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Jornal das nove, com edição do Miguel Viterbo Dias. E Miguel, começamos pelas altas temperaturas. O aviso amarelo foi prolongado em Portugal continental até à próxima terça-feira.

14 distritos em Portugal continental vão ter o aviso amarelo prolongado até terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu o aviso devido ao tempo quente. O alerta mantém-se nos próximos dias em quase todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este calor intenso deve-se a um anticiclone sobre os Açores que promove o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre toda a península Ibérica. As temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30 graus em quase todo o território, podendo atingir os 40 em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e também Vale do Douro.

E Miguel, por isso, mais de 60 concelhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

São mais de 60 concelhos de distritos como Porto, Coimbra, Viseu, Santarém e também Castelo Branco, que estão em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este perigo de incêndio rural vai manter-se nestes níveis, pelo menos até ao final da próxima semana. Este perigo determinado pelo IPMA tem cinco níveis que vão do reduzido a máximo.

Destaque agora para Mário Centeno, que diz agora estar mais livre do ponto de vista político.

O ainda governador não adianta se pretende investir na política, mas não fecha a porta a um regresso.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre e a pensar pela minha cabeça. Então, sobre política, o senhor diria "desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"? Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", enfim, não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

Mário Centeno, na grande entrevista da RTP, em que avisa que a independência com que desempenhou o cargo não pode ser posta em causa.

A minha independência não pode ser posta em causa por ninguém. Eu sempre usei aquilo que é a massa crítica do banco para os trabalhos que foram divulgados. O banco não mudou de atitude e o banco hoje oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior àquele que oferecia em 2020.

Já sobre a notícia lançada pelo Observador acerca dos riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta adicional.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se aqueles alertas, a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas. Isso está previsto no contrato? Está tudo previsto no contrato.

Mário Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente de que o custo do projeto total não era o inicialmente contratado. Ainda na primeira parte desta entrevista à RTP, Centeno diz não sentir desilusão por sair do Banco de Portugal.

E Miguel, Mário Centeno foi informado pelo governo que ia ser dispensado antes de seguir para a reunião do Banco Central Europeu.

O ainda governador foi chamado por Joaquim Miranda Sarmento ao Terreiro do Paço na terça-feira de manhã, onde o titular das finanças agradeceu o serviço prestado e informou a Centeno que não ia continuar. O governador seguiu depois para a reunião do Banco Central Europeu, informou a presidente do BCE e ao que apurou o Observador, também Luís Montenegro falou com Christine Lagarde. Apesar da escolha do executivo ter recaído sobre Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia não foi a primeira escolha. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças, foi convidado e pediu quatro horas para decidir, mas acabou por recusar o convite. Também nomes como Ricardo Reis ou Pedro Machado foram sondados. Já no que toca à divulgação do nome, Luís Montenegro comunicou ao presidente da República, mas André Ventura e Jolys Carneiro só souberam pelo anúncio do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, nas televisões nacionais.

E no que toca às presidenciais, André Ventura só avança para Belém em último caso.

Em entrevista à SIC, o presidente do CHEGA diz que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja candidato a eleições presidenciais, por isso só admite entrar na corrida se nenhum nome corresponder aos valores do partido.

O eleitorado deu-me um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita que o CHEGA pode ganhar em Setúbal e nalguns concelhos do sul do país. Já em Sintra, sobre o pacote de resposta à imigração, o presidente do CHEGA diz estar em contacto com o PSD para ultrapassar as dúvidas do Presidente da República.

Estou também a fazer os contactos com o PSD, com o grupo parlamentar do PSD, para garantirmos que mal haja uma resposta, teremos em conjunto a capacidade de rapidamente reformular o que tiver que ser reformulado. Estão ainda numa fase inicial. Eu não tive mais conversas com o primeiro-ministro sobre isso. Estamos a tentar que entre as bancadas haja uma plataforma, não para contornar nada, mas apenas para que quando chegue a decisão do Tribunal Constitucional, nós estejamos prontos para rapidamente dar resposta ao que tiver que haver resposta. O que não pode é acontecer aqui como aconteceu noutros casos e noutras leis, que entre o Tribunal Constitucional e o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento nunca mais ficam resolvidas e nunca mais se avança.

André Ventura acrescenta ainda que está disponível para viabilizar uma alteração à lei da greve, desde que seja consensualizada à direita.

Miguel, seis urgências estão hoje fechadas no Serviço Nacional de Saúde.

As de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria, também a de ginecologia das Caldas da Rainha e a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira estão fechadas hoje. Já quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pelo SNS 24, estão em funcionamento as de pediatria do Hospital Fernando de Fonseca, no Amadora-Sintra, durante a noite, e também do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. As autoridades de saúde pedem à população para que, antes de se deslocarem a uma urgência, contactem sempre a linha SNS 24.

No conflito entre a Tailândia e o Camboja, pelo menos mais 13 pessoas morreram devido aos confrontos.

No Camboja, de acordo com o novo balanço divulgado pelo Ministério da Defesa, o número de vítimas mortais sobe para 32, depois de se registarem 13 mortes nas últimas 24 horas. A porta-voz do ministério disse que morreram cinco soldados e oito civis e que mais de 35 mil pessoas foram forçadas a fugir de casas da áreas próximas da fronteira com a Tailândia. Do lado tailandês, de acordo com a mais recente atualização divulgada ontem, registam-se 18 vítimas mortais e mais de 138 mil deslocados.

Miguel, tempo ainda para falarmos de desporto, até porque o Sporting conquistou o troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal.

Os Leões venceram por 1x0, gol marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o pênalti na ausência de Viktor Gyökeres, que já está em Londres para assinar com o Arsenal. No final da partida, foi o número 10 dos Leões, Geny Catamo, que garantiu que a equipa já está pronta para o primeiro jogo oficial da época.

Tivemos muito tempo para preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste para provar isso. A equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do Mister. E agora estamos preparados para aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final, e só estamos à espera que chegue a data.

Geny Catamo no final do triunfo frente ao Villarreal, em declarações captadas pela Sporting TV. Sporting que joga a Supertaça frente ao Benfica na próxima quinta-feira, 31 de julho. O jogo realiza-se no estádio do Algarve, em Loulé, com o apito inicial marcado para quando faltarem 15 minutos para as 21h.

E com acompanhamento aqui na Rádio Observador. Fica por aqui o Jornal das Nove. A edição foi do Miguel Vítor Dias.