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São 8:01. Já foi assinado o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão. Entre os principais pontos do acordo, o cessar-fogo imediato no Médio Oriente e a reabertura da navegação no Estreito de Ormuz.

O memorando foi assinado ontem em formato digital por ambas as partes. Donald Trump assinou o documento no final da Cimeira do G7, que se realizou em França. Também já há imagens publicadas pela imprensa estatal iraniana que mostram o presidente do Irão a assinar o memorando. Um acordo com 14 pontos, recordados aqui pelo António José Soares.

Os Estados Unidos, Irão e seus aliados na guerra atual declaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Washington e Teerão comprometem-se ainda a respeitar a soberania e integridade territorial de ambas as partes. Após a assinatura, os Estados Unidos da América vão dar início ao levantamento do bloqueio naval, que deve estar concluído no prazo de 30 dias, e comprometem-se também a retirar as suas forças das proximidades da República Islâmica no prazo de 30 dias após o acordo final. Já o Irão deverá garantir a passagem segura de navios comerciais sem quaisquer custos, desde o Golfo Pérsico até ao mar de Omã, e vice-versa. Washington, juntamente com parceiros regionais, vai também desenvolver um plano de pelo menos 300 mil milhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irão, e compromete-se a terminar todos os tipos de sanções contra Teerão. Quanto à questão nuclear, a República Islâmica afirma que não vai adquirir nem desenvolver armas nucleares. Já sobre o material enriquecido existente, vai ser acordado um mecanismo que terá como metodologia mínima a sua diluição nas próprias instalações, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano e produtos derivados, bem como para todos os serviços associados, e a descongelar totalmente para utilização os fundos e ativos do Irão.

Aqui estão os 14 pontos que vão fazer com que Estados Unidos e Irão continuem agora, ao longo dos próximos 60 dias, a negociar um acordo final. Apesar da assinatura do documento, Teerão volta a deixar avisos, neste caso, a Israel. A República Islâmica vai considerar uma violação do documento em caso de novos ataques contra o Líbano. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão diz ainda que não está confirmado o encontro com a delegação norte-americana amanhã na Suíça.

Depois de ontem o tema já ter estado presente no debate quinzenal com o primeiro-ministro, a reforma da lei laboral é hoje discutida na Assembleia da República.

O projeto de lei é votado amanhã. Ainda não tem aprovação garantida, apesar da aproximação de posições que Luís Montenegro e André Ventura têm demonstrado. Pode estar, por isso, à vista, um acordo entre PSD e Chega para a aprovação das alterações ao Código do Trabalho na generalidade. O editor adjunto da seção de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, explica que, se tal se confirmar, pode mudar o futuro das negociações da AD com os dois partidos da oposição.

Se se confirmar o acordo entre o Chega e o PSD numa matéria tão determinante como a reforma do mercado laboral, acho que é justo o Partido Socialista lavar as mãos de qualquer obrigação de entendimentos com a AD, porque fica, nesta questão, sim, mais do que todas as outras, mas nesta questão tão estrutural do regime, fica evidente que o Chega e o PSD são parceiros efetivos de negociação e de conversação.

Miguel Santos Carrapatoso, na história do dia de hoje. O Parlamento vai discutir a reforma da lei laboral esta tarde, com a presença da ministra do Trabalho. É um debate que vai ficar marcado também pela manifestação da CGTP junto à escadaria da Assembleia da República e com a presença da UGT nas galerias. O debate começa às 14h.

O secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de estar a fazer uma cambalhota política na discussão da lei laboral.

José Luís Carneiro acusa Montenegro de não rejeitar publicamente a discussão da descida da idade da reforma.

Quando o primeiro-ministro aceita discutir este tema, o líder de um partido fundador do nosso modelo de Estado Social, trata-se de uma cambalhota política de um grande significado. Se eu fosse o primeiro-ministro, eu publicamente, e hoje mesmo no Parlamento, diria que em circunstância alguma isso seria sequer objeto de ponderação.

Não o tendo dito, do seu ponto de vista, isso é um sinal de que pode admitir e que isso pode avançar.

Não estou a fazer essa afirmação. Estou a dizer que, do meu ponto de vista, o primeiro-ministro devia ter clarificado urgentemente essa situação.

Nesta entrevista à RTP, o secretário-geral socialista revela, no entanto, que vai voltar a encontrar-se com o primeiro-ministro nas próximas semanas. Será entre o final deste mês e o início de julho.

A atual reestruturação da Segurança Social acelerou o afastamento dos diretores nomeados pelo Partido Socialista.

O governo está a aproveitar para substituir todos os dirigentes que foram nomeados pelo antigo primeiro-ministro, António Costa. A vaga de substituições na Segurança Social é justificada pelo ministério liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho, com a reestruturação orgânica da Segurança Social aprovada pelo governo. Carlos Pedro, que mudanças são essas que aceleraram durante a última semana?

Sim, de facto, o ritmo mudou. Até o final de maio, os dois governos liderados por Luís Montenegro tinham substituído oito diretores de centros distritais da Segurança Social, mas o Ministério do Trabalho já formalizou a saída de outros nove dirigentes distritais, com a particularidade de alguns terem mandato até 2028. Significa isto que quando estes processos estiverem concluídos, todos os 18 diretores distritais da Segurança Social terão sido nomeados pelo governo da AD.

A maioria destas direções distritais que estão a ser substituídas, Carlos, são lideradas por militantes ou simpatizantes do PS e todos eles nomeados durante os anos de governação de Costa.

Precisamente, mas o governo não espera pelo fim dos mandatos destes dirigentes. A reestruturação do Instituto da Segurança Social terminou com as comissões de serviço. O governo ficou, assim, com caminho livre para avançar com estas substituições. O Observador sabe que, para além das alterações já conhecidas, pelo menos mais três dirigentes vão dizer adeus a centros distritais da Segurança Social. Importa ainda referir que esta medida tem um custo para os cofres públicos, já que a lei prevê que os dirigentes públicos tenham direito a uma indemnização quando o fim da comissão de serviço se deve à reorganização dos serviços.

Carlos Pedro, com as mudanças dos quadros dirigentes no Instituto da Segurança Social. Numa nota enviada ao Observador, o deputado do PS, Hugo Oliveira, acusa o governo de promover nomeações políticas e defende que está em causa uma utilização indevida de recursos públicos.

Esta é uma notícia que faz esta hora manchete no site do Observador. 8:08, Carla, aqui outras notícias a destacar.

A seleção nacional de futebol faz hoje trabalho de recuperação depois do empate frente à República Democrática do Congo. Portugal já está em desvantagem face à Colômbia, que esta madrugada venceu o Uzbequistão por 3x1. Está assim fechada a primeira jornada da fase de grupos. Ontem, a Inglaterra venceu a Croácia por 4x2 e o Gana venceu o Panamá por 1x0. A segunda jornada desta fase abre hoje com o Chéquia, África do Sul. Esta noite, várias regiões da Ucrânia foram atingidas por ataques russos que provocaram um morto e dois feridos. Esta nova vaga de ataques causou danos em infraestruturas energéticas, instalações industriais e também em zonas residenciais. Houve resposta por parte de Kiev. Um ataque ucraniano atingiu nas últimas horas uma refinaria de petróleo em Moscovo.