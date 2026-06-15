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Muito bom dia. Jornal das 7, na Rádio Observador, edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Está fechado um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para o fim dos ataques e a reabertura do Estreito de Ormuz. O cessar-fogo há de ser assinado na próxima sexta-feira, na Suíça. Para já, Carlos, mercados respiram de alívio.

Pouco a pouco, as reações começam a chegar depois da confirmação de um entendimento entre Washington e Teerão. O anúncio partiu primeiro do Paquistão, o país que tem mediado as negociações. Depois, Donald Trump, com várias publicações nas redes sociais e, mais recentemente, chegou a confirmação do governo iraniano. Numa entrevista à televisão estatal, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, diz que o acordo foi alcançado, apesar da desconfiança no inimigo.

Por enquanto, o texto do memorando de entendimento foi finalizado. A assinatura formal está prevista para sexta-feira e a Suíça está a ser considerada para o local do evento. Este memorando foi alcançado, apesar da nossa total desconfiança em relação aos nossos inimigos. Não confiamos no inimigo. A nossa confiança reside na nossa força militar, nas nossas capacidades diplomáticas e no apoio do nosso povo. É por isso que a implementação deste memorando é extremamente importante. Temos planos específicos em vigor para monitorizar a implementação dos compromissos assumidos com os Estados Unidos.

Antes do anúncio do governo iraniano, foi o presidente dos Estados Unidos a confirmar o acordo para a assinatura de um memorando de entendimento.

Esse acordo vai ser assinado na próxima sexta-feira e depois disso, Carla, segue-se um período de 60 dias para negociar.

E vai ser durante esses dois meses que os negociadores vão fechar os termos do acordo de paz. Um dos focos centrais do entendimento passa pela reabertura do Estreito de Ormuz, e isso já a partir de sexta-feira. Carlos Pedro.

É um dos pontos mais aguardados. O Irão compromete-se a reabrir o Estreito de Ormuz à navegação dos navios comerciais a partir da data de assinatura do memorando. Por seu lado, os Estados Unidos levantam o bloqueio aos portos iranianos num processo que deve ficar completo em 30 dias. Com este acordo, Washington levanta também as sanções ao petróleo e liberta 25 mil milhões de dólares de ativos iranianos que estavam bloqueados, incluindo transferências diretas de dinheiro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e os aliados regionais comprometem-se a preparar um plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irão.

Carlos, a grande dúvida tem a ver também com a questão do nuclear. O que é que diz o entendimento?

De acordo com o que é conhecido, Teerão não aceita desenvolver armas nucleares, aceita também manter o estado atual do programa nuclear sem reforçar o enriquecimento de urânio. O destino dos estoques de urânio enriquecido vai ser negociado nos próximos 60 dias. De notar também que após ter sido alcançado um acordo final, todas as sanções impostas ao Irão pelos Estados Unidos e pelos aliados serão gradualmente levantadas de acordo com o calendário negociado. De resto, Alemanha, França e Reino Unido já se mostraram mesmo disponíveis para levantar as sanções a Teerão.

E perante a confirmação deste acordo entre Estados Unidos e Irão, começam também a chegar as reações de vários líderes e com muita satisfação.

Desde logo, António Guterres recorreu às redes sociais para descrever este acordo como um passo crucial rumo à paz no Médio Oriente. Também o primeiro-ministro britânico Keir Starmer mostra-se convicto de que voltou a liberdade de circulação a Ormuz. Emmanuel Macron, presidente francês, remete a discussão do assunto para a Cimeira do G7. Aliás, Macron recebe hoje, em França, o presidente norte-americano Donald Trump.

Carlos Pedro, com as reações e os termos do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irão, o entendimento entre os dois países vai ser formalizado na próxima sexta-feira. É importante verificar como estão a reagir os mercados já esta manhã. Agora, em direto neste jornal, está o analista de mercados, Pedro Lino. Bom dia, Pedro. Obrigada por estar aqui conosco. De facto, as bolsas estão a respirar de alívio neste momento?

Muito bom dia. É verdade, as bolsas vão abrir às 8h, mas a pré-abertura o que indica é que vamos ter uma abertura em forte alta no mercado europeu, entre 1,6% a 2%, isto Euro Stock 50 e o CAC 40, o índice francês. O índice francês sobe mais porque tem preponderância do setor de luxo, que tende a ser muito penalizado desde o início desta guerra e por isso vamos ver ganhos significativos no setor da banca, mas principalmente setor de luxo. Um setor que pode ser bastante penalizado hoje é o setor petrolífero, porque temos o petróleo a baixar cerca de 5%, por isso as empresas petrolíferas provavelmente devem corrigir. Também outra nota importante é que com este acordo reduz-se as expectativas da inflação mais elevada, porque com o petróleo mais baixo, prevê-se que provavelmente o BCE já não suba três vezes os juros, mas possa subir só duas vezes. E vemos isso mesmo nas taxas a 10 anos nos Estados Unidos, que estão a baixar para 4,4%. Temos um alívio nos juros, um alívio no preço do petróleo, preço da energia e as bolsas bastante positivas. Já agora, o mercado americano também está com uma perspectiva de subida entre 1%, o Dow Jones, e 1,2%, o S&P 500, e quase 2%, o Nasdaq, isto depois do Nikkei e do índice sul-coreano terem subido quase 5% com a tecnologia a voltar a dominar.

Ora bem, aqui uma enorme reação dos mercados nestas primeiras horas após conhecido os termos do acordo. Esta é apenas uma reação agora momentânea ou vai poder dizer-nos o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação aos mercados bolsistas?

Eu acho que até o fim desta semana, até o acordo ser assinado, vamos ter um ambiente mais positivo. Mas já sabemos que uma coisa é assinatura, outra coisa é implementação, até porque este acordo prevê uma janela de 60 dias Para negociar os termos mais difíceis e, por isso, eu não descartava, depois, outra vez, o aumento da volatilidade e, nessas negociações mais complicadas, poder haver algum falso d'aço. Agora, neste momento, o que interessa é que vai haver uma reabertura, nem que seja por uma ou duas semanas, do Estreito de Ormuz, o que vai permitir escoar o imenso petróleo que está armazenado em mais de 800 navios, e isso vai ser bastante positivo.

Era o que lhe perguntava, Pedro Lino: como é que podemos antecipar a evolução do preço do petróleo para as próximas semanas?

Eu acho que o preço do petróleo não deve baixar muito mais do que o investimento a $80, deve baixar até aos $75, no muito. Antes do conflito, estava volta dos $65. Isto por quê? Porque houve uma disrupção grande e não é possível voltarmos a produzir a mesma quantidade de barris de petróleo. Agora, resta perceber como é que esse escoamento vai ser feito. Mas pelo menos vamos ter um alívio muito substancial e já não é aquela pressão do preço acima de $300. Por isso, para a semana, finalmente vamos ter um grande alívio no preço dos combustíveis acima de $300.

Era a notícia que queríamos ouvir. Pedro Lino, muito obrigada pela análise aqui em direto no Analista de Mercados. Um bom dia e uma boa semana. Este arranque de semana otimista nos mercados bolsistas, horas depois da confirmação do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão.

E poucas horas depois de Trump anunciar esse acordo, a Rússia lançou uma nova vaga de ataques sobre a Ucrânia, pelo menos nove pessoas morreram.

Falamos de um ataque de mísseis e drones em território ucraniano que causaram explosões na capital, nas primeiras horas desta madrugada. Entre os alvos atingidos estão uma histórica catedral e ainda o Mosteiro das Cavernas de Kiev. É um dos mais importantes locais religiosos da Ucrânia, patrimônio da UNESCO. As forças russas atingiram também várias zonas residenciais, não só em Kiev, mas em cidades como Kharkiv e Sumy. Há registro de pelo menos nove mortos e mais de 20 feridos.

A guerra na Ucrânia e também o acordo de paz no Médio Oriente são temas em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra. Falamos agora do Mundial de Futebol. O treino da seleção portuguesa marcado para esta noite foi cancelado devido a um aviso de tempestades em Miami. Os jogadores tiveram de realizar exercícios dentro de um pavilhão.

Perante o agravamento das condições climatéricas, a equipe portuguesa foi obrigada a recolher para local seguro. Os avisos apontavam para chuva intensa e trovoada. Além do treino ao ar livre, também a conferência de imprensa do jogador Matheus Nunes acabou por ser cancelada. Os jogadores recolheram para um pavilhão. A sessão de trabalho da equipe de Roberto Martínez também sofreu alterações. Está previsto que a seleção treine de manhã, em vez de ao final do dia, altura em que está previsto um novo agravamento das condições meteorológicas. Está previsto também que um jogador português fale à comunicação social quando faltarem 15 minutos para as 15h, hora de Lisboa. Por causa do mau tempo, também foram evacuadas várias fan zones do Mundial.

Mas apesar dos avisos de mau tempo, nenhum jogo do Campeonato Mundo foi até agora cancelado e por isso importa, Carla, recordar os resultados dos encontros das últimas horas.

Vamos a isso. A Suécia goleou a Tunísia por 5x1, com gol do antigo avançado do Sporting, Gyökeres. Há outros resultados ainda para conferir. A Costa do Marfim, que derrotou o Equador por 1x0. No jogo cartaz do dia, Países Baixos e Japão empataram a dois gols. A Alemanha goleou o estreante Curaçao por 7x1. Para hoje estão marcados mais quatro jogos: Espanha-Cabo Verde, Bélgica-Egito, Arábia Saudita-Uruguai e Irão-Nova Zelândia.

Não perca já a seguir o Diário do Mundial com o enviado especial do Observador no Mundial, Miguel Cordeiro. Agora são 19h09, Carla, que outras notícias a destacar a esta hora?

Está marcada para hoje a leitura do acórdão do caso Odair Muniz. Vai ser no Tribunal de Sintra, às 15h30. Na última sessão do julgamento, o Ministério Público pediu a condenação do agente Bruno Pinto por considerar que não agiu em legítima defesa ao ter atingido a tiro o cidadão cabo-verdiano na Cova da Moura. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje no Luxemburgo para discutir a proibição das relações comerciais com colonatos israelitas na Cisjordânia. Vão ser discutidas também novas sanções contra a Rússia. O governo português vai estar representado com o ministro Paulo Rangel.