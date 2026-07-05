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Rádio Observador. Jornal das 8, com edição do Rui Casanova. O incêndio em Vouzela chegou a várias povoações na última noite, mas ainda assim não foi preciso retirar pessoas de casa. As chamas continuam a ser combatidas por mais de 1200 operacionais e 400 viaturas.

É o que indica a esta hora a Proteção Civil. É o fogo que continua a mobilizar mais meios e a preocupar mais as autoridades. Os presidentes das Câmaras de Vouzela e Tondela adiantam que as chamas continuam a lavrar com intensidade junto a várias povoações, sobretudo na serra do Caramulo. Ontem à noite, o incêndio chegou sobretudo perto da aldeia de Daires, mas não foi preciso retirar ninguém de casa, de acordo com os autarcas. O comandante da Proteção Civil, Simão Velez, explica que as autoridades esperam ter o fogo dominado entre hoje e amanhã, mas alerta que o cenário continua muito imprevisível.

É difícil darmos algum garante. Temos uma expectativa, naturalmente, e uma expectativa positiva seria entre as próximas 24 e 48 horas nós conseguirmos dar o incêndio como dominado. Mas como referi, e como se percebe, qualquer português entende que as condições climatéricas são muito adversas e poderemos ter a qualquer momento uma reativação que nos traga limitações e que possa trazer uma nova realidade.

Comandante da Proteção Civil, Simão Velez, em declarações à RTP ontem à noite, a dar conta das operações de combate a este incêndio. Falamos de um fogo que começou em Vouzela, no distrito de Viseu, na madrugada de quinta-feira. Chegou, entretanto, a outros três concelhos. Já consumiu, desde então, pelo menos 13 mil hectares de terreno.

Destaque também para Santo Tirso. Está novamente ativo o incêndio que tinha sido dado como dominado. Houve um reacendimento esta madrugada.

É o que confirma a fonte oficial da Proteção Civil à Rádio Observador. O incêndio tem, neste momento, uma frente. Está próximo da freguesia de Reguenga. Não há, para já, indicações, no entanto, sobre a retirada de pessoas de casa. No terreno, por esta altura, a combater este incêndio estão mais de 100 operacionais apoiados por 30 viaturas.

E Rui, é perante este cenário que o governo admite prolongar o estado de alerta, pelo menos até o final da próxima semana.

Tudo por causa das altas temperaturas. É o que explica o ministro da Administração Interna, Luís Neves, que esteve ontem à noite no briefing da Proteção Civil.

Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta, porque se as condições se mantiverem tal qual aquilo que é perspetivado, pode ser isso que venha a suceder. E por isso os meios estão a ser distribuídos por todo o país, por forma a que se consiga, no primeiro momento do ataque inicial, sob uma grande estrutura de coordenação. Quero vos dizer que fiquei muito apreensivelmente agradado com aquilo que ontem pude testemunhar do companheirismo do coletivo.

Declarações de Luís Neves, o ministro da Administração Interna, nesta conferência de imprensa da Proteção Civil, na qual participou também o primeiro-ministro. Em declarações através de videochamada, Luís Montenegro também elogia a coordenação entre as autoridades e pede à população para que respeite e colabore com quem está no terreno.

Dar ainda mais destaque ao aviso que o senhor comandante operacional deixou à população para que todos possam seguir as recomendações das autoridades, para que todos possam respeitar as opções que, no terreno, aqueles que têm a competência e o conhecimento de dirigir as operações vão emitindo.

O apelo do primeiro-ministro Luís Montenegro. Sete distritos continuam hoje sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas devem descer ligeiramente este domingo. Ainda assim, o calor vai continuar intenso em grande parte do território continental ao longo dos próximos dias.

É um assunto que vamos desenvolver aqui na Rádio Observador nos próximos jornais. Donald Trump afirma que o sonho americano está de volta. O presidente dos Estados Unidos congratula-se e afirma que o país está melhor do que nunca. Declarações na celebração dos 250 anos da independência do país.

Uma festa que costuma ser apolítica, mas o presidente dos Estados Unidos fez um comício ontem à noite em Washington, no qual enumerou vários feitos dos Estados Unidos nos últimos anos e elogiou o trabalho da administração Trump. O presidente norte-americano considera que os Estados Unidos estão melhores do que nunca. Fala numa nação vitoriosa.

A América é uma nação de vencedores e hoje o nosso país está a ganhar novamente e estamos a ganhar como nunca. A América está de volta.

O presidente dos Estados Unidos volta também a declarar guerra ao comunismo, volta a falar numa ameaça contra o país. Diz que este sistema nunca terá lugar na América de hoje.

A América nunca será um país comunista. Não vai acontecer. O comunismo é um falhanço e sempre será. O sistema comunista é o oposto do sistema americano e nunca funcionou.

Palavras de Donald Trump durante o discurso dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A intervenção do presidente norte-americano teve que ser adiada devido a uma tempestade que atingiu Washington. De resto, o calor que se tem feito sentir no país já tinha levado a cancelamentos e alterações nas celebrações do tradicional dia 4 de julho nos Estados Unidos.

E entretanto, Donald Trump e Vladimir Putin falaram ao telefone nas últimas horas.

Sim, é uma informação avançada pelo porta-voz do Kremlin à imprensa estatal russa. De acordo com Moscovo, terá sido a Casa Branca a agendar este telefonema entre Trump e Putin. Uma conversa que durou cerca de quatro horas. Os chefes de Estado combinaram discutir a situação da guerra na Ucrânia ainda antes da cimeira da NATO, que arranca esta terça-feira na Turquia. Ontem, Donald Trump falou também com Volodymyr Zelensky. De acordo com o presidente ucraniano, foi uma conversa boa e produtiva aquela que teve com o presidente norte-americano.

Temas para analisar no Gabinete de Guerra de hoje com a especialista em Relações Internacionais, Liliana Reis. É para ouvir depois do jornal das 10. Agora vamos ao mundial. A Seleção Nacional chegou esta madrugada a Dallas, no Texas, onde vai defrontar a Espanha nos oitavos de final e, Rui, foi recebida em festa por centenas de adeptos.

Sim, adeptos que esperaram várias horas para ver os jogadores. Foi um momento acompanhado pelo enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro. Vamos ouvir aqui esse relato.

Foi um momento de autêntica loucura em frente ao The Adolfo's, um hotel no centro de Dallas, com centenas e centenas de adeptos em frente ao local em que entrou a seleção, uma porta nas traseiras. O autocarro parou mesmo em frente. Esta rua está completamente cortada. As pessoas estão do outro lado da estrada, junto ao passeio. À minha frente

17 automóveis da polícia, contei eu, num espaço de 80 metros. Estão também já 12 motas que acompanharam o autocarro da seleção do aeroporto até este hotel, uma viagem que durou aproximadamente 20 minutos. Ainda muitos telemóveis ao alto à minha frente, a tentar captar fotografias de mais alguns jogadores da seleção nacional, mas acaba agora de entrar o último jogador, João Neves, e entram agora alguns membros do staff da seleção portuguesa. É um momento muito curto, são cinco, seis minutos que os jogadores demoram a sair do autocarro e entrar no hotel, e os adeptos tentam aproveitar ao máximo esse momento. Alguns já começam a dispersar e a deixar este local. Queriam essencialmente ver Cristiano Ronaldo, gritaram "si" nesse momento, mais uma vez, enchente para ver a seleção no momento da chegada a uma cidade que acolhe o mundial, desta vez foi em Dallas.

O jornalista do Observador, Miguel Cordeiro, aqui com o relato do momento da chegada da seleção nacional ao hotel, onde vai ficar para o jogo contra a Espanha, em Dallas, no Texas. Um jogo marcado para as 20h de amanhã. Ainda no mundial, França venceu o Paraguai por 1 a 0, com gol de pênalti de Mbappé aos 70 minutos, garantiu assim a passagem aos quartos de final da competição. Antes disso, Marrocos eliminou o Canadá por 3 a 0. Vitória por 3 a 0, uma vitória que garante a Marrocos a qualificação também para a próxima fase do Mundial 2026 de futebol.

E vamos falar sobre isso precisamente com Miguel Cordeiro, no Diário do Mundial. É para ouvir logo depois da síntese das 20h30. O Jornal das 8 fica por aqui com o Rui Casanova. Até já, Rui.

Até já.