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Bom dia, são 8 horas. "Jornal das 8" com edição do Rui Casa Nova. Começamos com as negociações sobre o pacote laboral. Terminou sem acordo geral, mais uma reunião entre governo, UGT e patrões. Ainda assim, Rui, a ministra do Trabalho avisa que o processo está fechado. O governo e as confederações patronais dão o processo negocial por concluído, depois de quase 60 reuniões. Há entendimento entre executivo e patrões quanto à mais recente proposta, mas ainda falta a luz verde da UGT, que só decide depois de reunir o Secretariado Nacional na próxima quinta-feira. A bola está agora, por isso, do lado dos trabalhadores. Laura Figueiredo.

Embora não seja a proposta idealizada pelo executivo, Maria do Rosário Palma Ramalho diz que a versão atual continua a ser muito boa para as empresas e para os trabalhadores. Se ainda assim, depois de 58 reuniões, a UGT não der o aval, a ministra já sabe qual a versão que vai seguir para o Parlamento.

Será, com certeza, uma coisa a meio entre o anteprojeto do verão e a versão que chegamos hoje, porque o governo, em qualquer caso, não dá este tempo como um tempo infrutífero, mesmo que não haja acordo.

Também os patrões dão as negociações por terminadas. Armindo Monteiro, presidente da CIP, diz que agora a bola está do lado da UGT.

Este processo, quanto a nós, terminou hoje e esperamos que, naturalmente, também a UGT corresponda a este esforço que fizemos de aceitar os ganhos e cedências que todos fizemos.

Já Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, diz que a versão atual do documento é a possível.

Se era o que queríamos? Não, o que queríamos era o anteprojeto. Mas, como disse o doutor Armindo, e bem, nestes processos tem que haver cedências de um lado para o outro. Houve cedências de todas as três partes envolvidas. Esta é a aproximação possível.

Quanto à UGT, Mário Mourão garante que ainda não há acordo.

Há matérias que ainda não há consensualizadas, mas o governo e os patrões entendem que havia que haver já a versão final, isso foi feito. Agora a UGT vai ouvir os seus órgãos na próxima semana, vai marcar uma reunião extraordinária para que o Secretariado possa se debruçar sobre a versão final.

Quinta-feira é o dia apontado para a reunião do Secretariado Nacional. Só aí a UGT vai revelar se dá ou não luz verde à versão final da reforma laboral.

A jornalista Laura Figueiredo com o desfecho desta última fase negocial da reforma do pacote laboral. A ministra do Trabalho garante que vai enviar a versão final também para a CGTP. Ao mesmo tempo que decorria esta reunião no Ministério do Trabalho, milhares de pessoas manifestavam-se em Lisboa contra as mudanças na lei laboral. A manifestação foi convocada pela CGTP e coincidiu também com o dia de greve na função pública. E o primeiro Conselho de Estado convocado por António José Seguro terminou com a conclusão de que Portugal precisa de se preparar melhor para fenômenos extremos, como é o caso das tempestades. É o que se pode ler na nota final divulgada depois do encontro no site oficial da Presidência. Segurança e defesa eram os temas principais para esta primeira reunião convocada por António José Seguro. O Observador apurou que a discussão ficou quase exclusivamente limitada a esses temas. Outros assuntos da atualidade, como a legislação laboral, não foram abordados por nenhum dos conselheiros. Assim, a preparação para situações de crise ligadas ao mau tempo acabou por estar no centro da discussão, como nos conta agora o jornalista Vasco Maldonado Correia.

Durou mais de quatro horas e acabou já com algumas cadeiras vazias. António José Seguro tinha prometido que a primeira reunião do Conselho de Estado, centrada nos temas da segurança e da defesa, seria focar também na proteção civil e na capacidade de resposta do país ao mau tempo. O comunicado lançado no final do encontro é mais longo do que as notas dos tempos de Marcelo Rebelo de Sousa. Em seis parágrafos, pode ler-se que o Conselho de Estado se reuniu para proceder a uma reflexão sobre matérias relativas à segurança interna, à proteção civil, à cibersegurança, à proteção de infraestruturas críticas e à defesa nacional. Foi sublinhada no encontro a importância de reforçar a preparação do país face a fenômenos atmosféricos severos, ameaças híbridas e também riscos emergentes, assim como a importância de assegurar a proteção eficaz de infraestruturas críticas e do regular funcionamento dos serviços essenciais. Para isso, frisam os conselheiros, é necessário promover a articulação entre os principais responsáveis destas áreas para reforçar a capacidade de prevenção, resposta e recuperação em situações de crise. No plano internacional e com várias guerras a marcar a atualidade, foi também abordado o enquadramento geopolítico e sublinhada a relevância da cooperação internacional e do cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal, num dia que contou com cinco caras novas no órgão de consulta do Presidente da República. A nota termina com a garantia de que António José Seguro valorizou os contributos apresentados pelos conselheiros de Estado e de que o presidente reafirma a importância de garantir a estabilidade, a segurança e a confiança dos cidadãos.

O resumo do primeiro Conselho de Estado da presidência de António José Seguro, pela voz do jornalista da Rádio Observador, Vasco Maldonado Correia. Miguel Bastos Araújo, que ainda não tomou posse, e António Ramalho Eanes foram os únicos ausentes neste Conselho de Estado. André Ventura e Miguel Albuquerque acabaram por sair da reunião mais cedo. E Rui, apesar da reabertura do Estreito de Ormuz, os preços dos combustíveis vão continuar elevados em Portugal. Nos próximos tempos, é o aviso deixado pelo secretário-geral da EPCOL, a Associação de Empresas de Combustíveis e Lubrificantes. Ouvido pela Rádio Observador, António Comprido explica que os efeitos positivos da reabertura do Estreito de Ormuz, anunciada ontem, ainda vão demorar a chegar.

O efeito ainda vai durar. Obviamente que isto são boas notícias, seria péssima notícia que continuasse tudo fechado, mas não podemos ter expectativas muito altas no sentido de que a situação se vai normalizar a muito curto prazo, vai demorar algum tempo. E como disse, e recordo, há que perceber a extensão dos danos

Que foram causadas nas instalações portuárias, não só, e também no aparelho produtivo e no aparelho refinador naquela área do globo.

Ainda assim, o preço do gasóleo pode baixar €0,10 na próxima semana. Já a gasolina deve baixar €0,01 por litro. As contas são do Automóvel Clube de Portugal, sendo que o governo decidiu reduzir o desconto fiscal no ISP do gasóleo, aproveitando assim para fazer subir novamente a taxa aplicada pela descida que os preços internacionais vão registrar na próxima semana. Na gasolina, mantém-se o desconto que já estava em vigor. É o que indica um despacho publicado ontem à noite em Diário da República, assinado pelo ministro das Finanças.

E a propósito do conflito no Médio Oriente, Estados Unidos e Irão vão reunir-se na próxima segunda-feira para mais uma ronda de negociações no Paquistão.

O palco volta a ser Islamabad, a capital do Paquistão. A informação é avançada pela CNN Internacional, que cita responsáveis iranianos envolvidos neste processo negocial. Nas últimas horas, Donald Trump mostrou-se otimista quanto às negociações em curso com o Irão, numa altura em que o estreito de Ormuz foi temporariamente reaberto para embarcações comerciais, o que está a fazer descer o preço do petróleo. Mas o Irão afirma que vai voltar a fechar este ponto se o bloqueio naval dos Estados Unidos continuar. As autoridades iranianas avisam mesmo que a reabertura do estreito de Ormuz é condicional e apenas sob as condições de cessar-fogo. Nas últimas horas, o presidente dos Estados Unidos respondeu, afirma que o bloqueio aos portos iranianos é para manter se não for alcançado um acordo de paz com Teerão na próxima semana.

Ainda na atualidade internacional, destaque para o Papa Leão XIV. O líder da Igreja Católica chega hoje à Angola para uma visita de três dias.

Vai ter encontros institucionais e também uma visita de cortesia ao presidente de Angola, João Lourenço. Na agenda do Papa Leão XIV, está também um encontro privado com os bispos angolanos marcado para esta noite. Esta visita é inserida na primeira deslocação à África, que começou na segunda-feira na Argélia. A visita do Papa Leão XIV termina na próxima quinta-feira na Guiné Equatorial.

E ficamos por aqui no Jornal das 8 com o Rui Casanova.