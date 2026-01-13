Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Por que isto é um doente que me marcou? Às vezes ficamos presos ao facto que quando tudo corre mal. Neste caso, foi precisamente o contrário. Tudo o que podia correr bem, correu bem. Claro que isto nos deixa com uma certa autoestima, um certo ego, porque realmente conseguimos ajudar a pessoa e mais ninguém o tinha conseguido até então. Filipe Malheiro, sou médico psiquiatra, trabalho na área há 11 anos. Estamos a falar de uma história de um paciente que chega à minha consulta há cerca de dois anos. Ele é encaminhado por o diz que disse, através de conhecidos, por apresentar um quadro relativamente grave, para não dizer muito grave, da sua depressão. Estamos a falar de um senhor com 48 anos, com uma história muito larga na psiquiatria e que nos últimos anos, mais ou menos oito anos, com uma perda grande de funcionalidade. Funcionalidade é deixar de funcionar a nível familiar, pessoal, de trabalho, deixar de trabalhar, sempre enfiar em casa. E os recursos aos cuidados de saúde que ele tem a partir daí, nunca surtiram um grande efeito na melhoria dele. Este tipo de doentes é óbvio que nos carrega alguma frustração, para não dizer muita. A frustração que nos cria a nós, profissionais, leva-nos também a desvalorizar o problema. Como nós não temos respostas para dar, acabamos por fazer contenção de danos, vamos fazer uma coisa que também existe na medicina orgânica, que é paliar. Vamos paliar. Eu, mas isto é a minha maneira de trabalhar, sou extremamente pragmático, uma base médica muito forte, não tanto psicológica. Sou muito pragmático. Quando um doente chega até este ponto e nos chega logo na primeira consulta, o que a gente tem que fazer é algo que ele nunca fez, porque senão vamos estar a insistir no mesmo. A probabilidade de resultar é muito baixa. Temos que tentar coisas diferentes. Este senhor já tinha estado quatro, cinco vezes internado, salvo erro, nos últimos cinco anos, completamente disfuncional. E nós propusemos um novo tratamento que entretanto foi aprovado e neste momento até está financiado, e foi a melhor hipótese da pessoa. O tratamento inovador, graças a Deus, agora já está, graças às nossas instituições estatais, já está financiado e começa a ser utilizado largamente nas instituições públicas, e espero que seja para manter. Quando nós utilizámos ainda era uma novidade, não estava financiado, já estava comercializado. Marcou-me várias coisas. Estamos a falar de um senhor de uma família humilde, que fala a mesma língua que eu, nortenhos de gema. É um senhor que sempre foi muito trabalhador, que tem uma doença, e foi essa a principal causa da depressão dele. Ele tem uma doença, uma atrofia muscular, causa neurológica que lhe causa dor crônica e hipoacusia, ao ponto de ter que colocar implantes cocleares. E esse fato dos implantes cocleares limita a nossa ação na psiquiatria, porque tudo o que é intervenções mais invasivas, como a eletroconvulsivoterapia ou mesmo a estimulação magnética, estão contraindicados. Depois ainda tem uma outra particularidade que me marcou, que é diferente de muita gente, que foi a própria patroa que financiou o tratamento do doente. Este caso em concreto, este doente, por acaso, começa a sentir melhorias logo ao fim da primeira semana. Isto porque o fármaco também tem uma aplicabilidade, ou terá certamente, na dor. Portanto, ele começa também a diminuir o nível da dor, começa a aumentar os níveis de energia. Tudo o que é a parte cognitiva, ou seja, o raciocínio, aquela questão de "eu não sou capaz, eu não valho nada", tudo que seja pensamento, demora mais tempo, mas fisicamente ele respondeu logo, muito rápido. E ao fim da quarta semana de tratamento, realmente aí já estava praticamente assintomático, não tinha zero sintomas, mas retoma o trabalho. Retoma o trabalho e até hoje, já há mais de dois anos, ainda não parou. A família fica extremamente satisfeita com o que vê. Começa a ser mais participativo em casa, deixa de estar o dia todo enfiado em casa, no sofá, a dormir, passa a estar mais ativo, convive mais. As principais memórias deste doente e não só doente, mas da própria família, são basicamente duas. Primeiro, o agradecimento. As pessoas que ficaram extremamente gratas mesmo, e continuam muito gratas, e que fazem questão de o referir vezes sem conta. E depois, com as melhorias, um certo à vontade que eu gosto, particularmente gosto, que os doentes desenvolvem comigo, um certo à vontade, um certo uso do vernáculo durante a consulta. São estas duas coisas que quando penso nele, penso nisso. Pessoas agradecidas e genuínas. Este caso ensinou-me muita coisa enquanto psiquiatra. Que precisamos de inovar, que precisamos ter opções para os doentes, que não são casos perdidos. Os doentes não são casos perdidos, que vale a pena investir nos doentes, fazer esforço por eles de modo a recuperarem. E foi este o ensinamento: investir. Este e outros doentes mudaram substancialmente a minha maneira de atuar, porque na psiquiatria, exatamente quando os doentes atingem um determinado patamar, em que não há resposta, em que eles estagnam, ficam naquele estado, o próprio profissional desinveste no doente. Desvaloriza, desinveste e atribui uma cronicidade ao quadro, e vai ficar assim e não há nada a fazer. Se calhar, há. E enquanto não se esgotarem as opções, temos que tentar.

O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.