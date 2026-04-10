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Muito bom dia, notícias às 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge de Carvalho. O governo ainda acredita no sim da UGT à reforma laboral e está a tentar uma nova ronda de negociações com os parceiros sociais. O executivo está confiante de que a central sindical ainda pode rever a posição.

O Secretariado Nacional da UGT chumbou a atual proposta de alterações à legislação laboral apresentada pelo governo, mas o executivo ainda não desistiu de contar com a UGT para ratificar a nova reforma laboral e acredita que a central sindical ainda pode voltar atrás. O 1º de Maio pode estar a ter influência. Rui Casanova.

Sim, o Observador sabe que o governo não dá por terminado o processo e está mesmo a sondar os parceiros sociais para mais uma ronda negocial sobre as alterações à lei do trabalho, sendo que agora o processo tem de continuar na Assembleia da República. O governo, pela voz do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante que continua disponível para negociar.

Podemos afirmar que o governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação.

António Leitão Amaro, em declarações no final do Conselho de Ministros de ontem. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armínio Montar, também mantém a porta aberta à negociação. No executivo, há quem acredite que a UGT está apenas a ganhar algum tempo nesta altura para justificar o sim ao acordo. Uma fonte próxima das negociações entende mesmo que a UGT não poderia ratificar este entendimento antes do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, isto como tentativa de demonstração de força. O Observador avança agora que o governo ainda acredita no sim da UGT à proposta, espera que a Central Sindical mude de posição e o executivo está mesmo a tentar uma nova ronda de negociações com os parceiros sociais, incluindo os patrões.

Rui Casanova, com as negociações em torno da reforma da lei laboral, apesar das confederações patronais terem dado a luz verde, a UGT chumbou ontem a proposta que está em cima da mesa. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que impedem o acordo, como explica agora a jornalista Marina Ferreira.

A UGT defende precisamente que a manutenção do aumento da duração dos contratos a termo e o alargamento dos fundamentos à sua celebração beneficia precisamente as grandes empresas e torna mais vulneráveis os idosos, jovens e também os desempregados. No entanto, nós avançamos, na tarde desta quinta-feira, e este foi precisamente um dos pontos em que o governo cedeu. Ou seja, deixou cair na segunda-feira passada, na última reunião que existiu no Ministério do Trabalho, a intenção de alargar os prazos dos contratos a termo certo e também incerto.

A jornalista da Editoria de Economia, Marina Ferreira, a explicar o que afasta a UGT do governo, está na história do dia de hoje.

E é neste contexto que o Presidente da República deixa um aviso: não vai voltar atrás com a palavra no que toca ao pacote laboral apresentado pelo governo.

António José Seguro prometeu, durante a campanha para as eleições presidenciais, que se o governo aprovar uma reforma laboral sem ser em sede de concertação social, o diploma é vetado. O Presidente da República promete ser coerente e ainda mantém a esperança de que todos os envolvidos contribuam para uma convergência nesta matéria.

Sou uma pessoa otimista e eu considero que o país precisa muito de diálogo. Enfim, ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote, porque é através do diálogo que pode haver convergência.

Declarações de António José Seguro ontem, ao fim da tarde, à margem da iniciativa da Presidência Aberta, já no distrito de Leiria.

O Presidente da República passou por Pedrógão Grande e contactou com pessoas que sobreviveram aos incêndios de 2017. António José Seguro garante que quer prevenir tragédias semelhantes no futuro.

O presidente esteve lado a lado com os autarcas da região de Leiria e com o ministro da Administração Interna. Visitaram o memorial para as vítimas dos incêndios de 2017. O chefe de Estado reconfortou a população, que lhe pediu que não permita que a situação se volte a repetir. Vasco Maldonado Correia.

O senhor está aqui vivo.

Está sem dúvida.

Não é? E com voz.

Emocionado com os testemunhos de quem sobreviveu, o presidente da República visitou o memorial das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sai com uma certeza.

Nós temos que tirar daqui a melhor lição, já que não podemos dar vida a quem a perdeu.

A lição passa por não repetir os erros do passado e, por isso, Seguro deixa uma série de desejos urgentes.

Todo o material combustível que está nas nossas florestas, os caminhos florestais que estão impedidos, os acessos que continuam também impedidos, possam rapidamente ser limpos.

E fica a promessa de guardar na memória os testemunhos que vai recolhendo.

Eu posso-me ir embora amanhã para Lisboa, para a vida normal como presidente da República, mas levo este território comigo.

Nove anos depois, a tragédia continua a assombrar a região, como evidencia Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.

Aquilo que eu lhe peço é, dentro do seu grande magistério de influência, que faça com que não haja outros 2017.

António José Seguro lembra que não é ele quem toma as decisões.

Eu não detenho o poder executivo, mas tenho voz e tenho convicções.

E por isso passa a bola ao ministro da Administração Interna, que também acompanhou a visita. Luís Neves deixou o apelo à ajuda de toda a população para um ano mais difícil do que o habitual.

A minha obrigação, a obrigação do governo, é alertar para, de facto, este ano termos fatores de risco acrescidos e todos são necessários. E por isso estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil.

No bolso, o presidente da República leva um convite que vai ser ponderado para realizar as cerimônias do 10 de Junho na região de Leiria, mas o principal desejo é que os próximos tempos tragam uma bem-vinda monotonia.

Que os seus mandatos venham a ser calmos. É o que eu lhe desejo do fundo do coração.

É uma coisa que eu não posso prometer, é que seja calmo.

Não se fazem as promessas todas. Vasco Maldonado Correia, que acompanhou esta visita do Presidente da República a Pedrógão Grande. A primeira presidência aberta de António José Seguro, dedicada à região Centro, durou toda esta semana. Termina hoje. O dia vai ser novamente dedicado à região de Leiriá.

E no Jornal das 9 vamos ter em direto Jorge Vale, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, para falar sobre este tema. O governo quer agravar multas para fazer diminuir os números da sinistralidade rodoviária. O ministro da Administração Interna prometeu um pacote de medidas estratégicas.

Ainda não estarão todas definidas, mas a convicção do ministro Luís Neves é que deve haver um agravamento das penalizações. O semanário Expresso revela que o governo quer tornar as multas mais pesadas para os condutores que pratiquem manobras perigosas, conduzam em excesso de velocidade ou com excesso de álcool no sangue. O montante do aumento ainda está por definir. Além disso, o Ministério da Administração Interna está a ponderar o fim da publicitação das operações stop. Atualmente, o local e a data dessas operações são divulgadas com antecedência pelas autoridades de segurança.

Estas intenções do governo são conhecidas dois dias depois de Luís Neves ter mostrado preocupado com o número de vítimas da Operação Páscoa da PSP e da GNR.

Em que morreram 20 pessoas nas estradas portuguesas. Luís Neves chegou a classificar a insegurança rodoviária em Portugal como um flagelo. As novas medidas devem ser incluídas agora na estratégia nacional. Recorde-se que na semana passada, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Infraestruturas de Portugal assinaram um acordo que tem como objetivo reduzir em 50% o número de mortes rodoviárias até 2030.

Marta Temido garante que se ainda fosse ministra da Saúde, teria pedido serviços mínimos durante a greve do INEM em 2024 e rejeita que a falta de investimento no INEM tenha contribuído para a morte de portugueses.

Durante as greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar, no final de 2024, registraram-se 12 mortes, três das quais associadas a atrasos no socorro. Isto de acordo com as conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. A antiga ministra foi ouvida ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto de Emergência Médica. Afirma que teria pedido serviços mínimos se fosse ministra. Marta Temido diz também que não houve falta de investimento e que não é possível fazer uma relação causa e efeito sem um juízo muito sério.

Refuto terminantemente que tenha havido falta de investimento da qual resultou a morte de portugueses. Numa conversa que não seja uma conversa de café, nós não podemos fazer uma relação de causa e efeito tão séria, sem um juízo muito sério. E, portanto, não consigo fazer essa leitura que faz com seriedade.

A antiga ministra da Saúde, Marta Temido, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, ontem, ao final da tarde, na Assembleia. Questionada várias vezes sobre as verbas dos saldos de gerência, que, por regras do Orçamento do Estado, o INEM tem de devolver no tempo em que Marta Temido era ministra. A ex-governante lembrou a pandemia e disse que a verba foi usada para a aquisição de ventiladores e de equipamentos de proteção individual.

Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. Donald Trump critica a postura do Irão sobre a passagem de petróleo no Estreito de Ormuz.

Depois de ter avisado para Teerão parar de cobrar taxas elevadas para a passagem de navios, Trump repete agora que os iranianos não estão a cumprir os termos do acordo de cessar-fogo. O presidente norte-americano acusa o Irão de apresentar uma postura muito inadequada. É o que escreve numa publicação na rede social True Social. Hoje, delegações dos Estados Unidos e do Irão devem reunir-se na Paquistão para negociar o fim do conflito, sendo que esta noite Israel voltou a atacar vários alvos no Líbano. O Irão repete que estes ataques representam uma violação do acordo de cessar-fogo.

São temas para analisar no Domínio da Guerra de hoje, com o major-general Arno Moreira, depois da síntese das 9:30. Rússia e Ucrânia acordaram num cessar-fogo de 32 horas. A iniciativa foi proposta por Moscovo devido à Páscoa ortodoxa.

É uma data que se celebra no próximo domingo. A trégua temporária começa amanhã à tarde, termina domingo à noite. Uma pausa semelhante já tinha acontecido no ano passado. Horas depois de ter aceitado este cessar-fogo temporário, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, utilizou a rede social X para deixar um apelo a Vladimir Putin que a trégua seja estendida além da Páscoa e que a guerra termine de vez.

Carla, e começa a contagem decrescente. Os astronautas da Artemis 2 regressam daqui por umas horas à Terra, depois de 10 dias no espaço.

É hoje que vão finalmente reentrar na atmosfera terrestre. Se tudo correr como planeado, a cápsula Orion deve amarrar no Oceano Pacífico, perto de San Diego, pouco depois da 1 h da manhã deste sábado. Equipas especializadas vão estar prontas para garantir a recuperação em segurança da tripulação. Ora, temos em direto neste jornal o professor catedrático e investigador no Instituto das Ciências da Terra da Universidade de Évora, Rui Dias. Bom dia, professor Rui Dias. Obrigada por estar conosco tão cedo para nos ajudar, em primeiro lugar, a perceber o que é que vai acontecer. Hoje será um dos momentos mais críticos desta missão, não é?

Bom dia. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Sim, é daqueles momentos muito aguardados. Tivemos mais de 50 anos sem voos deste tipo e é um dos momentos mais aguardados. A exploração espacial muitas vezes é vista como: "Vão tirar umas fotografias à Lua, há tantos problemas para resolver na Terra". A exploração espacial é mais do que isso. A investigação científica é fundamental. Quando nós olhamos à noite pra Lua, não temos a ideia de que aquilo que estamos a ver é uma imagem do que terá sido o nosso planeta pouco após a sua formação. A Terra é um planeta dinâmico, vai evoluindo ao longo do tempo, evoluindo porque há o ciclo hidrológico, que continuamente reformula a paisagem da superfície da Terra, e há um outro ciclo do interior da Terra, um ciclo tectônico, com sismos e vulcões, vai continuamente mudando o nosso planeta. E essa mudança, ao longo de muitos milhões de anos, mais do que nós conseguimos imaginar, reformula totalmente o nosso planeta. É fundamental percebermos como é que o nosso planeta funciona e quando nós queremos perceber o que é que se passa no passado mais longínquo, esses vestígios na Terra foram profundamente modificados e alterados pela dinâmica do planeta. A Lua, tendo tido uma origem, que nas primeiras fases foi muito semelhante ao nosso planeta, por ser muito mais pequena, arrefeceu muito rapidamente e por isso não tem ciclo tectônico e sendo muito mais pequena não conseguiu manter uma atmosfera. E por isso a Lua congelou, chamemos-lhe assim, esfriou e tornou-se um corpo morto que não evoluiu no tempo. Portanto, quando nós olhamos para a Lua, é como se estivéssemos a olhar para o passado mais longínquo do nosso planeta, que estamos a tentar compreender. E, portanto, isto é muito mais do que uma simples aventura pra ir tirar umas fotografias e pra engordar alguns egos. É uma missão científica muito importante pra nós percebermos o sistema solar e a Terra, em particular.

E por isso tudo que nos está a dizer, a missão não termina propriamente mais logo com a amaragem dos astronautas. O trabalho de investigação científica, podemos dizer que começa verdadeiramente depois?

Claro, começa e esta missão é uma de muitas planeadas. Há muitos dados que foram recolhidos durante a missão e essa missão irá permitir nós avançarmos para novas formas de exploração espacial. E, portanto, isto não é uma ida à Lua. De algum modo, podemos dizer que é uma ida ao nosso passado também, ao nosso passado enquanto planeta. E é fundamental nós percebermos bem o funcionamento do planeta, principalmente a partir do momento em que ganhamos a capacidade de alterar a forma como ele funciona e a sua dinâmica. E, portanto, este conhecimento profundo do nosso planeta é fundamental, até pra nossa forma de estar e sobrevivência. Portanto, não há ciência que se possa dizer: "Essa ciência interessa, esta não interessa", porque a história o que nos tem mostrado é que a ciência que em algum momento foi frequentemente desvalorizada, veio se revelar fundamental passado algum tempo.

Até com uma utilidade mais prática, digamos assim. O que se pode esperar para os próximos tempos em termos de exploração espacial? Quais são as próximas etapas?

As próximas etapas, o que está previsto, quer pela parte das missões que vêm segmentar Artemis, quer também pelas missões que estão previstas na China, o que estará previsto é que iremos regressar a pôr pessoas na superfície lunar em 2028, com as missões Artemis, e está previsto que em 2030 haja a possibilidade de termos estações fixas, e isso seria uma primeira vez, pôr pessoas na Lua, não, mas estabelecer estações fixas na Lua, quer por parte da NASA, quer por parte da China, isto seria uma primeira vez e iremos recolher uma quantidade de dados incomparavelmente superior.

E estamos aqui, professor, a assistir a uma corrida entre estes dois blocos, Estados Unidos e China. Não há cooperação em termos da exploração científica nesta altura, da exploração espacial, queria eu dizer. Não está a haver colaboração entre as duas partes, está a haver uma competição.

Pois, infelizmente, estivemos mais de 50 anos sem ter voos deste tipo. E infelizmente, os voos e a exploração científica de grande dimensão como esta, só existem quando há competição entre países. É mais uma corrida de egos e de mostrar que nós somos melhores. Foi assim com as missões Apollo, que era uma corrida em plena Guerra Fria, a ver quem é que era capaz de fazer mais e melhor. Ultrapassamos a Guerra Fria. Como nós todos sabemos, as atenções dos países, estamos a falar dos países com capacidades financeiras e de investigação maiores, morreram. Não houve mais nada e agora voltamos a ter outra corrida de egos e em vez de irmos instalar duas estações na Lua, seria muito melhor termos uma estação com cooperação profunda, mas todos sabemos, basta ouvir o começo do vosso noticiário e as notícias anteriores a essas, todos sabemos que isto é muito difícil de fazer. E as pessoas, mesmo em termos de investigação, se até pode haver abertura dos cientistas para cooperações internacionais, isso depois choca muitas vezes com os interesses nacionais. E pronto, isto é muito triste, mas é assim que as coisas vão funcionando.

E é assim, às vezes por estranheza, que há avanços também científicos por essa competição de egos, como aqui nos classificou. Professor Rui Dias, muito obrigada por ter estado conosco.

Obrigado eu.

A ajudar-nos a entender a importância desta missão, a importância científica. Um bom dia e um bom fim de semana. Rui Dias é professor catedrático. Sim

Bom dia, eu só te pedindo bom dia.

Obrigada. Bom dia ao professor e investigador no Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora. Se tudo correr como previsto, vai ser assim: os quatro astronautas da Artemisa II regressam hoje à casa. Já estão na história por terem estado no ponto mais distante da Terra, alguma vez alcançado por humanos.

E a chegada dos astronautas vai ser transmitida em direto no canal do YouTube da NASA. Será por volta da 1h00, hora de Lisboa. A partir de hoje, Portugal passa a ter um sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens de bebida.

O país consome mais de 2000 milhões de embalagens por ano, o que tem resultado em sucessivos falhanços quanto às metas europeias. A apresentação deste novo sistema ocorreu no início do mês passado, com o governo a falar no instrumento estruturante da política ambiental. Resta agora saber como utilizar este novo sistema, até porque os portugueses podem ganhar algum dinheiro, Carlos Pedro.

10 cêntimos por cada garrafa ou lata adquirida de plástico, alumínio ou aço e até três litros. É preciso que a embalagem tenha o símbolo volta estampado. O consumidor vai pagar mais 10 cêntimos na hora da compra dessa embalagem. Nada mais é do que uma espécie de caução. Estas embalagens têm, depois, de ser entregues em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país, que estão, por exemplo, junto de supermercados. E atenção, é preciso que as embalagens sejam entregues sem líquidos, com tampa, com código de barras e não pode estar amassada. Este é um processo que acontece após o depósito, com a máquina a retribuir com o reembolso de 10 cêntimos cada. Os nossos ouvintes não se admirem se não receberem os 10 cêntimos em moedas. Não é engano. O que sai da máquina é um voucher que é convertível em dinheiro. O governo, como dizia a Carla, quer melhorar os dados da reciclagem no país. A meta nacional é atingir os 90% da recolha até 2029.

Tudo explicado pelo Carlos Pedro. Este novo sistema de depósito e reembolso de embalagens de bebidas entra hoje em vigor no país. Já foi implementado na Alemanha, Áustria e Dinamarca.

Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto e o Nottingham Forest empataram a uma bola no Estádio do Dragão. A eliminatória fica assim para ser decidida na próxima semana, na Inglaterra.

O Porto marcou o primeiro, golo de William Gomes, logo aos 11 minutos, mas logo a seguir Martin Fernandes fez autogolo e o jogo terminou empatado. Francisco Faria e Oli admitem que o Porto ficou aquém em alguns momentos do jogo, até porque considera que merecia ganhar.

Acho que hoje houve apenas uma equipa que fez tudo para ganhar e essa equipa fomos nós. Tivemos muitas chances, acho que tivemos 18 remates à baliza. Então acho que criamos o suficiente para vencer, com o resultado bastante confortável, mas, de novo, se perderes o instinto assassino, perdes pontos, e foi isso que aconteceu esta noite. Hoje, por alguns momentos, acho que não estivemos exatamente no nível que deveríamos estar, mas como disse, contra uma equipa da Premier League, criar esta quantidade de oportunidades e acabar com o empate é uma pena, mas é o que é.

Já o treinador do Nottingham Forest, o português Vítor Pereira, admite também que o Porto foi mais forte.

De facto, o Porto foi mais forte em termos de jogo. Eu fiz nove substituições do último jogo para este. Estivemos, não há dúvida nenhuma, com alguma felicidade, não concedemos só um gol, fizemos dois, porque bonito seria se nós hoje, neste momento, estivéssemos aqui a falar, tínhamos ganho 2 x 1.

Porto e Nottingham Forest voltam a encontrar-se já na próxima quinta-feira, na Inglaterra. Ainda no futebol, mas no Campeonato Português, Famalicão e Moreirense dão hoje início à jornada 29.

São agora 07h22, Carla, e que outras notícias estão em destaque a esta hora.

André Ventura aceitou debater com José Pacheco Pereira. O frente a frente está marcado para segunda-feira, às 10 da noite, na CNN de Portugal. O historiador desafiou o presidente do CHEGA a esgrimir argumentos com base em factos e documentos. Numa publicação na rede social X, André Ventura afirma que sim, aceitou o desafio. O novo sistema europeu de controle de fronteiras para cidadãos extracomunitários entra hoje plenamente em vigor em toda a União Europeia, isto depois de um período faseado de implementação, um período que, de resto, provocou constrangimentos em Portugal, especialmente no aeroporto de Lisboa. O sistema substitui o carimbo no passaporte pelo registro digital de dados biométricos para cidadãos que não pertencem à União Europeia. Passa a funcionar a 100% a partir de hoje. Não precisamos de esperar mais. É hoje que estreia a terceira e, até ver, a última temporada da série Rapto de Pais. Estão a acompanhar. João, tu não estás a acompanhar.

Eu vi-

Eu fiquei no segundo episódio.

Eu vi quase toda a primeira temporada. Não vi toda.

Então, olha, também não estou excitada.

Não vi toda.

Então sou eu que estava à espera. Era o CNN que estava à espera.

Pronto. Nós também queremos.

E muita gente está a ouvir.

E muita gente.

Em todo o mundo, atenção.

É verdade.

Não foi só em Portugal.

O que se passa nesta terceira temporada? Sem spoiler.

Sem spoilers.

Há novo carregamento.

Sem spoiler é muita boa. Sem spoiler.

Posso dizer que o elenco principal regressa para uma última aventura, cheia de ação, justiça e vingança.

Parece que estou a ouvir aqueles anúncios.

É o que promete a realização.

Com a tua voz.

Mas mais, se gostam da série, e eu acho que isto é indiscutível, a série mostra uns Açores muito bonitos, apesar daqueles bairros mais difíceis. A autarquia de Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, tem um roteiro turístico com os principais locais da filmagem de Rapto de Pais.

É o que acontece com muitas séries de outros países.

Fazem muito bem em aproveitar.

Ficamos fascinados com os cenários em que decorre a ação e acho muito bem que os Açores aproveitem isso.

E aproveitaram.