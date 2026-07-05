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São 9 horas. As notícias na Rádio Observador, edição das 9, com o Rui Casanova. A Proteção Civil espera dominar o incêndio de Vouzela entre hoje e amanhã, mas o combate continua a ser dificultado pelo vento forte e acessos difíceis. As chamas chegaram a várias povoações nesta última noite.

Estão no terreno a combater este incêndio, a esta hora, mais de 1200 operacionais, apoiados por 400 viaturas. Por esta hora devem começar a operar também os meios aéreos. Os presidentes das Câmaras de Vouzela e Tondela, os conselhos mais afetados por este incêndio, adiantam que as chamas continuam a lavrar com intensidade junto a várias povoações, em particular na serra do Caramulo. Precisamente aí, ontem à noite, o incêndio chegou sobretudo perto da aldeia de Daires. Ainda assim, não foi preciso retirar ninguém de casa. O comandante da Proteção Civil, Simão Velez, explica que os bombeiros esperam ter o fogo dominado entre hoje e amanhã, mas alerta que nada está garantido, porque o cenário continua muito imprevisível no terreno.

É difícil darmos aqui algum garante. Temos uma expectativa, naturalmente, e uma expectativa positiva seria entre as próximas 24 e 48 horas nós conseguirmos dar o incêndio como dominado. Mas como referi, e como se percebe, qualquer português entende que as condições climatéricas são muito adversas e poderemos ter a qualquer momento uma reativação, que nos traga aqui limitações e que possa trazer uma nova realidade.

Comandante da Proteção Civil, Simão Velez, num ponto de situação feito ontem à noite à RTP. O incêndio começou em Vouzela, na madrugada de quinta-feira. Chegou, entretanto, a outros três conselhos. Já consumiu pelo menos 13 mil hectares de terreno.

Destaque também para Santo Tirso, onde houve um reacendimento esta madrugada no incêndio que já tinha sido dado como dominado.

Sim, o fogo começou ontem ao início da tarde, foi dado como dominado, mas está novamente ativo. O reacendimento aconteceu esta madrugada. É o que confirma à Rádio Observador fonte oficial da Proteção Civil. Neste momento está ativa uma frente próxima da freguesia de Reguenga, em Santo Tirso. No terreno estão 130 operacionais, apoiados por 30 viaturas. Sete distritos do continente continuam hoje sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para as próximas horas é esperado um ligeiro alívio das temperaturas em alguns pontos do país. Ainda assim, o calor vai continuar intenso em grande parte do território continental. Perante este cenário, o governo pondera manter o estado de alerta na próxima semana, uma hipótese admitida ontem à noite pelo ministro da Administração Interna no briefing da Proteção Civil.

Assunto que vamos continuar a desenvolver nos próximos espaços noticiosos aqui na sua rádio. Portugal registou, entre 2024 e 2025, o maior aumento anual de despesa em defesa da última década.

Elevou o investimento para 6,1 mil milhões de euros e cumpriu assim pela primeira vez a meta da NATO de 2% do PIB. É o que indica o relatório anual divulgado pela Aliança Atlântica. Com base nestes dados, é possível concluir que Portugal nunca tinha aumentado de forma tão significativa o investimento na defesa em apenas um ano. De recordar que a Cimeira da NATO decorre entre terça e quarta-feira em Ankara, na Turquia. É nesse âmbito que estes dados são divulgados.

E Rui, hoje, dia 5 de julho, assinala-se hoje um dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela.

Sim, o governo decretou este dia de luto em homenagem às vítimas dos sismos, sobretudo os portugueses e lusodescendentes. Há registo de pelo menos 93 mortos e 57 desaparecidos. O número de vítimas tem vindo a aumentar. A jornalista Maria Miguel Marques foi perceber o impacto destes terremotos na perspetiva da comunidade portuguesa na Venezuela.

A origem desta comunidade remonta ao século XX, como explica ao Observador o historiador distinguido entre a comunidade portuguesa na Venezuela, Daniel Bastos.

A Venezuela foi uma das grandes rotas extra-europeias da imigração portuguesa. E um período em que a Venezuela atravessava um grande crescimento económico, graças, sobretudo, ao boom petrolífero, contrastava naturalmente com a realidade portuguesa, marcada ainda pela ditadura salazarista.

Hélder Teixeira é filho de imigrantes madeirenses que fugiram da guerra colonial e acabou por nascer na Venezuela. Quando a situação política venezuelana piorou há cerca de 10 anos, os pais voltaram para a Madeira, mas Hélder Teixeira ficou. Agora com família estabelecida em Caracas, está a passar um momento difícil e por isso mesmo não quer ir embora.

Este é o momento onde nós, tanto como cultura portuguesa e tanto também como venezuelano, é o momento de prestar muito mais apoio.

Resiliência é a palavra que o historiador Daniel Bastos usa para descrever a comunidade portuguesa na Venezuela.

Esta é mais uma dura batalha, dura dificuldade que a comunidade portuguesa na Venezuela está a atravessar e que eu estou convencido que com o seu espírito de resiliência, de sacrifício e de luta que lhe é tão característica, irá conseguir dar a volta por cima.

O historiador Daniel Bastos acrescenta ainda que, apesar dos portugueses na Venezuela constituírem uma das maiores comunidades de diáspora, nos próximos tempos serão muitos menos os portugueses que vão escolher a Venezuela como nova casa.

Um trabalho da jornalista Maria Miguel Marques. Há registo no total de pelo menos 2954 mortos e quase 17 mil feridos. Dados oficiais das autoridades venezuelanas. A ONU estima também 50 mil desaparecidos. Isto na altura em que o governo interino de Delci Rodrigues anunciou pela primeira vez um pacote de medidas económicas para apoiar as vítimas destes terremotos. Este anúncio surge num clima de forte tensão social. Tem havido protestos, sobretudo na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos sismos da semana passada.

Donald Trump volta a falar de uma era dourada nos Estados Unidos. O presidente norte-americano congratula-se num discurso triunfalista por ocasião dos 250 anos de independência dos Estados Unidos.

Uma festa que costuma ser, por tradição, apolítica, mas o presidente dos Estados Unidos fez ontem à noite um comício em Washington, no qual enumerou vários feitos dos Estados Unidos nos últimos anos e elogiou a própria administração Trump. O presidente norte-americano fala numa nova era dourada, afirma que os Estados Unidos estão melhores do que nunca e garante que está apenas a começar.

A América é uma nação de vencedores e hoje o nosso país está a ganhar novamente. E estamos a ganhar como nunca. A América está de volta.

A América está de volta, palavras de Donald Trump durante o discurso dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, o tradicional feriado do 4 de julho. A intervenção do presidente norte-americano teve de ser adiada devido a uma tempestade em Washington. Ainda assim, o comício realizou-se. De resto, ontem o calor que se tem feito sentir no país já tinha levado a cancelamentos e alterações nas celebrações do tradicional 4 de julho nos Estados Unidos.

Donald Trump, que falou com Vladimir Putin ao telefone nas últimas horas.

Sim, de acordo com informações avançadas pelo porta-voz do Kremlin à imprensa estatal russa, foi a própria Casa Branca a agendar este telefonema entre Trump e Putin, um telefonema que durou cerca de quatro horas. Os dois falaram sobre a situação na guerra na Ucrânia, uma conversa que acontece antes da Cimeira da NATO, que arranca esta terça-feira na Turquia. De resto, ontem Donald Trump também já tinha falado com Volodymyr Zelensky, que o presidente da Ucrânia confirmou esse telefonema e afirma que a conversa com Donald Trump foi produtiva.

Temas para analisar no Gabinete de Guerra de hoje com Liliana Reis, especialista em Relações Internacionais, para ouvir depois do "Jornal das 10". Vamos ainda ao Mundial, neste "Jornal das Nove". A Seleção Nacional chegou esta madrugada a Dallas, no Texas, onde vai defrontar a Espanha nos oitavos de final e acabou por ser recebida em festa por centenas de adeptos.

Centenas de adeptos que esperaram várias horas para ver os jogadores. A Seleção Nacional chegou durante esta madrugada a Dallas, no Texas. É lá que vai ficar instalada e a preparar o jogo de amanhã frente à Espanha, no qual Portugal vai tentar garantir o apuramento para os quartos de final do Mundial. O momento da chegada, em festa, foi acompanhado pelo enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro.

Foi um momento de autêntica loucura em frente ao The Adolfo's, um hotel no centro de Dallas, com centenas e centenas de adeptos em frente ao local em que entrou a seleção. Uma porta nas traseiras, o autocarro parou mesmo em frente. Esta rua está completamente cortada, as pessoas estão do outro lado da estrada, junto ao passeio. À minha frente, 17 automóveis da polícia, contei eu, num espaço de 80 metros. Estão também 12 motas que acompanharam o autocarro da seleção do aeroporto até este hotel, uma viagem que durou aproximadamente 20 minutos. Ainda muitos telemóveis ao alto à minha frente, a tentar captar fotografias de mais alguns jogadores da Seleção Nacional, mas acaba agora de entrar o último jogador, João Neves, e entram agora alguns membros do staff da seleção portuguesa. É um momento muito curto, são cinco, seis minutos que os jogadores demoram a sair do autocarro e entrar no hotel, e os adeptos tentam aproveitar ao máximo esse momento. Alguns já começam a dispersar e a deixar este local. Queriam essencialmente ver Cristiano Ronaldo, gritaram "sim" nesse momento, mais uma vez, em frente para ver a seleção no momento da chegada a uma cidade que acolhe o Mundial. Desta vez foi em Dallas.

Reportagem do Miguel Cordeiro, aqui com o relato do momento da chegada da Seleção Nacional ao hotel, onde os jogadores vão ficar instalados para o jogo contra a Espanha, jogo marcado para amanhã às 20h, e que vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador. Ainda no Mundial, França venceu o Paraguai por 1 x 0, garantiu a passagem aos quartos de final da competição. Marrocos também está nos quartos. Eliminou o Canadá com uma vitória por 3 x 0, uma vitória que confirma a qualificação para a próxima fase, uma qualificação que Portugal vai também tentar amanhã contra a Espanha.

É isso mesmo. E ficamos por aqui no "Jornal das Nove". O Rui Casanova regressa ainda às 21h30.