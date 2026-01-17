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As notícias com edição do Rui Casanova. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno destaca a importância do cargo de vice-presidente do BCE para Portugal e garante que tem experiência para o assumir. O Eurogrupo vota na segunda-feira o nome de quem vai liderar este cargo.

Mário Centeno é um dos favoritos a suceder a Luís de Guindos. Em entrevista ao Observador, explica que avançou com a candidatura por duas razões. Primeiro, porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira e, em segundo, por uma questão pessoal, por achar que reúne a experiência necessária depois das passagens pelo Banco de Portugal, Conselho do BCE e Presidência do Eurogrupo. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da área do euro, sem, no entanto, os nomear, e acrescenta que os grandes países ainda estão em processo de decisão, mas sublinha que isso mesmo é normal nesta fase.

Rui, o cargo de vice-presidente do BCE fica disponível no final de maio com a saída de Luís de Guindos.

Exatamente, e são seis os candidatos na corrida, sendo que o Parlamento Europeu considera Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, e Martins Kazaks, governador do Banco Central da Letónia, como os candidatos preferenciais. O escolhido tem que garantir o apoio de 72% dos Estados-membros. Caso não exista um consenso na segunda-feira, os ministros podem deixar a discussão para mais tarde. Já está marcada uma nova reunião do Eurogrupo para 16 de fevereiro.

Como dissemos, Mário Centeno deu uma entrevista ao Observador e revelou que a discussão em torno deste cargo se pode arrastar.

Sim, é o que admite Mário Centeno, mas que destaca também que o objetivo que foi assumido em dezembro, quando se estabeleceu o calendário, é que se deveria tomar a decisão depois de amanhã, no dia 19. Ora, o governo português apresentou formalmente a candidatura de Mário Centeno na semana passada, no último dia do prazo para a entrega de nomes. Foi na sequência de um pedido feito pelo próprio ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal.

É o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelo jornalista da editoria de economia, Edgar Caetano. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso do feto que foi encontrado morto no Hospital CUF Tejo, em Lisboa.

A Procuradoria-Geral da República confirma a instauração de um inquérito ao caso e adianta que o Ministério Público determinou a realização da autópsia médico-legal. De acordo com a CNN Portugal, a mulher portuguesa de 33 anos terá dado à luz numa casa de banho do hospital o feto morto com cerca de 30 semanas, depois tentou desfazer-se do corpo na sanita. A CNN Portugal adianta que a mulher não terá informado os serviços clínicos da CUF Tejo de que estava grávida e o companheiro afirmou desconhecer a gravidez. O Observador confirmou que o caso transitou da PSP para a Polícia Judiciária. A PJ já abriu uma investigação. O Hospital CUF Tejo ainda não se pronunciou sobre este caso que aconteceu na última madrugada.

Rui, continuamos na saúde, com destaque para os constrangimentos no SNS. Volta a ser um fim de semana de urgências encerradas. São duas, hoje e amanhã.

Falamos das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro e Caldas da Rainha. Estão as duas encerradas, tanto hoje como amanhã. É o que indica o portal oficial do Serviço Nacional de Saúde para este fim de semana. Mais uma vez, os constrangimentos são verificados sobretudo ao nível da especialidade da ginecologia e obstetrícia e, como tem sido habitual, na zona da Grande Lisboa.

O dia que fica também marcado pela assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul é um dia histórico para o comércio mundial e, Rui, as negociações tinham começado há 25 anos.

Sim, falamos de um acordo que vai abrir as portas à maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. O tratado vai permitir aos países europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul. No sentido oposto, vai ser facilitada a entrada na Europa de produtos como carne, açúcar, arroz e mel. A cerimónia de assinatura do acordo vai acontecer esta tarde no Paraguai. Vão estar presentes a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu e os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que integram o Mercosul.

A presidente da Comissão Europeia, que saúda Lula da Silva pelo papel do Brasil no desenrolar das negociações.

Ursula von der Leyen afirma que o Brasil teve um papel determinante nestas negociações que começaram há 25 anos.

"O acordo União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa, diz: bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta. Este é o poder da parceria e da abertura, este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada."

Ursula von der Leyen, numa conferência de imprensa ontem no Rio de Janeiro, ao lado estava Lula da Silva, o presidente brasileiro, que diz que vai ser feita história com a assinatura deste acordo.

A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de US$ 22 trilhões. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo.

Ursula von der Leyen e Lula da Silva, numa conferência de imprensa conjunta no Rio de Janeiro, no Brasil, mais de 25 anos depois do início das negociações, o tratado entre a União Europeia e o Mercosul vai ser oficializado esta tarde em Assunção, a capital do Paraguai.

António Costa, presidente do Conselho Europeu, defende que as preocupações dos Estados Unidos em relação à Gronelândia vão ser resolvidas no local próprio, que é no âmbito da NATO.

No contexto de tensões entre os Estados Unidos e o território da Dinamarca, o antigo primeiro-ministro português defende que todos os problemas de segurança e defesa da Gronelândia vão ser assegurados pela NATO. Em declarações aos jornalistas no Rio de Janeiro, António Costa sublinha que esta questão não é um problema bilateral e que, se houver ameaças de segurança coletiva, os aliados da NATO devem responder em conjunto. O presidente do Conselho Europeu, que vai estar hoje em Assunção, capital do Paraguai, também para a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, pronunciou-se assim sobre a tensão entre Estados Unidos e a Gronelândia, território autônomo da Dinamarca, numa altura em que Donald Trump continua a afirmar que vai tomar a ilha a bem ou a mal. A Casa Branca deu conta disso mesmo esta semana. Afirma que, mesmo apesar de terem sido destacados mais militares da NATO para a Gronelândia, Donald Trump mantém a intenção de conquistar este território autônomo.

Ainda na atualidade internacional, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, demitiu o ministro da Indústria. E Rui, aqui falamos de um aliado muito próximo de Nicolás Maduro.

O anúncio é feito por Delcy Rodríguez numa mensagem publicada na rede social Telegram. A presidente interina da Venezuela explica que o Ministério da Indústria e o Ministério do Comércio vão fundir-se num só. A pasta vai ser assumida pelo ministro Luis Antonio Villegas. A presidente interina da Venezuela agradece os serviços prestados por Alex Saab, o ministro da Indústria agora demitido, aliado próximo de Nicolás Maduro, que foi capturado pelos Estados Unidos na operação militar da madrugada de 3 de janeiro. Mas Delcy Rodríguez destaca nesta mensagem publicada na rede social Telegram que esse ministro vai assumir novas responsabilidades no Executivo venezuelano.

Entretanto, uma delegação da Ucrânia volta hoje a Miami, nos Estados Unidos, para continuar as negociações sobre o acordo de paz para o conflito com a Rússia.

A delegação da Ucrânia é composta pelo secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, pelo chefe de gabinete da presidência e pelo líder do grupo parlamentar Servo do Povo. As partes continuam separadas, sobretudo em relação ao futuro dos territórios ocupados e às garantias de segurança a Kiev para evitar uma nova agressão por parte da Rússia, sendo que esta nova ronda de negociações em Miami surge em plena nova vaga de ataques aéreos em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Na sequência desses mesmos ataques, sobretudo contra a infraestrutura energética de Kiev, Volodymyr Zelensky já declarou estado de emergência no setor energético do país.

Vamos ainda ao desporto. O Sporting venceu o Casa Pia, em Alvalade, por 3x0, na abertura da jornada 18 e início da segunda volta.

Exatamente, com bis de Jenni Katomo ainda na primeira parte e Daniel Bragança a fechar o marcador já perto do final da partida. Com esta vitória, mais três pontos, o Sporting distancia-se provisoriamente do Benfica e aproxima-se à condição do Futebol Clube do Porto. Rui Borges afirma que a vitória em Alvalade foi justa.

Controlámos muito bem os dois médios, muito bem, Simões e Mourita, muito bem, um grande jogo também. Por isso, acho que foi um resultado que acaba por ser justo.

Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, o técnico Álvaro Pacheco destacou o bom desempenho dos jogadores em Alvalade.

Penso que a segunda parte foi diferente daquela primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguir dividir, conseguir criar oportunidades. Conseguimos criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting.

Sporting 3, Casa Pia 0, foi o resultado do jogo. O Sporting continua em segundo com 45 pontos, o Casa Pia está em 16° com 14. Hoje é a vez do Benfica entrar em campo. Os encarnados defrontam o Rio Ave em Vila do Conde às 20h30.

Jogo com relato em direto aqui na Rádio Observador e que vai estar também em destaque na edição desta manhã de "E o Campeão É", depois das 11h30. Rui, até já.

Até já.

Estamos de regresso às 21h30.

Exatamente.