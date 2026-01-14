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Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Miguel, o teu bom de hoje é surpreendente.

Olha, rendo-me. Basicamente.

Já assim.

É. O bom é José Sócrates, não há volta a dar. Aqui no Bom não aparecem apenas as pessoas com as quais eu concordo ou simpatizo, aparecem aquelas que conseguem de forma eficaz aquilo que querem. É um bocadinho como aquela capa da Time, da figura do ano.

Claro.

É o que é. A vida é o que é e José Sócrates está a conseguir aquilo que quer. Está a envergonhar a justiça, está a fazer implodir a justiça, está a rir-se da justiça. Ele teve um advogado que durante anos adiou o mais possível o começo do julgamento da Operação Marquês. Chegados à sala de tribunal, esse advogado renunciou. A juíza nomeou um advogado oficioso que Sócrates contestou, mas a quem foi dado tempo para estudar o processo. Depois, ele arranjou um novo advogado, que também precisou de tempo para estudar o processo. Esse advogado primeiro foi internado e depois ficou doente com uma virose. A juíza nomeou uma advogada oficiosa que recusou por ser do Chega, depois uma outra advogada oficiosa, a quem também foi dado um tempo para estudar o processo e ontem o segundo advogado não oficioso deste julgamento também renunciou. E com tudo isto, a juíza foi sendo forçada a tomar decisões sobre se o julgamento continuava, não continuava. Enfim, essas decisões serão mais tarde contestadas e apresentadas como prova de que José Sócrates não está a ter um julgamento justo. E isso levará, obviamente, a novos adiamentos para se apreciar esses argumentos. A Justiça não sabe como lidar com José Sócrates e por isso ele está a ganhar, e nós, cidadãos e contribuintes, estamos a perder. E não vale a pena ter ilusões sobre isso. Isto é tudo dele.

Cinco zero, no intervalo.

É verdade, Paulo. Metáfora futebolística.

Sabe como é, é o forte.

É o meu forte, claro.

Quem é o teu mau, Miguel?

Olha, é a Câmara de Lisboa. Eu há dias comentei aqui o facto de o PS de Alexandra Leitão aproveitar a Câmara de Lisboa para fazer política contra Donald Trump, em vez de se concentrar no governo da cidade. Acontece que Alexandra Leitão tem companhia. Hoje há uma reunião da Câmara onde vai ser discutida e votada muita coisa. Fizeram-me chegar esta informação. Atenção, tomem nota. Vai ser votado hoje na Câmara de Lisboa, não é na ONU, um voto de saudação a Maria Corina Machado pela atribuição do Prêmio Nobel da Paz, que é apresentado por PSD, CDS e IL, um voto de solidariedade com o povo iraniano apresentado por PSD e CDS, um voto de solidariedade com a mobilização popular no Irão, é um segundo, não estou a repetir-me, e de condenação da repressão sobre os protestos, este apresentado pelo Bloco, um voto de condenação da agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, deputada Cília Flores, apresentado pelo PCP. Eu estava a citar o nome do voto. E um voto de repúdio pela morte de, também para citar, de Breonna Nicole Good, em Minneapolis, pela ação violenta do ICE e pela degradação do Estado de Direito nos Estados Unidos da América, apresentado pelo PS. Ora, nós podemos concordar com uns destes votos, discordar de todos. Podemos concordar com todos, enfim, também é possível. Mas parece-me que há aqui um problema geral de vocação. Na verdade, os vereadores da Câmara de Lisboa queriam mesmo era trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E visto isto, eu só fiquei com uma dúvida: enquanto a Câmara de Lisboa passa o tempo a resolver os problemas do mundo, porque é isso que eles vão fazer hoje, vão estar a resolver os problemas do mundo, mas enquanto isso acontece, a quem é que eu me posso dirigir para tratar daquele buracão enorme na minha rua? Se calhar acho que vou ligar a António Guterres, não é? Acho que é ele que vai resolver isto.

Tens que pensar mais alto, Miguel. Não podes fixar-te no buracão na tua rua.

Eu penso mais alto, Paulo, mas depois tropeço naquilo.

Olha para a floresta.

É, olha para a floresta e não para a árvore. É isso.

A cidade é pequena demais para esta gente toda. É muito pequena.

Ora nem mais. É como aquelas pessoas que têm um ego tão grande que não cabe na sala onde tentam entrar. Acho que também é isso.

O teu vilão é o PSD.

Sim, porque as várias sondagens destas presidenciais, e também a sondagem da Católica que saiu ontem, mostram que o eleitorado do PSD está irremediavelmente dividido entre o candidato do partido, Marques Mendes, e o candidato vindo da Iniciativa Liberal, Cotrim de Figueiredo. E Luís Montenegro devia estar muito atento a isto, porque o eleitorado está a mandar-lhe uma mensagem grave. Em tempos, quando teve projetos e lideranças fortes, o PSD conseguiu juntar toda a direita em atos eleitorais decisivos. Depois surgiu o Chega, que foi ficando com uma parte cada vez maior daquele eleitorado. Também a Iniciativa Liberal, que ficou com outra parte significativa daquele eleitorado. E isto fez com que o PSD ficasse reduzido a uma fatia bem mais pequena, incapaz, como vemos, de lhe dar um governo maioritário. E o que estas eleições estão a mostrar é que mesmo essa fatia mais pequena não está segura. Os atuais eleitores do PSD estão disponíveis para se mudarem para projetos políticos alternativos e por isso o PSD, o líder do PSD, o governo do PSD, o primeiro-ministro do PSD, têm de pensar muito bem no que andam a fazer, porque o eleitorado do PSD está mortinho por abandonar o partido. Por isso ou fazem qualquer coisa para manter as pessoas crentes de que vale a pena continuar a votar no PSD ou então adeus. É verdade, e a paisagem partidária mudou radicalmente. Vão surgindo novas hipóteses e, portanto, eu diria que é hora de Luís Montenegro pensar na vida.

Miguel, hoje é dia de Realpolitik, é quarta-feira, do que vais falar com o Sérgio Sousa Pinto?

Hoje o programa é todo dedicado às eleições presidenciais. Estamos a poucos dias da primeira volta e por isso vamos olhar para os vários candidatos e tentar tirar alguma racionalidade desta confusão toda.

É o Realpolitik para ouvir depois do jornal do meio-dia. Quanto ao bom, o mau e o vilão desta quarta-feira, o bom é José Sócrates, o mau é a Câmara de Lisboa e o vilão é o PSD.