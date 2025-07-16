Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

40 Graus. Está no ar o Jornal das 8, com edição da Carla Jorge Carvalho, e começamos pelo secretário-geral do PS, que está a ser pressionado dentro do partido para se afastar da AD por causa do Chega.

Várias figuras de destaque do PS afirmam que Luís Montenegro colou-se a André Ventura e, por isso, entendem que esta aproximação deve ser aproveitada por José Luís Carneiro. Isto para vincar diferenças e para assumir uma posição de combate e oposição. Estas ideias foram expressas à porta fechada na reunião da comissão política que se reuniu ontem à noite. Rui Casanova.

Esta semana, o secretário-geral do PS enviou uma carta ao primeiro-ministro a sugerir um acordo na defesa. O Observador apurou que vários elementos destacados do PS não concordam com esta tentativa de aproximação e defendem que a estratégia deve ser precisamente a contrária. Nomes como Pedro Silva Pereira, Miguel Costa Matos, Eduardo Cabrita ou Pedro Delgado Alves pedem a José Luís Carneiro que aproveite a aproximação da AD ao Chega para se distanciar de acordos com Luís Montenegro. O histórico socialista António José Vieira da Silva resume: onde a AD negociar com o Chega, o PS não deve negociar com a AD.

E José Luís Carneiro terá concordado com estes argumentos.

Sim, de acordo com informações apuradas pelo Observador e depois o secretário-geral do PS saiu da reunião com um discurso mais duro e com uma mensagem para Luís Montenegro: ou o PS ou o Chega.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais. Portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas já de madrugada, afirma também que o PS nunca poderá ser colocado ao mesmo nível do Chega e avisa que se a AD mantiver os entendimentos com o Chega, sobretudo ao nível da imigração, tal significa uma rutura total com o Partido Socialista.

Rui Casanova, com as conclusões da comissão política do PS, que terminou já de madrugada. Nesta reunião houve outro tema em destaque: a demolição de habitações ilegais em Loures. Isto depois da carta aberta subscrita por militantes e simpatizantes do PS a criticar a falta de resposta social da Câmara de Loures, liderada pelo socialista Ricardo Leão.

Este vai ser o tema do Explicador desta manhã. E o nosso convidado, João Costa, um dos socialistas que subscreve esta carta aberta. Explicador que vai para o ar depois do Jornal das 9. E o exame de Matemática do nono ano pode ser anulado em 15 escolas do país.

A prova realizou-se pela primeira vez em formato digital e, de acordo com a Rádio Renascença, em causa estão problemas nos computadores e no acesso à rede. Foi dado tempo de compensação. O Ministério da Educação quer agora assegurar que todos os alunos acedem às provas em condições de equidade.

E o júri nacional de exames coloca nos pais a decisão final.

Que vão ter de decidir se os alunos fazem um novo exame na segunda fase, como se fosse o primeiro. O exame está marcado para a próxima sexta-feira. Ou então aceitar o resultado da primeira prova sem o conhecimento prévio da nota.

Entretanto, os resultados dos exames do nono ano ainda não foram afixados.

As pautas deviam ter saído ontem, mas só hoje devem ser enviadas às escolas. O Ministério da Educação explica que o atraso se deve a dificuldades técnicas decorrentes dos novos processos de classificação. As provas de Matemática e de Português do nono ano contam 30% para a classificação final das duas disciplinas e os alunos que pretendam ir à segunda fase só têm até hoje para se inscreverem.

E a praia de Matosinhos continua a ser alvo de interdições por causa da contaminação da água.

Os banhos são desaconselhados há vários dias pela Agência Portuguesa do Ambiente, e isto por causa da descarga de resíduos orgânicos. As águas apresentam valores de contaminação acima do normal. A Maria Rico está na praia de Matosinhos. Maria, bom dia. Ainda é cedo e, por isso, ainda não há muitos banhistas, seguramente. Mas quem for aí ao longo do dia encontra alguma indicação sobre este problema?

Bom dia, Carla. Esperam-se para hoje, de facto, temperaturas muito altas, mas a esta hora, como dizias, ainda não vemos por aqui banhistas. Esta praia em concreto, de Angeiras Norte, está já há uma semana com aviso de má qualidade da água na página oficial da Agência Portuguesa do Ambiente. A água do mar está, por isso, imprópria para banhos, mas tem-se assistido ao longo também da última semana vários banhistas, mesmo assim, a correrem esse risco. Em causa para esta contaminação, terá estado descargas de águas residuais contaminadas pela empresa Lactogal, que afetaram não só a praia de Angeiras Norte, em Matosinhos, como também na praia de Labruge, em Vila do Conde. Mesmo com estas informações de que as águas desta praia não estão aconselhadas a banhos, a verdade é que por aqui não vemos indicações relativas a esta questão, nem mesmo nos painéis da praia que se encontram aqui mesmo à entrada. Já não é a primeira vez que este problema acontece, de descargas de resíduos. Aliás, só este ano já vai na terceira vez em que os banhos são desaconselhados nas praias de Matosinhos. Dar uma última nota de que, para mitigar estes acontecimentos, hoje mesmo a Lactogal é recebida pela ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, sendo que ontem a mesma empresa esteve também reunida com a Agência Portuguesa do Ambiente.

E ainda assim continuam, de facto, os problemas sobre a qualidade do ar. Maria Rico está nesta praia em Matosinhos, Angeiras Norte, onde os banhos têm sido desaconselhados por causa da descarga de resíduos orgânicos, embora na praia não haja indicação sobre os problemas da qualidade da água.

Oito horas e seis minutos. Que outras notícias estão a marcar a atualidade nesta manhã de quarta-feira, Carla?

As alterações à lei dos estrangeiros e a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP vão ser votadas hoje no Parlamento. As medidas têm a aprovação assegurada pelos partidos de direita. Hoje, num artigo de opinião publicado no Observador, o Patriarca de Lisboa defende que a imigração é um exame moral da atualidade. Rui Valério cita o Papa Francisco para defender que a Europa tem o dever moral de garantir a assistência e o acolhimento dos imigrantes. Dois dias depois de ter dado um ultimato a Vladimir Putin sobre um cessar-fogo na Ucrânia, Donald Trump garante que Kiev já começou a receber os equipamentos militares comprados pela NATO, nomeadamente os sistemas de defesa Patriot. França não deverá participar nesta compra de armas norte-americanas. Macron quer antes construir uma base industrial de defesa europeia. É o que está a avançar esta manhã o jornal político. A última noite foi mais calma na localidade espanhola de Torre Pacheco, com a polícia a conseguir conter a violência entre imigrantes e grupos de extrema-direita. No entanto, o clima continua de muita tensão nesta região de Múrcia, depois de distúrbios causados pela agressão de jovens de origem marroquina a um homem de 68 anos. Há novos protestos marcados para hoje e para amanhã contra a imigração. As autoridades espanholas continuam atentas a possíveis confrontos nas próximas noites.