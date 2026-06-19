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As notícias com Carla Jorge Carvalho. A madrasta que matou uma criança de oito anos em Vale de Passos vai conhecer hoje as medidas de coação. A mulher é suspeita do crime de homicídio. Foi ontem detida pela Polícia Judiciária.

E já confessou o crime à PJ. A criança foi morta em Vale de Passos, o corpo abandonado na Serra da Pedrela, em Vila Pouca de Aguiar. O jornalista do Observador, Miguel Pinheiro Correia, esteve na localidade de Carrazedo de Montenegro, onde vivia a criança, conta o que aconteceu durante o dia do desaparecimento e como é que autoridades e a população perceberam que algo estava mal.

Segundo os relatos de alguns pais aqui perto da escola e também de alguns vizinhos, esta criança apanhava sempre o autocarro. E neste dia não foi diferente. Nesta quarta-feira não foi diferente. Apanhou o autocarro e foi deixada na escola. Aí é que o trajeto fugiu à norma. Ela, em vez de entrar na escola, surgiu a madrasta, que a impediu de entrar na escola por algum motivo, mas impediu-a de entrar na escola e levou-a com ela e depois, entretanto, foi dada como desaparecida. Foi nesse momento que foi vista pela última vez.

Ora, o pai da criança acredita que o crime foi premeditado e que a madrasta planeou o homicídio após uma desavença com o marido, dias antes dos acontecimentos. O jornalista do Observador, Miguel Pinheiro Correia, falou com vizinhos, que falam de um cenário de choque e também de negação.

Eu acho que para já, e estando tão a quente, acho que a maioria das pessoas com quem eu falei estava mesmo em negação. E eles diziam mesmo: estes crimes, mesmo a GNR dizia, ou alguém, um homem matar outro por alguma desavença, às vezes vai acontecendo aqui. Agora, uma madrasta matar, ou mesmo que não fosse madrasta, mas um adulto, uma adulta, matar uma criança choca muito mais. E sendo uma pessoa que eles viam regularmente ali na rua, uma criança por quem eles tinham algum carinho, é complicado.

Miguel Pinheiro Correia está na história do dia de hoje. A principal suspeita da morte da criança vai ficar a conhecer hoje as medidas de coação no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

O Ministério Público acusa nove pessoas ligadas ao grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano, de 29 anos, incluindo o de terrorismo. A acusação indica ainda que a organização tinha uma lista de indesejáveis com mais de uma centena de nomes.

Incluindo altas figuras da política nacional, como o primeiro-ministro Luís Montenegro ou os ex-presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva. O Movimento Armilar Lusitano foi desmantelado há um ano pela Polícia Judiciária, mas só agora foi conhecida a dimensão do grupo e as intenções. Afinal, Carlos Pedro, que grupo é este e quais as motivações?

De acordo com o despacho de acusação a que o Observador teve acesso, este grupo nasceu em setembro de 2019, a partir de outros movimentos neonazis. É um grupo de extrema-direita, nacionalista, neonazi, fascista, supremacista branco e antissistema. Foi desmantelado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.

Mas Carlos, este grupo tinha uma base de dados com mais de 120 nomes entre figuras e organizações. O que é que pretendia exatamente?

Queria investigar essas personalidades e até ponderava a criação de tribunais populares com o objetivo de julgar e punir os condenados. Propunha enfrentar as ameaças contra Portugal e os portugueses e depois apresentar uma alternativa ao regime instalado. Nada aconteceu e o Ministério Público tem uma justificação, diz que faltaram meios humanos e materiais.

Ainda assim, dentro das intenções deste grupo, estava um ataque à casa do primeiro-ministro. Como?

Através de uma granada lançada pela janela da casa de Luís Montenegro. Foi essa a proposta lançada pelo agente da PSP Bruno Gonçalves, atualmente em prisão preventiva. Teve conhecimento da morada da casa do atual chefe de governo a partir do sistema da Polícia Municipal de Lisboa, onde estava colocado. Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva, Rui Tavares e as irmãs Mortágua também foram considerados alvos, assim como figuras públicas como Nuno Markl, Ricardo Araújo Pereira, Tânia Graça ou Diogo Faro.

Carlos Pedro, com o despacho de acusação do Ministério Público a que o Observador teve acesso, quatro dos suspeitos do Movimento Armilar Lusitano, entre eles o líder e o número dois, estão a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A Suíça confirma que as negociações que iam acontecer hoje entre Estados Unidos e Irão foram canceladas.

O anúncio foi feito pelo ministro suíço dos Negócios Estrangeiros, depois da Casa Branca ter dito que não iria estar presente por questões de logística. Foi essa a justificação dada por Washington para não estar presente hoje na cidade de Burgenstock. Em comunicado, a administração Trump anunciou que o vice-presidente J.D. Vance não iria afinal viajar para a Suíça, onde se iria encontrar com os representantes iranianos. A Casa Branca explica que os planos para as próximas negociações técnicas ainda não foram finalizados. Acrescenta, por escrito, que a logística destas negociações nunca foi simples ou previsível e, por isso, decidiu adiar a viagem prevista para hoje. O primeiro-ministro paquistanês também já confirmou esta manhã que não vai viajar para a Suíça e, para já, ainda não há qualquer reação do Irão.

Apesar do entendimento entre Estados Unidos e Israel já estar assinado, entre Estados Unidos e Irão já estar assinado, Israel continua a atacar o Líbano.

Precisamente, e há registro de pelo menos 18 mortos num ataque nas últimas horas e mais de 30 feridos numa nova vaga de ataques levados a cabo pelo exército israelita contra vários locais no sul do Líbano. Israel afirma que continua a atacar o território devido às violações repetidas do cessar-fogo por parte do Hezbollah. Israel anunciou também que três soldados e um comandante israelitas foram mortos em combate. Outros cinco soldados ficaram feridos.

Tema em análise hoje no Domínio da Guerra com o major-general Arno Moreira, depois das notícias das 9h30. A praia de Santo Amaro de Oeiras foi ontem interditada a banhos. Em causa, um episódio de poluição. E Carla, esta manhã, há banhistas que foram surpreendidos.

É isso mesmo que hoje o repórter do Observador, Ricardo Lopes, está a testemunhar. Ricardo, há uma hora dizias que há um aviso afixado junto à praia, mas aparentemente nem todos o leram.

Sim, Carla, é verdade. É com o barulho das ondas que vos falo. Já saí da zona do passadiço e, entretanto, já se encontram aqui alguns banhistas, mesmo com a bandeira vermelha, que foi hasteada só há poucos minutos. Já vi, inclusive, uma ou duas pessoas a irem à água. Foram depois alertadas por um nadador salvador, que inclusive chegou mais cedo ao trabalho. Só agora, a partir das 9h00, é que há vigia nesta praia. Esse nadador salvador teve também que ir avisar um grupo de crianças, calculo que fosse uma espécie de atividade da ATL, cerca de 25 crianças acompanhadas pelos monitores, que ao saberem desta interdição do mar, preferiam abandonar a praia. Mas Carla, como descrevi há pouco e entretanto já percorri todo aquele passadiço que acompanha o areal e posso confirmar que há apenas uma folha pequena, A4, afixada sensivelmente ao meio do pardão, que dá conta dessa interdição. Como expliquei, essa folha é uma comunicação conjunta de três entidades, o Ministério da Defesa, a Autoridade Marítima Nacional e também a Capitania do Porto de Lisboa. Mas o que é certo é, pelo que tenho percebido, quase todos os banhistas não encontram essa informação e, portanto, vêm ao engano até aqui à praia em Santo Amaro de Oeiras. É o caso de Maria Cecília, que veio do Cacém para vir aqui até à praia. Maria Cecília chegou há pouco e, pelo que percebi, não sabia que não era possível dar um mergulho nesta praia.

Não sabia. Cheguei era 8h30, estava aqui, ainda não tinha ido à água, não calhou. Cheguei aqui, não sabia. Estava aqui deitada na toalha. Não sabia que a água estava assim.

Quando chegou, não reparou na folha à entrada que dá conta dessa interdição?

Não vi a folha.

E vai manter-se por aqui?

Não, vou-me embora. Estar aqui ao sol faz mal. Também não vou estar aqui ao sol, só por estar.

Explicações de Maria Cecília, uma banhista que confessa não estar informada sobre esta interdição de ir à água e dada essa impossibilidade de dar um mergulho nesta praia, vai optar por ir para casa. Perde-se assim, Carla, um belo dia de sol aqui em Santo Amaro de Oeiras.

Pelo menos nessa praia, não vale a pena. A água está interdita. O Ricardo Lopes a testemunhar que há muitos banhistas surpreendidos depois de ontem a Agência Portuguesa do Ambiente ter interditado a praia, em causa uma rutura de uma conduta de uma empresa de gestão de resíduos, que levou a que fosse feita uma descarga a cerca de 6 km da praia de Santo Amaro de Oeiras. A agência informa que a rutura já foi resolvida, mas a água ainda não está própria para banhistas. São 09h11, antes do explicador sobre a reforma laboral, em que são nossos convidados João Costa, do PS, e Duarte Pacheco, do PSD, que outras notícias há a destacar, Carla? Vão ser votadas hoje no Parlamento as alterações propostas pelo Governo ao Código do Trabalho. O Chega deve viabilizar o projeto de lei, levar o documento à discussão na especialidade. Foi isso que deixou nas entrelinhas André Ventura no debate de ontem. Também o líder parlamentar do PSD deu como certa a aprovação da lei laboral na generalidade. O Movimento Vida Justa marcou para amanhã, em Lisboa, uma manifestação contra a decisão do Tribunal de Sintra sobre o homicídio de Odair Moniz. A decisão é contestada pelos ativistas, que consideram que a pena suspensa de três anos e meio aplicada ao agente da PSP foi injusta e desumana. O fundador e porta-voz do movimento critica ainda o timing da decisão, que coincidiu com a estreia da seleção de Cabo Verde no Mundial de Futebol. A manifestação está marcada para amanhã, às 17h, no Largo de São Domingos, em Lisboa.