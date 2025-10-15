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São 9 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Está confirmado: o governo aceitou o pedido de adiamento da votação da Lei da Nacionalidade, pedido pelo PS. O debate fica reagendado para dia 22, ou seja, de hoje a uma semana. Estava marcado para daqui a meia hora, em reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais. O Observador apurou que o PS entregou ontem um pedido de adiamento por uma semana. Os socialistas vão também apresentar propostas de alteração próprias até lá. O Observador também já tinha avançado que o PSD não se ia opor ao adiamento do debate e agora confirma-se. O governo aceitou adiar por uma semana, a pedido do Partido Socialista. O debate passa então para a próxima quarta-feira, dia 22. Informação confirmada há instantes pelo Observador. E isto na sequência de várias alterações à Lei da Nacionalidade, que deram entrada no Parlamento ontem à noite. Rui Casanova, e neste contexto, importa explicar quais são.

Com destaque para uma, está confirmado, o governo vai deixar cair a aplicação de efeitos retroativos na Lei da Nacionalidade. Ou seja, na prática, o que isto quer dizer? O Executivo aceita que as novas regras contem só a partir de agora. Mantém-se também a regra da perda da cidadania portuguesa para quem cometa crimes muito graves. Há outros destaques, vamos a eles. O governo mantém o aperto das regras para a concessão da nacionalidade portuguesa. Cidadãos lusófonos e provenientes de Estados membros da União Europeia têm de residir em Portugal sete anos. No caso de cidadãos de outros países, esse prazo aumenta para os 10 anos.

A proposta original, Rui, foi apresentada em junho. O governo já tinha decidido mexer na Lei da Nacionalidade.

Sim, mas na altura as regras levantaram dúvidas do ponto de vista constitucional e PSD e CDS apresentaram alterações à lei no Parlamento. As novas propostas de substituição deram entrada no Parlamento ontem à noite, na Assembleia da República. Ficámos a saber há instantes que o debate, a votação destas alterações, foi adiado para a próxima semana, tal como tinha sido o PS. Os socialistas também admitem avançar com propostas até aos próximos dias, até quando for marcada a votação.

Rui Casanova, com as alterações e também com a decisão tomada esta manhã de adiar o debate. O Presidente da República avisa, entretanto, que só vai pronunciar-se sobre a lei quando ela for votada no Parlamento, quando existir um diploma final, ou seja, a partir do final deste mês. Esta é a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador. Vai ser também o tema do Explicador para ouvir, já a seguir a este jornal. O PS aprovou a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2026. José Luís Carneiro fala numa abstenção exigente, sublinha que não concorda com as propostas do governo, mas que quer garantir que o país tenha estabilidade. É o que sai de uma reunião que terminou já de madrugada. José Luís Carneiro reuniu os órgãos do PS para analisar os resultados das autárquicas e também para fechar a posição do partido sobre o Orçamento do Estado. O PS confirma a abstenção na generalidade. É um sentido de voto que deve estender-se à votação final global. Ao fazer o anúncio, José Luís Carneiro recorreu a uma expressão que lembra um episódio com António José Seguro, na altura do governo de Pedro Passos Coelho. João Gama.

Palavra dada, palavra honrada. José Luís Carneiro dá luz verde ao Orçamento do Estado e faz lembrar António José Seguro.

Assumimos, assim, o que designamos como uma abstenção exigente no Orçamento do Estado, que é a expressão de uma oposição firme, mas também construtiva e responsável.

Uma abstenção exigente em 2025, à imagem de uma abstenção violenta em 2011. O PS abstém-se, mas deixa críticas ao Orçamento.

Assumimos, sem tibiezas, que este não é o Orçamento do PS.

José Luís Carneiro dá luz verde para governar e do lado de quem governa, não quer ouvir desculpas.

Para que se possa concluir a execução no próximo ano do plano de recuperação e de resiliência, sem dar qualquer pretexto para qualquer invocação de desculpas por parte do governo da AD.

O PS viabiliza o documento na votação, na generalidade, mas na votação final global, José Luís Carneiro diz que depende do que acontecer na especialidade.

A abstenção é para o conjunto do Orçamento, mas é evidente que vai depender também muito da forma como o governo olhar para os partidos, neste caso, para o Partido Socialista, em sede de diálogo da especialidade. Mas como digo, nós não fazemos depender a nossa opção política de o governo aceitar ou não as nossas orientações.

Orçamento alvo de discussão, mas não só. Quanto às eleições autárquicas, a avaliação foi positiva, apesar das críticas de quem não estava na sala, como Duarte Cordero.

Bom, é sempre possível termos leituras diferentes. Aliás, alguém me dizia que há 30 maneiras de olhar para o resultado de umas eleições autárquicas. Aquilo que eu quero dizer e que posso dizer é que no grupo parlamentar e aqui na Comissão Política Nacional, foi unânime o reconhecimento dos grandes resultados.

Até porque o papel do secretário-geral é mesmo esse.

Cumpre-lhe dar ânimo e puxar pela moral das tropas.

Apenas um tema ficou fora da agenda da Comissão Política Nacional do partido, o apoio formal a António José Seguro.

João Gama, com esta reunião do Partido Socialista, na análise, o editor adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, considera que o PS tomou a decisão mais sensata ao optar pela abstenção no Orçamento.

O Partido Socialista precisa de tempo para se reencontrar e para perceber que caminhos é que deve seguir daqui em diante e, portanto, também com a grande ajuda do governo, que descafeinou muito este orçamento, retirou tudo que poderia ser problemático para o Partido Socialista. José Luís Carneiro toma a decisão mais sensata e mais racional, que é contribuir para a estabilidade e permitir ao governo que vá executando as suas políticas e depois ser julgado por elas, sem desculpas e sem que possa sempre acusar a oposição de criar bloqueios à governação, que foi, no fundo, o que fez Luís Montenegro com ganhos eleitorais evidentes.

Miguel Santos Carrapatozo considera ainda que ao propor o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, José Luís Carneiro está a devolver uma certa normalidade ao Partido Socialista. A análise foi feita há pouco no Yuven Store. Há mais dois agentes da PSP constituídos arguidos no caso da morte de Odair Moniz. Os polícias são acusados de mentir. Em causa, versões contraditórias sobre o que aconteceu há quase um ano. Até agora, o único arguido era Bruno Pinto, o agente acusado de matar Odair Moniz há quase um ano. O Jornal Público revela agora que há um despacho do Ministério Público com data de 01 de outubro, em que mais dois agentes da PSP são acusados, neste caso, de falsidade de testemunho. Em causa está a versão apresentada às autoridades pelos dois agentes que estavam no local, além de Bruno Pinto, na noite da morte, sobre um punhal. E recorde-se que foi a existência dessa arma branca junto ao corpo que serviu de justificação para a utilização da arma de fogo. Ora, para o Ministério Público, citado pelo jornal, os depoimentos dos agentes que escreveram o relatório oficial não correspondem à verdade. O punhal ou a faca a que se referiram não estava debaixo do corpo de Odair Moniz. O comportamento dos dois agentes suscitou perplexidade e incompreensão e é também contrariado pelas imagens e testemunhos no local. O julgamento ia começar hoje, foi adiado para dia 22. São agora 09h07. Antes do explicador sobre a lei da nacionalidade, Carla, que outras notícias estão em destaque? As mulheres têm um risco de pobreza superior aos homens, 17% face a 15,6. Isto porque recebem salários e apoios mais baixos. Uma percentagem que corresponde a aproximadamente 980 mil mulheres. São dados divulgados pela Comissão de Igualdade de Mulheres e Homens da CGTP. Em Portugal, 1,7 milhões de pessoas estão em situação de pobreza monetária. Israel vai reabrir a passagem de Rafah, a linha que separa a Faixa de Gaza do Egito. Esta medida vai permitir a entrada no território de 600 caminhões com ajuda humanitária. O anúncio foi feito esta manhã pela televisão pública israelita, e isto depois da entrega pelo Hamas de mais quatro corpos de reféns na última noite. E agora, isto dispensa apresentações. Tão bom! Estou para bater o pezinho.

Palma para Friends.

Eu adoro Friends. Há novidades, Carla? Adoras? Adoro. Vamos falar de penteados.

Chique.

Não, não é. O penteado da Rachel Green, a Jennifer Aniston, toda a gente está a ver como é. Teve mesmo direito a um nome próprio, The Rachel. Foi copiado por mulheres de todo o mundo. Na altura, estamos a falar de anos 90, era o corte de cabelo mais pedido nos cabeleireiros. E agora não é que este corte de cabelo é novamente tendência?

Pensei que fosse património imaterial da humanidade.

Estamos lá, vamos lá chegar. Para já, é o que diz a revista norte-americana Vogue: é outra vez tendência o cabelo de Rachel Green. Bem gira. Bem gira. Ela não tinha de estar à espera.

Bem gira que ela era.

E é. Está muito gira. Mudou um bocadinho. Houve ali alguns retoques. Se calhar uns a mais. É, ela é uma senhora mãe.

Três retoques.

Pronto.

Há cinco segundos era giríssima. Epá, já está arrastada para o lado negro.

Mas o cabelo continua incrível. O cabelo é incrível. E ela também. Cada uma deve ter o seu.

Mas o cabelo! Quer dizer...

Não, o cabelo sim.

Sim, mas não.