes, no sentido de otimizarmos mais os recursos. Nós não queremos cortar nada.

Luís Montenegro, foi à margem do aniversário do Clube Juvenil de Voleibol da Escola Filipe Lencastre, em Lisboa, assume a responsabilidade pela decisão e mantém a confiança na ministra da Saúde, apesar dos pedidos de demissão que vieram quer do PS, quer do Chega. Fernando Rosas considera que houve erros graves na direção demissionária do Bloco de Esquerda, mas diz também que Mariana Mortágua foi alvo de uma grave tentativa de assassinato de caráter. Como nunca viu acontecer antes, é o que afirma o fundador do Bloco de Esquerda, numa entrevista ao jornal Público, Fernando Rosas diz que esse assassinato de caráter foi levado a cabo por setores da direita e da extrema-direita e que há uma parte da sociedade que não perdoa o fato de Mortágua ser jovem, mulher e por querer afirmar-se como dirigente e deputada com opções próprias de vida. Dias depois da coordenadora do Bloco anunciar a decisão de não se recandidatar à liderança do partido, Fernando Rosas considera nesta entrevista que o Bloco, tal como o PCP, precisa de encontrar respostas para o novo contexto político e uma deslocação à direita. Sobre o Livre, diz que é a esquerda de que a direita gosta. O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a investigar suspeitas de corrupção na venda de ativos do Novo Banco. O Estado português poderá ter sido lesado. O redator principal do Observador, Luís Rosa, avisa que o caso não deve ficar por aqui. O gestor espanhol Volker Schmidt é visado por vender uma herdade à sociedade da mulher. Além de buscas judiciais na sede do Novo Banco, a Judiciária também realizou uma operação na consultora KPMG. Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva na venda de ativos imobiliários do Novo Banco, sendo que o Estado português poderá ter sido prejudicado com os alegados favorecimentos na venda de ativos imobiliários. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica de que forma é que o Estado pode ter sido prejudicado.

Desde que António Costa e Mário Centeno, na altura primeiro-ministro e ministro das Finanças, anunciaram a venda do Novo Banco, disseram sempre que o impacto direto ou indireto nas contas públicas seria nulo e que não haveria novos encargos para os contribuintes. Ora, não é isso que se passa, porque essas chamadas de capital eram feitas com capitais do fundo de resolução, mas do ponto de vista jurídico, é uma instituição pública. Este é o contexto estrutural desta matéria. O mecanismo de capital contingente tinha muito a ver com esta matéria e quando a Polícia Judiciária fala que o Estado terá sido prejudicado.

É por esta via.

É por esta via.

Luís Rosa, na história do dia de hoje, explica também que há a possibilidade de outros negócios e sedes estarem envolvidas e, por isso, nas próximas semanas vai existir mais informações sobre este caso. São agora 19h10. Carla, antes do Boa Moeda, Má Moeda, que outras notícias destacas a esta hora? António Guterres pede uma investigação imediata à megaoperação no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 130 mortes na última noite. Numa conferência de imprensa em Nova York, o porta-voz do secretário-geral da ONU frisou que o uso da força em operações policiais deve respeitar as leis e os direitos humanos. Ontem à noite, cerca de 2500 polícias entraram nas favelas do Alemão e da Panha, no Rio de Janeiro, numa operação destinada a prender os líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Nos Países Baixos, as eleições legislativas de ontem devem dar a vitória aos liberais. O partido de Geert Wilders deve perder lugares no Parlamento, deve deixar a governação a confirmarem-se as sondagens. Rob Jetten vai tornar-se o mais jovem governante da história dos Países Baixos. O Benfica venceu o Tondela por 3 x 0. Está na Final Four da Taça da Liga. Apesar da vitória, José Mourinho não gostou da exibição dos encarnados, diz que houve demasiada tranquilidade. A fase final da Taça da Liga vai ser jogada em janeiro, em Leiria. E hoje arranca a segunda edição do Festival Tribeca, ou Tribeca, como se vai dizendo, com cinema e com várias conversas no Teatro de Lisboa. E as sessões de cinema que já estão esgotadas. Já. Uma das novidades desta edição é a exibição no Teatro Ibérico, capacidade para 165 pessoas e também da antiga Igreja do Convento Beato, que foi agora reconvertida no espaço para eventos. Aqui já são 300 lugares disponíveis e é lá que estão previstas várias estreias e também um documentário sobre Rita Lee.

O que me leva logo a cantar: o meu nome é Tribeca e o teu qual é?

Carla, aquilo que eu li foi que a organização promete que a programação seja mais aberta à comunidade e não só para aqueles expertos em investimento. Exatamente. Não só para quem trabalha na indústria e por isso estão agendadas sessões de conversas e apresentações com nomes muito conhecidos, como Meg Ryan, por exemplo, que fez Kim Cattrall, que vão estar presentes. Outros nomes, Guilherme Geirinhas, Ricardo Araújo Pereira ou Daniela Ruah. Olha, Daniela Ruah. Vamos ouvir falar sobre ela nos próximos dias aqui. Vamos. Vamos, já sei. Já estou a ver. Suspense.