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Bom dia, são 8 horas. As notícias, edição do Miguel Gato. Começamos com os incêndios que assolam neste momento França e Espanha. São mais de 200 mil as pessoas que já fugiram ou receberam ordens de confinamento.

São fogos que naturalmente estão a preocupar as autoridades. O governo espanhol declarou ontem o primeiro estado de emergência nacional de sempre, por causa de um incêndio florestal no país. Madrid e Ávila são as duas regiões que mais preocupam as autoridades nesta altura, de onde já foram retiradas mais de 60 mil pessoas. Hoje, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visita as áreas mais afetadas. A líder regional de Madrid, Isabel Ayuso, já descreveu estes fogos como uma situação sem precedentes por causa das altas temperaturas no terreno e também por causa dos ventos fortes que estão a atingir a região. Ontem, o conselheiro do governo regional de Madrid, Carlos Novillo, dava conta disso mesmo, de que o incêndio estava descontrolado e que era impossível dizer quando é que vai estar extinto.

Evidentemente, o incêndio está no seu momento álgido, está fora da capacidade de extinção e o que se está fazendo é medidas de defesa das populações e também ir consolidando tudo o que é o flanco direito, que é o que mais preocupa de cara ao cambio de vento que se prevê no dia de amanhã.

Mas há esperança, como aqui ouvimos, de uma melhoria do estado do tempo durante o dia de hoje, sobretudo uma redução da velocidade do vento. Neste momento, a preocupação é com a população, uma vez que o incêndio está descontrolado. Espanha e França acionaram o Mecanismo Europeu da Proteção Civil para ajuda no combate a estes incêndios. O presidente francês Emmanuel Macron instruiu ontem à noite as Forças Armadas francesas a mobilizarem-se para prestar o máximo apoio possível à Proteção Civil, perante os incêndios florestais descontrolados que já devastaram mais de 19 mil hectares no sudoeste do país. O maior fogo em França avança agora para a região de Bordéus.

Entretanto, também a marcar esta manhã de sábado, o presidente dos Estados Unidos diz que o Irão ainda não está pronto para um acordo de paz.

Disse-o no jantar de correspondentes da Casa Branca, que foi adiado em abril devido a um homem armado que entrou no edifício já com Donald Trump presente na sala. O edifício foi na altura evacuado e o evento adiado para ontem à noite. Neste jantar, o chefe de Estado norte-americano abordou naturalmente o tema Irão, depois da retoma dos ataques dos Estados Unidos no Médio Oriente. Trump rejeita para já um acordo e diz também que a capacidade militar do Irão está em níveis mínimos.

Atacamos o Irão com toda a força. A marinha deles desapareceu, a Força Aérea deles desapareceu, 250 jatos já não existem, 159 embarcações, boas embarcações, não têm radares, resta-lhes muito poucos drones, apesar do que se vê. De vez em quando vão montar algumas coisas, mas já não lhes resta grande coisa. E já agora, eles estão a falar conosco neste momento. Adorariam chegar a um acordo. Acho que ainda não estão prontos para isso. Não acho que já seja a altura certa, mas estou disposto a ouvir. Eles não podem ter uma arma nuclear.

As declarações de Donald Trump ontem à noite. Trump que vai receber na próxima terça-feira o primeiro-ministro israelita na Casa Branca, apesar da ordem do Tribunal Penal Internacional para um mandado de captura de Benjamin Netanyahu. O presidente dos Estados Unidos que deve também receber o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na próxima semana em Washington.

E vamos agora à atualidade nacional, Miguel, e é uma notícia Observador. Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal por incumprimento financeiro num projeto imobiliário.

O presidente do Benfica está sinalizado por um incumprimento em prestações sobre créditos superiores a 20 milhões de euros para um empreendimento de luxo. Em causa está um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista. Esta situação coloca o líder dos encarnados na lista de devedores na Central de Responsabilidades de Créditos do Banco de Portugal. Ao Observador, a fonte oficial da empresa garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco que concedeu o crédito continua a correr dentro da normalidade. Segundo essa mesma fonte, foram também dadas garantias de que a dívida de Rui Costa pode ser saldada.

Ainda a polémica com o ministro da Administração Interna, André Ventura acusa o PS de estar refém de poderes ocultos no caso de Luís Neves.

O presidente do Chega estranha que os socialistas não estejam a pedir mais esclarecimentos ao ministro e antigo diretor da Polícia Judiciária, isto por causa das polémicas que têm deixado Luís Neves debaixo de fogo nas últimas semanas.

O Partido Socialista, para além de conhecer muito bem o que são investigações de corrupção e de desvio de dinheiros, tem um critério seletivo, que é só fala de quem não lhe convém. Ou seja, fala se não forem do Partido Socialista ou ligados ao Partido Socialista. O Partido Socialista já falou de muitos outros casos e já exigiu explicações. O que é que se tornou gritante aqui? Foi perceber que com todos os elementos que vinham a público, o Partido Socialista continuava em silêncio. Isso levanta uma suspeita, francamente, honestamente, com toda a transparência, de achar que os partidos em Portugal estão reféns de poderes ocultos. E em Portugal não podem existir poderes ocultos para lá do poder do povo.

Declarações de André Ventura à margem de um debate sobre economia, competitividade e o tecido empresarial na região do Porto. O presidente do Chega, que anunciou ontem que vai pedir a realização de uma comissão parlamentar de inquérito em setembro, para que o ministro da Administração Interna possa prestar mais esclarecimentos. Os mais recentes desenvolvimentos sobre o caso Luís Neves dão conta de que o ministro não entregou ao Tribunal Constitucional as declarações de património, rendimentos e interesses durante os períodos em que exerceu funções como diretor nacional da PJ, informação avançada pela TVI, CNN e também pelo jornal Nascer do Sol. Já o Expresso adiantou ontem que a PJ não encontrou documentos que justifiquem a mudança do atrelado do Seixal para Barcelos. Em causa podem estar indícios da alegada prática dos crimes de descaminho e abuso de poder. O ministro garantiu ontem aos jornalistas que se sente com a legitimidade para continuar no cargo e pediu também respeito pelo trabalho que está a realizar no governo.

Entretanto, Miguel, a segunda fase dos exames nacionais terminou ontem e depois das polémicas com a correção das provas, Livre, PCP e Bloco de Esquerda juntam-se ao PS e defendem uma comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Educação.

Foi uma posição que foi transmitida ontem na manifestação que ocorreu à porta do Ministério da Educação, onde cerca de 200 alunos pediram a demissão de Fernando Alexandre. E começamos pelo dirigente do PCP, António Filipe, que entende que o ministro tem, sim, de dar mais esclarecimentos.

Esta questão tem que ser levada muito a sério para a Assembleia da República e usar os mecanismos regimentais de que dispõe Para que o Governo assuma as responsabilidades que tem que assumir perante o Parlamento e perante o país. Portanto, aquilo que foi anunciado, a redução do inquérito, obviamente que não é de descartar e que pode fazer sentido. Para já, é preciso que o Governo não fuja aos esclarecimentos que são necessários sobre este problema, que não faça como tem feito até aqui, que é procurar atirar as responsabilidades para todos, menos para o próprio Governo, que é o verdadeiro responsável pela situação que está criada.

António Filipe, dirigente do PCP durante a manifestação do movimento Chumbados Pronto a PT. Já Rui Tavares, do LIVRE, acusa o Governo ter criado um problema quando este problema não existia e também não descarta uma nova ida do ministro ao Parlamento.

Acompanhamos, porque nos parece que se trata de uma questão que é transversal ao Ministério da Educação, a criação de um caos onde não havia. Quer dizer, nós estamos habituados a outras dificuldades na educação, seja na colocação de professores, seja no início do ano letivo. O que este ministro conseguiu fazer foi inventar um caos novo no Ministério da Educação, que é de facto uma coisa inédita e que tem que ser explicada e não vai lá com auditorias por empresas privadas.

Já Fabian Figueiredo, deputado único do Bloco de Esquerda, defende que Fernando Alexandre tem ainda três pontos por esclarecer.

Há outra coisa que o ministro tem de uma vez por todas que explicar. Um: como é que vai funcionar o ressarcimento às famílias? Dois: como é que vai ser pago o trabalho suplementar aos professores? Terceiro: que deixe de ser teimoso e que reveja desde já o calendário de acesso ao ensino superior.

Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Além da demissão do Ministro da Educação, os estudantes exigiram ontem o alargamento dos prazos de candidatura ao ensino superior e também a isenção total das taxas de reapreciação dos exames nacionais. Ontem o Ministro da Educação dava conta de um aumento de cerca de 40% nestes pedidos relativamente ao ano passado e garantia também que a correção das provas da segunda fase estava a correr dentro da normalidade. Ora, a classificação dessas provas inicia-se na segunda-feira. E fechamos assim o jornal das 20h, edição do Miguel Gato, que regressa às 20h30 para a síntese de notícias.