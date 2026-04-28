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Observador, oito horas. O governo revela hoje a versão final do PTRR, três meses depois da passagem da tempestade Cristine. O documento vai ser aprovado em Conselho de Ministros e apresentado mais logo por Luís Montenegro. O programa PTRR foi anunciado pelo governo depois da passagem das depressões Cristine, Leonardo e Marta, que causaram 19 mortes e fizeram também centenas de feridos, desalojados e deslocados. O executivo já tinha aprovado as linhas gerais do plano para recuperar as zonas afetadas pelo mau tempo, mas hoje aprova e apresenta a versão final, numa altura em que autarcas, empresários e habitantes continuam a queixar-se da falta de apoios e do excesso de burocracia. O João Gama está em Carvide, a freguesia do distrito de Leiria mais afetada pela tempestade há exatamente três meses. E João, ainda se notam os efeitos da destruição, por exemplo, as aulas ainda são feitas na Igreja Matriz.

E assim passaram a ser logo após a passagem da depressão Cristine, que praticamente destruiu a escola de Carvide. Estas aulas são tidas na igreja, no centro paroquial da igreja e também na Casa do Povo, que, por alguma curiosidade, ficam perto, Carla, de um dos edifícios mais destruídos em Carvide, que eu encontrei desde que aqui cheguei esta manhã. Várias telhas no chão, buracos nas paredes, a mostrar a força avassaladora do vento que por aqui passou no final do mês de janeiro. Carvide, ainda assim, é uma freguesia que tenta repor alguma normalidade a estas alterações na vida das pessoas, como um sítio diferente para ter aulas, mas ainda assim uma freguesia que nunca parou. Conseguimos falar com algumas das pessoas que estavam aqui esta manhã a beber café. O Rádio Observador chegou a esta escola improvisada de Carvide um pouco antes do início das aulas, que começarão às nove da manhã. Mas antes estivemos à conversa com José Alberto, vive em Carvide, estava cá no dia da tempestade, da depressão Cristine, e um dia que deixa memórias bem vivas, mas pelas piores razões.

Aquilo foi uma coisa que não tem palavras, foi uma coisa por demais. Estava deitado e ouvi um barulho e levantei-me e só via telhas, chapas e tudo pelo ar, como se tivesse um tufão. Tinha medo, aquilo tinha mesmo medo.

Lembra-se de mais alguma coisa assim parecida?

Há uns anos, mas não como agora. Da outra vez também foi estragos, mas não como agora. Agora foi um caos, foi por todo lado, assim se pode dizer.

Chegou a perder alguma coisa ou a sua casa foi danificada?

Sim, um bocado. Ficou telhado um bocado escavacado e uma parede, mas podia ter ficado bem pior, bem muito mais.

E aqui na freguesia, como é que têm estado estes meses de recuperação?

Tem estado a recuperar aos poucos. Outros, se calhar, já nem recuperam, porque não têm hipótese de recuperar. Uns financeiros e outros doentes. Ali daquela casa, o rapaz foi agarrar o portão, o vento apanhou-o na cabeça e matou-o. Isto foi uma coisa por demais.

Acha que, de alguma forma, mesmo passado o tempo, vai ser reposta alguma normalidade aqui em Carvide?

Não sei. Para que diga, não sei. Mas penso bem que sim. Penso que isto é capaz de se compor um bocado, mas vai demorar um tempo.

Apesar de tudo, algum otimismo. José Alberto tomava o café antes de ir ao trabalho, aqui bem perto da paróquia da Igreja Matriz, que serve hoje de escola. A escola improvisada para os alunos do primeiro ciclo fica perto, Carla, como dizia, de um edifício completamente destruído. Estão várias telhas no chão, alguns blocos de cimento e também vidros espalhados um pouco por todo o lado. É quase difícil dizer que a depressão tenha passado por aqui há já três meses.

Reportagem de João Gama em direto de Carvide. É a freguesia do distrito de Leiria mais afetada pela tempestade Cristine, ainda com muitas marcas do mau tempo. A apresentação do PTRR está marcada para às 17h, depois de ser aprovada esta manhã em reunião do Conselho de Ministros. Estamos a dedicar a manhã à reconstrução de Leiria, três meses depois da passagem da tempestade Cristine. No Explicador, por exemplo, depois do jornal das 09h, recebemos o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes. Há novos dados sobre a operação Influencer. Ao contrário do que sempre disse, afinal António Costa falou com Diogo Lacerda Machado sobre o processo da Start Campos, o centro de dados previsto para Sines, é o que indicam escutas agora conhecidas e que desmentem a versão do ex-primeiro-ministro. António Costa garantiu em novembro de 2023 que o amigo Lacerda Machado nunca falou a respeito deste assunto em circunstância alguma. No entanto, é agora revelado que na véspera do Natal de 2022, Lacerda Machado informou o então primeiro-ministro da dinâmica do projeto da Start Campos, através de uma chamada telefónica. É o que mostram escutas do processo reveladas pela TVI e CNN Portugal, e Rui Casanova, são factos considerados relevantes para a investigação.

Nas escutas pode ouvir-se Lacerda Machado a explicar que o projeto está com uma dinâmica extraordinária e que os americanos vão finalmente a sério a Sines. Lacerda Machado diz a António Costa que achou que se justificava o primeiro-ministro saber desta informação. Ora, na conferência de imprensa em São Bento, logo após as buscas à residência oficial, António Costa garantiu ao país que o assunto nunca foi abordado entre os dois. O mesmo foi também garantido por Lacerda Machado no recurso que apresentou no Tribunal da Relação de Lisboa. As escutas, agora reveladas, desmentem essas versões.

Rui, outra das linhas de investigação tem a ver com o novo regime jurídico de urbanização e edificação, que foi aprovado em Conselho de Ministros em outubro de 2023.

Este regime continha alíneas que alegadamente beneficiavam a Start Campos e terão envolvido alegados favorecimentos da parte de João Tiago Silveira, coordenador do processo legislativo, e também de João Galamba, na altura secretário de Estado do governo do PS. As escutas a Tiago Silveira e Galamba revelam que os dois terão negociado pormenores da nova lei com o administrador da Start Campos, Rui Oliveira Neves, isto de forma a que o data center ficasse dispensado de um processo de licenciamento urbanístico.

E António Costa é visto pelo Ministério Público como suspeito da prática do crime de prevaricação, devido à aprovação desta lei. Rui Casanova, aqui a apresentar-nos os novos dados da Operação Influencer, que foram revelados pela TVI e CNN. A investigação está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e não tem data prevista de conclusãoSão agora 08h07, Carla. Já a seguir há Momentos de Glória, primeiro que outras notícias estão em destaque. O apagão foi há exatamente um ano. O grupo de trabalho criado para estudar este fenômeno conclui que o sistema elétrico português é robusto e seguro, mas precisa ser modernizado. São as conclusões do relatório apresentado ontem ao final da tarde, numa cerimônia com a ministra do Ambiente. Os especialistas concluem que o sistema nacional precisa ser fortalecido com mais investimento e inovação para evitar novas crises no futuro. Destaque também para a visita do rei Carlos III aos Estados Unidos. O monarca britânico e a mulher foram recebidos esta noite por Donald Trump e Melania Trump na Casa Branca. Beberam chá. Trump prometeu segurança total durante esta visita de Estado, poucos dias depois do tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca. Já no conflito do Medio Oriente, Donald Trump não está satisfeito com a proposta de Teerão para a reabertura do Estreito de Ormuz. Teerão propõe prolongar o cessar-fogo por um período alargado e o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos, mas deixa as negociações sobre o programa nuclear para mais tarde. A imprensa norte-americana revela que o presidente não está satisfeito com estas medidas e adianta que os Estados Unidos vão apresentar em breve novas condições ao Irã. O quarto episódio de Os Ficheiros do Caso Carlos Castro já está disponível.

O Observador teve acesso aos ficheiros da investigação que comprovam como a relação entre Carlos Castro e Renato Seabra se deteriorou dias antes do brutal crime num hotel de luxo em Nova York.

Assim que olha pra cara dele, Vanda percebe que se passa alguma coisa. Carlos está sozinho e está transtornado. Diz-lhe que não sabe onde está Renato, que discutiram e que ele saiu do quarto. Conta que durante a tarde o viu a conversar com duas raparigas. Acha que chegaram a trocar números de telefone e teme que ele possa ter ido encontrar-se com elas. Renato não tem telemóvel. Ou melhor, tem, mas como não ativou o roaming, não está a funcionar. Carlos não tem maneira nenhuma de falar com ele, nem de saber onde ele está, mas também não consegue ficar ali parado. Sai para a rua. Vanda fica sozinha, à espera no lobby. Passam-se cinco minutos, 10, 15. Já passa das 9 da noite, quando finalmente a porta do hotel se abre e Vanda vê entrar os dois.

É um excerto do quarto episódio, uma série narrada pela atriz Joana Santos. Música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Prairinha.

E se for assinante standard ou premium do Observador, não tem de esperar. Tem acesso antecipado à série completa.