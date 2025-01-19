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Horas. Jornal das 9, com edição da jornalista Diana Rosa. Diana, começamos com uma notícia de última hora. Israel já recebeu a lista de reféns a libertar pelo Hamas. O cessar-fogo pode entrar em vigor a qualquer momento.

Existe o compromisso de libertar os reféns ainda hoje. No entanto, o acordo foi suspenso face ao atraso do Hamas. Há instantes no X, o governo israelita publicou os nomes e as imagens dos reféns a serem libertados na primeira fase. Estes reféns são, por exemplo, duas crianças de dois e quatro anos. A maioria dos reféns são jovens. Hoje vão ser devolvidos a Israel três mulheres entre os 24 e os 31 anos. Entretanto, as Forças de Defesa Israelitas confirmam que estão a realizar uma onda de ataques aéreos na Faixa de Gaza. Os bombardeamentos têm como alvo o norte e o centro do enclave. Na sequência dos ataques desta manhã, já terão morrido pelo menos oito pessoas.

E Benjamin Netanyahu avisa que este cessar-fogo é frágil e não garante paz duradoura.

O primeiro-ministro acrescenta que Israel pode sempre voltar atrás e atacar.

Este acordo é, antes de mais, o resultado da bravura dos nossos guerreiros em combate e é também o resultado da nossa posição firme relativamente aos interesses vitais de Israel. Se tivermos de voltar a combater, fá-lo-emos de novas formas e fá-lo-emos com muita força. Mantemos o direito de voltar a combater se necessário.

O grupo palestiniano alega questões técnicas para o atraso na divulgação dos nomes dos reféns. Apesar da suspensão do cessar-fogo, os habitantes de Gaza saíram à rua para celebrar o acordo estabelecido entre Israel e o Hamas. Há milhares de pessoas nas ruas. Na sequência deste conflito, mais de dois milhões de palestinianos estão deslocados. Entretanto, uma delegação israelita está no Egito para acompanhar a implementação do cessar-fogo. O Cairo vai servir de centro de mediação para o acordo de paz a partir de hoje, com o apoio de vários países, é o caso do Reino Unido, do Catar e também dos Estados Unidos.

Por cá, Pedro Nuno Santos acusa o primeiro-ministro de mentir sobre os impostos, quando disse que o orçamento do Estado para este ano era o primeiro sem aumentos.

Em causa a subida do preço dos combustíveis a partir de amanhã, a maior subida desde 2022, depois de o governo ter desbloqueado o aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. São mais cinco cêntimos para o gasóleo, três para a gasolina. O secretário-geral do Partido Socialista apontou o dedo a Luís Montenegro, acusou-o de faltar à palavra.

A 1 de janeiro foi publicada a portaria que aumenta o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentar nos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

O secretário-geral do PS num jantar em Ponte da Barca, Viana do Castelo, sobre este aumento nos combustíveis é o maior em cerca de três anos.

O CEO demissionário do SNS terá acumulado mais funções, de forma ilegal, antes de ser escolhido pelo governo para o cargo.

Além de ter gerido o INEM na região Norte, enquanto prestava serviços como tarefeiro nos hospitais do Algarve, o jornal Público adianta hoje que entre 2021 e 2024, Gandra d'Almeida continuou a fazer cirurgias no Hospital de Gaia. Ao mesmo tempo, geriu as ambulâncias do INEM no Hospital de Abrantes. Face à demissão de Gandra d'Almeida da direção executiva do SNS, o líder parlamentar do PSD admite que a situação causa perturbação na estabilidade nos serviços. No entanto, Hugo Soares acredita que o governo vai repor a normalidade no setor.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragilize a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

É o que considera Hugo Soares. A oposição pede responsabilidades ao primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos responsabiliza Luís Montenegro e também a ministra da Saúde, pelo que diz ser o desnorte do governo. Já do lado do Chega, André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins a clarificarem se sabiam ou não da acumulação de funções de Gandra d'Almeida.

O presidente do PS quer que o partido escolha um candidato a Belém que agrade não só a socialistas, mas também aos eleitores, ao centro.

O Carlos César defende que os órgãos de soberania devem reger-se pelo equilíbrio, o que deve refletir-se precisamente na escolha do PS à Presidência da República.

No quadro institucional português, haja um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diversos órgãos de soberania e por isso a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que Representando esse espaço, seja um candidato sólido.

Carlos César em declarações num evento do Partido Socialista em Mação, Santarém, numa altura em que há dois protocandidatos do PS a Belém, António Vitorino e António José Seguro.

Diana, vamos até ao desporto. Ontem à noite o Sporting venceu o Rio Ave por 3x0 e segura assim a liderança do campeonato.

Para além de um autogolo do Rio Ave, pelos Leões marcaram Gyökeres. No final do jogo, Rui Borges, o técnico leonino, falou numa equipa que conseguiu dar a volta a um jogo que podia ter sido difícil para o Sporting.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornámos mais simples, não fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Diz também daquilo da qualidade do adversário em sua casa. Por isso nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivámos para o jogo. A equipa foi incrível de início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte, de resto não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges na flash interview da Sport TV. Já o técnico do Rio Ave, Petit, reconhece que a equipa está com desempenho abaixo do exigido.

E ainda no desporto, olhamos para o Futebol Clube do Porto, que hoje é recebido pelo Gil Vicente. Vítor Bruno reconhece que o clube precisa de ser mais consistente na segunda volta.

O treinador espera uma reação da equipa depois da derrota na Madeira frente ao Nacional. Recusa que exista uma espiral negativa por parte dos jogadores.

Não podemos agora também pensar que tudo está mal e olhar de uma forma fatalista para tudo que tem acontecido aqui. Não! Há coisas que foram bem feitas, estão a ser bem feitas, estão a ser construídas. Precisamos de ter mais consistência naquilo que é o nosso jogo. Sobretudo isso, ser mais consistentes e ser muito proativos naquilo que é o nosso olhar para o jogo, atacá-lo logo de uma fase inicial, percebendo que aquele primeiro minuto, o segundo minuto, o terceiro, o quinto, o décimo, o 15º, são decisivos para aquilo que é o resultado final. Sob pena de não ficarmos depois sujeitos àquilo que possa acontecer.

O Futebol Clube do Porto joga hoje com o Gil Vicente, no Estádio de Barcelos, às 20h30.

E é uma partida com relato e análise aqui em direto na Rádio Observador.

Vamos ainda a uma notícia de última hora, João. Três ministros israelitas acabam de se demitir. A extrema-direita deixa a coligação de poder em Israel, cumpra assim a ameaça de sair em caso de acordo com o Hamas na Faixa de Gaza. Os três ministros que acabam de sair são o ministro do Património, também o ministro da Resiliência Nacional e o ministro da Segurança Nacional. Entregaram as cartas de demissão há instantes a Benjamin Netanyahu, quando o cessar-fogo na Faixa de Gaza ainda não está em vigor, por causa desse atraso por parte do Hamas na entrega da lista de reféns. Vamos desenvolver esta notícia mais à frente nas próximas edições informativas. Israel está agora com menos três ministros de extrema-direita. A promessa está cumprida.