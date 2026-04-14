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Ele estava a falar um pouquinho da história e já me estava a emocionar. As coisas já estavam a ficar mais vivas. Então eu acho que há aqui muitas ressonâncias. Como eu disse, há muitas coisas que me fazem identificar com ele, porque eu sentia assim. Eu podia ser esta pessoa, podia ser eu a estar ali. E depois, o que acontece? Eu tive contato com a minha mãe, mas eu nunca conheci o meu pai. Nunca conheci o meu pai e está ali um pai a querer ser pai. Meu nome é Andrew Vieira Lopes, sou psicólogo clínico e terapeuta familiar sistêmico e exerço há 26 anos. Estava na Misericórdia há mais ou menos um ano, quando nos foi pedido que nós fizéssemos um parecer sobre um homem jovem, de 29 anos, que estava a pedir a guarda de uma criança. Esta criança estava acolhida, porque a mãe tinha dado a criança para o sistema, para adoção. Este pai não sabia que era pai. Descobriu que era pai através de um amigo, porque tinha havido aqui uma coisa ocasional com uma mulher, e foi um amigo que lhe disse: "Olha, que fulana estava grávida". E ele fez as contas e percebeu: "Isso é possível que seja a minha filha". E que quando chegou ao local e pediu para ver a criança, ele diz que teve logo a certeza absoluta que era filha dele, porque viu nela os olhos da mãe. Houve esse processo todo, que ele depois passou a ir semanalmente, duas ou três vezes por semana, para estar lá com a criança, mas mesmo assim havia muita dificuldade da casa de acolhimento. E então, o que nos foi pedido, foi que nós, enquanto equipe de apoio à família, fizéssemos um pouco perceber as condições socioeconômicas, quem é esta pessoa, etc, para perceber se havia aqui alguma capacidade de acolher esta criança, para que ela saísse da instituição. Estávamos a falar de uma bebê que tinha cerca de dois anos. Ela coisa de um ano, um ano e tal, que estava constantemente a fazer visitas. O tribunal estava quase a dar-lhe a guarda e normalmente havia sempre algum tipo de questão ou objeção da parte da instituição. No fundo, a nossa avaliação. E na nossa avaliação não vimos absolutamente nada de especial. O que foi acontecendo é que começou a haver uma espécie de pequena guerra institucional entre nós e eles, em que nós tínhamos uma avaliação, nós dávamos suporte a essa avaliação, mas percebemos que havia ali alguns laços emocionais. O que nós acabamos por perceber é que aquela criança tinha sido a primeira criança a entrar dentro daquele equipamento e que, portanto, havia uma certa proteção. Ele era da Libéria, era estrangeiro, e aqui é que entrem um pouco as ressonâncias comigo, porque curiosamente era um homem rastafari, tal como eu sou, que estava a ter este papel muito forte de querer ficar com a criança. E eu, nessa altura, tinha também uma menina de três anos e para mim, muito importante esta questão também de ser africano, e de eu sentir que também no meu próprio trabalho me importo muito com aquilo que acontece com pessoas afrodescendentes. Eu senti aquilo de: "Não, eu tenho que, não é salvar este homem, mas isso tem que chegar a bom porto, porque ela é uma pessoa negra, ele é africano, o outro lado não está a ver esta situação". E então eu também fiquei ali muito ativado. Depois o tribunal deu-nos razão, porque era uma coisa que já estava a arrastar há muito tempo e que não era para benefício da criança, estar institucionalizada. Nós acompanhámos a situação. A situação, mesmo em casa, foi incrível. Até que ele um dia nos diz que a educadora da casa de acolhimento fosse levar a filha dele para passear. E nós: "Você está louco". Eles fizeram um trabalho, já havia aqui um laço afetivo que já saía um pouco do profissional e eu acho que estar a fazer isto numa altura em que estamos a tentar que crie o vínculo com a sua filha, já que está com ela, não nos parece que seja uma coisa muito própria. Isto agora são coisas que têm que ir avançando. Aí ele disse: "Sim, mas o que eu percebi é que a minha filha tem saudades da educadora. E como tem saudades da educadora, eu não vou separar a minha filha de alguém que é importante para ela". Foi muito interessante, porque na primeira visita, foram ver o espaço, foi a primeira vez, viram que o próprio berço foi ele que fez à mão para a filha, e houve ali uma catarse emocional muito grande. Elas até ficaram um bocado arrependidas de perceberem que, afinal, ele não era aquele bicho-papão que parecia. E, de facto, foi um gesto da parte dele que teve um impacto muito grande, porque pouco tempo depois, mais ou menos um ano ou dois, ele foi diagnosticado com câncer e teve espaço, teve tempo para inclusivamente indicar esta educadora, que tinha um grande laço com a menina, para ser depois a tutora e guardiã legal desta miúda. E foi para nós impressionante que se não fosse esse gesto de generosidade, a própria criança podia ter que voltar outra vez ao sistema. E assim ficou com uma pessoa que gostava muito dela e que a criou, e até hoje. Ele salvou a filha duas vezes, salvou-a da instituição e depois salvou-a de nós. Porque se nós a tivéssemos levado nós avante, o que teria acontecido era que ela ficaria outra vez sem referências familiares. E provavelmente teria que voltar novamente para uma casa de acolhimento ou qualquer coisa assim do gênero. Não tive pai, não foi porque ele tivesse abandonado nem nada do gênero, foi porque há um processo em Angola chamado 27 de Maio, onde o meu pai é assassinado nesse processo, o meu pai e mais de 30 mil angolanos. E então, crescer sem pai, foi algo muito difícil, por causa da questão do exemplo do masculino, questão de presença, questão de "ok, de onde é que eu venho, o que é que eu faço?" E isso depois teve muito impacto na forma como eu optei por também criar as minhas filhas, porque eu sentia, de alguma forma, que a única maneira de eu pôr a minha dor de não ter pai ao serviço, era eu ser o pai que não tive. Eu queria estar muito, queria e estou, felizmente, muito na vida das miúdas. Quando eu soube do falecimento deste homem, para mim é isso, o impacto em que em mim é: "ela tinha um pai tão incrível. Que pena aquele pai ter deixado de existir e agora haver mais uma criança que não tem pai, como eu."

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