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Este é o Domínio da Guerra da Rádio Observador com o Major General Arno Moreira. Bom dia.

Olá, muito bom dia a todos.

Durante esta semana foi-se agravando o braço de ferro entre os Estados Unidos e o Irão. Apesar dos esforços de mediação do Paquistão, não foi possível voltar a sentar à mesa das negociações as duas delegações. Entretanto, o prazo do cessar-fogo dado por Donald Trump foi prolongado e os dois lados parecem empenhados em reforçar os bloqueios que impuseram no Estreito de Ormuz. As opções para resolver este impasse parecem pouco promissoras, general. O que podemos esperar dos próximos dias?

O que nós esperávamos era que tivesse havido capacidade de juntar outra vez as partes.

A segunda ronda de negociações.

Não foi possível. Talvez seja interessante verificar o que temos agora perante nós naquilo que eu definiria que é a terceira fase desta guerra. A primeira fase foi aquela fase que decorreu a partir de 28 de fevereiro. Do ponto de vista militar correspondeu a uma enorme campanha aérea conduzida pelas forças aeronavais dos Estados Unidos e pela Força Aérea de Israel sobre o Irão. Esta campanha desta primeira fase bateu um número muito considerável de alvos. Os Estados Unidos falam em cerca de 14 mil alvos batidos pelos Estados Unidos e Israel cerca de 3 mil. Portanto, tivemos durante esta primeira fase, que durou algumas semanas, cerca de 17 mil alvos batidos. Depois temos uma segunda fase da guerra. Esta segunda fase da guerra inicia-se mais ou menos por volta de 8 de abril, quando o Paquistão anuncia que as duas partes chegaram a um cessar-fogo, um entendimento de cessar-fogo. De alguma maneira, o entendimento de cessar-fogo é americano. Os Estados Unidos entenderam que não valia a pena estar a gastar mais munições àquele ritmo, que estava a sair caríssimo, e abriu espaço para conversa. O cessar-fogo começou no dia 8 e logo num sinal de boa vontade entre as partes, as partes encontraram-se no dia 11 em Islamabad. O que acontece é que as partes estavam tão distantes que não chegaram a acordo nenhum e a nenhum entendimento, nem sequer a uma metodologia sobre a forma como poderia ser conduzido o resto do processo. E portanto, nós, a partir do dia 11, ficamos todos à espera que entre Irão e Estados Unidos aparecesse uma oportunidade para que as partes se tornassem a encontrar. Simplesmente, este período, que é o período do cessar-fogo e que eu coloco isto na segunda fase da guerra, é marcado não por uma guerra de natureza física, mas por uma guerra tremenda do ponto de vista das narrativas e dos discursos. As duas partes vão extremar os seus discursos e tornar absolutamente impossível um encontro diplomático entre essas partes. Esta segunda fase tem um ponto que é importante, é que os Estados Unidos substituem a pressão de natureza militar por uma pressão de natureza económica e declaram o bloqueio aos portos iranianos. Portanto, todos os navios que vêm de portos iranianos ou se deslocam para portos iranianos ficam condicionados a uma autorização dos Estados Unidos, que já disse que não concedem essa autorização, independentemente da origem desses navios, da origem física, a quem pertencem esses navios. Todas as bandeiras são abrangidas por isto. O Irão procura romper com alguns navios este bloqueio. Os Estados Unidos atuam em força, além de utilizarem força militar, também utilizam a tomada dos próprios navios. O Irão responde também atacando outros navios que procuram passar. E portanto, nós deixamos de ter uma guerra aberta, militar, direta entre os Estados Unidos e o Irão, e essa guerra com emprego de força de natureza militar passa a ser feita sobre terceiros, ou seja, sobre os navios que procuram de uma maneira ou de outra passar através do Estreito de Ormuz. Portanto, estamos na segunda fase. E agora temos uma terceira fase. Qual é a terceira fase? Esta terceira fase começa quando termina o prazo, terminou esta terça ou quarta-feira, o prazo que tinha sido estipulado por Donald Trump. O cessar-fogo tinha uma data, eram duas semanas. Passou essa data e os Estados Unidos não marcaram um novo prazo para o cessar-fogo. Portanto, nós estamos numa fase em que, na verdade, do ponto de vista formal, os Estados Unidos já poderiam ter retomado operações de natureza militar, mas Donald Trump decidiu agora não marcar um prazo para esse cessar-fogo. Para quê?Abertura àquilo que eu chamo agora a terceira fase da guerra, que é marcada por uma estratégia diferente. A primeira estratégia foi a estratégia militar, a segunda foi a estratégia diplomática e agora estamos na estratégia de natureza econômica. Os Estados Unidos entendem que pode ser vantajoso, a palavra talvez não seja a mais adequada, mas julgo que todos percebem o conceito, amaciar o Irã e as lideranças iranianas a virem outra vez à mesa das negociações com maior flexibilidade, se a certa altura deixar de haver dinheiro para pagar salários, por exemplo. Isto é, o bloqueio de natureza econômica, afinal, não é apenas sobre o trânsito de navios para e a partir de portos iranianos, estende-se, afinal, também a todos os petroleiros que circulam com petróleo iraniano e que estão no mar. Isto é, neste momento, já houve intervenção sobre três petroleiros que continham petróleo do Irão. Não é apenas agora já sobre o trânsito através daquela linha definida entre o Estreito de Omã e o mar Arábico, não é só essa linha, é também sobre todos os ativos que o Irão tem, neste momento, a navegar no Indo-Pacífico. Portanto, a estratégia é mesmo impedir que sejam geradas receitas pelo Irão para que o Irão fique com a tal maior flexibilidade para vir negociar. Isto tem uma enorme vantagem para os Estados Unidos, senão os Estados Unidos também não fariam. É que começa a ser muito difícil do ponto de vista financeiro, também defender os Estados Unidos que têm a responsabilidade de defender os seus aliados na zona. Eu vou deixar aqui um número que é impressionante. Sobre os Emirados, o Irão lançou mais de 2800 drones e mísseis balísticos, que tiveram que ser interceptados. Veja, só sobre os Emirados! Mais de 2800 drones e a despesa que isto representa.

E imagina a pressão para Donald Trump.

Como o Irão também ameaçou que se regressassem as hostilidades, os seus alvos principais seriam exatamente os países do Golfo, isto iria representar também um acréscimo brutal numa intervenção que está a sair caríssima. E portanto, a intervenção não deixa de ser cara porque há forças mobilizadas para o Golfo, essa é uma questão. A outra questão é, no entanto, não há dispêndio de munições, uma vez que o cessar-fogo mantém-se para já sem data. O que os Estados Unidos esperam? Esperam que este apertar das sanções de natureza econômica ao Irão produzam resultados. Estão à espera que o Irão venha a produzir um resultado qualquer, a manifestar direta ou indiretamente, através do Paquistão, por exemplo, alguma vontade de negociar. Eu acho que Donald Trump já perdeu, do ponto de vista político, aquela coisa das midterm elections, o medo das midterm elections. Quer dizer, já viu que não é possível conciliar a guerra ali com as midterm elections.

Você que disse ontem que não estava nada preocupado com isso.

Eu acho que ele já desistiu da ideia de que era possível resolver isto a tempo das midterm elections. E portanto, eu acho que ele prefere ir para as midterm elections numa posição de força, isto é, a guerra continua, mas eu não desisti disto, do que ir para as midterm elections sair um bocadinho derrotado, não consegui isto. Portanto, eu julgo que esta nova avaliação política de Trump pode ser importante. Então e os europeus? Os europeus continuam com reuniões e reuniões infindáveis.

Muitas reuniões.

Infindáveis, em muitos formatos.

Cimeiras.

Muitas cimeiras, formatos. Na verdade, torno a repetir aquilo que já aqui disse uma vez, esta guerra também é dos europeus. Os europeus é que andam a assobiar para o lado, a fazer de conta que esta guerra não tem nada a ver com eles. E tem tudo a ver com eles, porque eles são uns dos principais prejudicados, muito mais do que os Estados Unidos, pelo bloqueio do Estreito de Ormuz. E por que os europeus têm tido tanta dificuldade a chegar a um acordo? Começa a desenhar-se uma missão naval. Essa missão naval já tem um propósito. Afinal, pode ser desminagem, desde que sejam satisfeitas três ou quatro condições. Agora é preciso ver se essas condições é possível reunir ou não. Primeiro, que haja um cessar-fogo efetivo, admitido por ambas as partes, que garanta que não vai haver disparos sobre as forças militares que estiverem a conduzir as operações de desminagem. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que o Irã autorize a missão que autorize a desminagem. Terceiro, que Trump não fique zangado por, de repente, aparecer uma força naval que não foi convidada. E quarto, que se obtenham aquilo que são autorizações parlamentares. Eu vou dar aqui um exemplo para terminar. A Itália já manifestou disponibilidade paraPara poder ceder quatro navios para esta operação. Dois navios são navios normais de combate de superfície, dois são navios para desminagem. Portanto, quatro navios. Esses quatro navios demoram quase 15 dias a serem colocados na zona. Mas é preciso primeiro uma autorização prévia do Parlamento italiano. Estas missões são tão difíceis, porque é tão difícil obter autorizações, ainda por cima estamos muito polarizados na Europa relativamente à utilização de forças militares no estreito, que até as autorizações de natureza parlamentar para que possam estas missões serem executadas, são difíceis. E não vai ser possível obter nenhuma autorização parlamentar sem que as hostilidades tenham terminado. Porque os parlamentos não vão autorizar, porque não sabem bem o que estão a autorizar, porque a guerra pode reacender outra vez. Eu compreendo a Europa. A Europa quer mostrar-se no Golfo, quer dizer: "Nós estamos aqui para resolver, nós também vamos ajudar". Mas, na verdade, isto é tudo muito difícil de organizar. E, portanto, continuam as cimeiras europeias em vários variadíssimos formatos para procurar encontrar aqui uma missão naval, mas, na verdade, depois isto acaba por chocar com as próprias realidades nacionais que impedem que haja uma unanimidade sobre o emprego de uma força naval, ainda que nas tais condições muito favoráveis no Estreito de Ormuz.

O certo é que no centro de toda a negociação entre Estados Unidos e Irão está o programa nuclear iraniano, a capacidade autónoma para o enriquecimento de urânio e também o destino a dar às centenas de quilos de material já enriquecido. General, lá renumerar, que ponto de situação conseguimos fazer sobre o estado atual do programa nuclear?

Essa é que é a questão central disto.

Se é que alguém consegue fazer este negócio.

É, porque os Estados Unidos definiram aquelas três grandes linhas vermelhas, que é a abertura do estreito de Ormuz, o não enriquecimento por parte do Irão do urânio e a entrega das 400 e tal quilos de urânio enriquecido. Essas foram as linhas vermelhas estabelecidas pelos Estados Unidos para que haja um acordo com o Irão. Mas, na verdade, das três, a reabertura do Estreito de Ormuz está muito condicionada pelas outras duas. O central no meio disto tudo é o programa nuclear iraniano. Olhamos um bocadinho para este programa nuclear iraniano. Toda a gente fala com muita saudade do acordo de 2015 promovido pela administração Obama. Devo dizer que esse acordo terminava em 2030, quer dizer, nós apenas antecipamos em quatro anos um problema que iria haver daqui a quatro anos. Não resolvia, apenas teria adiado esta crise durante algum tempo. Mas as condições do Irão hoje em dia não são as mesmas de 2015. Porque em 2015 o Irão não tinha capacidade, não tinha vetores de lançamento à distância que hoje em dia tem. Isto é, ele podia até ter uma arma de natureza nuclear, mas ele não tinha capacidade de a lançar com os vetores que hoje em dia tem. Portanto, a situação hoje não é comparável à situação de 2015. E nós não podemos pensar que o que era bom era termos a situação de 2015. O Irão como ameaça hoje em dia não é igual ao Irão de 2015. Tem vetores de lançamento a 3000 km que na altura não tinha. Portanto, a questão nuclear do Irão tem a ver com este aspeto. O Irão não está muito longe de ter uma arma nuclear. A ser verdade os 60% de enriquecimento, não está muito longe. Fui consultar o MIT para perceber a questão do enriquecimento até chegarmos à bomba. Eu já aqui expliquei uma vez no programa como é que se fazia na garagem, como é que podíamos fazer uma bomba atômica na nossa garagem. Mas hoje é especificamente sobre o Irão. O Irão tem centrifugadoras, tem dezenas de milhares de centrifugadoras, mas modernas, a trabalhar intensamente, tem cerca de 1700. Com esta capacidade, o que o Irão pode fazer? O Irão pode fazer o seguinte: pode, a partir de um nível de enriquecimento de 5%, em cinco anos chegar outra vez aos 60%. Em cinco anos. E pode, em algumas semanas, passar dos 60 aos 90%, que é a parte militar. É este dado que o MIT libertou agora e que nós não tínhamos.

Os Estados Unidos falam em 20 anos, em vez de cinco.

Exatamente. Nós não tínhamos ideia de que o enriquecimento a partir dos 60 até ao grau militar dos 90%, era tão rápidoPensámos que isto ainda estaria a muitos anos de se desenvolver. Do ponto de vista da arma, sim, pode demorar algum tempo, mas do ponto de vista do enriquecimento para ter uma natureza militar, bastam algumas semanas tendo estas mais de 1700 centrifugadoras a funcionar. Ainda estão a funcionar? Não sabemos, porque houve os bombardeamentos da guerra dos 12 dias, que podem ter debilitado esta estrutura de centrifugação. Mas o que é importante aqui é perceber que passar de 5% para 60% demora cinco anos e que demora apenas algumas semanas passar dos 60% para o grau de enriquecimento militar dos 90%.

Durante esta semana, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Russas, o general Gerasimov, anunciou que o Oblast de Lugansk tinha sido completamente conquistado pelas forças militares da Federação Russa. A Ucrânia contraria esta versão e os blogs que acompanham diariamente esta situação também não confirmam. Que cortina de fumo é esta sobre a conquista de Lugansk?

É que aparentemente haverá ainda cerca de 14 aldeias e vilas que estão na posse da Ucrânia. A Ucrânia tem feito um finca-pé muito grande sobre a posse destas 14 vilas e aldeias. Por quê? Que é para impedir o anúncio da tomada completa de Lugansk. E, portanto, talvez até mais do que seja, do ponto de vista militar racional, perder tantos homens e empenhar-se tão decisivamente é uma questão da natureza da narrativa política. Dizer: "Não, nós ainda mantemos uma pequena parte, mas continuamos ali e não tem havido progressos nesta área". Isto tem um problema para a Federação Russa, e é aí que vem a cortina de fumo. É que isto já tinha sido anunciado como tendo sido tomado no dia 1 de abril pelo Ministério da Defesa da Federação Russa. Agora, Gerasimov veio reforçar aquilo que o ministério já tinha dito. Não costuma ser por esta ordem. Costumam ser primeiro os militares e depois a parte política. Não, veio reforçar outra vez a dizer que, na verdade, está completamente tomado e sob controle da Federação Russa, todo o Oblast de Lugansk. Ora bem, por que isto, quando não corresponde exatamente à verdade? Por causa da parada do dia 9 de maio. Nós estamos a chegar ao dia 9 de maio, que é o dia da comemoração da vitória, que é comemorada na Rússia, no dia 9 da Segunda Guerra Mundial. Ora, isto, sem grandes coisas para anunciar do ponto de vista militar.

Estão já a trabalhar depois.

Dizer que conseguimos conquistar inteiramente Lugansk, seria um enorme sinal de esperança. Mas há até dúvidas que haja parada no dia 9. Vamos ver. Fico, por dois motivos. Primeiro, as presenças. O entusiasmo pela Federação Russa também não tem aumentado, tem vindo a diminuir. Portanto, será com muito interesse que iremos esperar para ver se, na verdade, há presenças de peso politicamente ali. Fico não consegue viajar para lá porque os países bálticos já disseram que por aqui não passa. Portanto, vamos ver, Fico já mostrou que está desagradado com esta situação. Talvez esteja à procura de uma desculpa também para não aparecer.

Para não aparecer. A semana passada trouxemos para o nosso programa a derrota de Viktor Orbán. General Arnobreira, a Europa ainda não tinha acabado de celebrar a boa notícia e já havia uma nova preocupação, desta vez com o resultado das eleições legislativas na Bulgária.

É, Radew tinha sido presidente na Bulgária e resolveu concorrer sob o lema da corrupção, de ser a pessoa que podia livrar os búlgaros do sistema de corrupção instalado. Só que Radew tem um problema: sempre nas suas declarações anteriores, se mostrou muito favorável ao Kremlin e menos favorável à Europa. É claro que em campanha eleitoral, isto ficou bastante disfarçado. Este aspeto ficou disfarçado. Agora, se este é um aspeto de natureza tática, isto é, para poder ganhar, não perder, pelo menos, votos nestas eleições, ou se corresponde a uma alteração da sua posição em relação a Moscovo, é uma coisa que nós ainda estamos para ver. O que a Europa fez? Ele ainda não tomou posse. Portanto, vamos aproveitar. Orbán agora também não foi substituído por Magyar, mas já está ausente dos conselhos europeus. Temos aqui uma janela de oportunidade de algumas semanas, uma janelinha de algumas semanas para aprovar tudo aquilo que tem estado bloqueado. E agora até já se fala em acelerar o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Portanto, a Europa tem aqui uma janelinha pequeníssima de oportunidade para despachar tudo aquilo que tem estado bloqueado por Orbán, Fico e agora, eventualmente, por Radew, quando ele assumir, quando tomar posse como primeiro-ministro da Bulgária. Façam favor de se despachar.

General Arnobreira, fica muito bem ao lado dessa taça da Liga. Assenta-lhe bem. Obrigada por mais um Domínio da Guerra.

Muito obrigado. Um bom fim de semana. Obrigada.

Até para a semana.