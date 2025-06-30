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Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta. Eventualmente também contar o momento. Agora está a assistir a rubrica de revista de andara. Pequenas reivindicações de liberdade.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Olá.

Olá.

Episódio 13 de Offbeat.

Episódio 13 de Offbeat.

Esta é uma rubrica do podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade, que por sua vez é um podcast observador. É bonito o que tu tens para acrescentar às minhas palavras.

Toda a gente me diz isso constantemente. Não às palavras das pessoas, simplesmente o que eu tenho para acrescentar.

Achei que era às minhas, sempre.

Lamento.

As pessoas todas que tu conheces não me conhecem?

Não, Mariana.

Não é o meu nome. Sim, ok. Em que área da tua vida é que pode haver alguém que não me conheça? É uma pergunta honesta.

Eu tenho um passado.

Sim, pessoas que ainda existam na tua vida, que não tenham ficado desaparecidas no passado.

Sim, consigo dizer nomes, queres?

Não, uma profissão, dá-me assim uma coisa mais...

Arquiteta?

Há tills uma arquiteta que não sabe quem eu sou, não me segue nas redes sociais, nunca me viu.

Estavas a dizer conhecer só saber?

Claro.

Uma tia.

Há uma tia a quem tu nunca falaste de mim?

Sim, acho que sim.

Magoa? Magoa.

Tu já falaste de mim a todos os teus familiares?

Todos, ou então eles viram nas redes sociais.

Sim, mas estas tias não têm redes sociais, nem sabem mesmo o que é que eu-- explicar só o que eu faço.

Se elas soubessem o que é a tua profissão, que é isto que estás a fazer aqui.

Há tios que já nem perguntam mesmo nada.

A Titi é aquela que, pronto, vocês sabem. Não vamos falar sobre isso.

Como assim?

Nada, vamos começar o nosso episódio.

Bem, isso é uma estupidez o que estás a fazer, mas vamos continuar.

Titi, tu estás bem hoje?

Não.

Eu estou preocupada contigo.

Não estou bem, claro que não estou.

Mas o que é que se passa?

Até vou tomar um comprimido.

Durante este episódio?

Sim, podes continuar.

Pronto, eu dou seguimento então. É este o tipo de profissionalismo que temos nesta rubrica. E isso faz barulho, faz o barulho todo que quiseres. Hoje este episódio é dedicado ao episódio de Rapazes Giros da temporada anterior do Pequenas Reivindicações de Liberdade, com David Pinheiro Vicente. Episódio 23 e que foi lançado no dia 4 de maio de 2023.

Também. O três está nos a perseguir, vamos aceitar.

Parece que é o meu número.

Pois é.

Três é a conta que...

Deus fez.

É verdade. David Pinheiro Vicente é um realizador que nós admiramos muito. Se alguém ainda não conhecer, go for it.

Por favor.

Agora é hora. E houve um momento especial com o David no nosso podcast, que foi David não estar minimamente interessado em nós. O David não queria namorar conosco.

Nesta temporada foi a primeira vez que tivemos este impacto com alguém, com algum convidado. Eu sinto que nós já dissemos isto nalguns, mas esta é mesmo real, ele não tinha mesmo interesse nenhum.

Ele não tinha. Vocês pensem agora sobre o que isso significa.

Continua a não ter.

E o que nos leva a pensar o que é que faz com que alguém aceite vir ao nosso podcast quando não nos acha touché. Não, então é quando não nos acha touché, quando não nos acha na mouche. E quando as pessoas que não nos acham na mouche, por que é que vêm? E depois a extrapolar para, na vida, por que as pessoas se encontram? O que é que leva uma pessoa e outra pessoa que não se conheçam muito bem a querer falar?

Sim, e a querer continuar a conversa, se calhar, porque pode haver um encontro não planeado e por influência de outra questão qualquer.

Pois, eu digo as pessoas que escolhem, que voluntariamente vão ter com outra pessoa, porque se for o teu emprego que te obriga, pronto, é a vida, tiveste de ir àquela reunião.

Mas isso é muito difícil, não é? Voluntariamente encontrares-te com uma pessoa sem ser um encontro.

Pode ser alguém que conheces vagamente. Há pessoas que quando admiram o trabalho de outra, começam a trocar umas mensagens de admiração e depois encontram-se. É isso que eu ambiciono para mim.

Já fizeram isso comigo. E eu achei estranho, tu estavas presente.

Eu não me lembro. Eu apago esses momentos.

É bom saber o valor que me dás.

Eu estava aqui a lançar um tema que era por que será que as pessoas se encontram e tu tens para dizer é difícil as pessoas se encontrarem.

Não, eu ia dizer o que é que faz continuar, ou seja, o encontrar pode ser por diversas razões, mas se calhar ou uma segunda vez ou essa conversa continuar e não ficar só pela circunstância que os juntou. Eu acho que as pessoas bonitas têm mais sorte nesse sentido. Tu estás mais predisposta a querer conversar com uma pessoa que é gata?

Que é gata, tu achas?

Acho que numa primeira instância, não me estou a cansar de olhar, o que eu estou a ver é interessante. Portanto, vou deixar dar aqui um espaço, depois claro, se não houver nada que me interesse, pronto.

Não faz continuar.

Não vou. Acho que tem que haver ali, não digo que seja um ponto em comum enorme, mas é a linguagem ser parecida Encontrares-te na linguagem da tua pessoa.

Compreenderem-se. E podem até ser diferentes.

Sim.

Ter gostos diferentes, passados diferentes, mas encontram-se.

Sim, percebem a maneira do outro comunicar.

Então no nosso podcast deve ser isso que acontece, alguém que já ouviu episódios anteriores e pensa: "Esta maneira de comunicar é tal e qual a minha, devo aceitar."

A mim custa-me aceitar a ideia de alguém que venha ao nosso podcast sem querer.

Tens de aceitar. O David é o exemplo disso.

E quer só conhecer-nos, então?

Sim.

Ok.

Quer admirar-nos de perto.

Ok. Ouçamos este clipe do nosso episódio com o David.

E que tipo de filme seria? Que genre?

Genre.

Vocês comédia romântica.

Era? Das boas.

E nós éramos um casal?

Dos anos 90, anos 2000, tipo classic.

Nós éramos um casal?

Vocês eram... Não.

Não tínhamos outras pessoas.

Não sei. Podiam ser um casal, podiam ser só as duas.

Não sei, estou a perguntar tipos de ideias.

Sim.

Olhas para nós e que tipo de filme?

Dizes que nós éramos as amigas que desabafavam uma com a outra ou éramos o casal.

Não, eu punha-vos uma contra a outra, rivais.

Contra, rivais.

Mas no fim ficam amigas, obviamente.

Isto ia ser difícil para nós de fazer.

É verdade, é um grande papelão.

Isto ia ser mesmo o papel das nossas vidas. É mesmo um grande papelão. No entanto, eu acho que passado estes dois anos que passaram, esta ideia de comédia romântica parece pouquinho.

Já não tem a ver conosco.

Não.

Tendo em conta a nossa evolução pessoal e profissional.

Sim, primeiro já temos carreiras estabelecidas de uma forma diferente, então eu acho que já não precisamos daquele blockbuster comédia romântica para nos lançar.

Sim, concordo.

Acho que uma coisa mais o chamado underground.

Mais indie.

Sim. Se calhar aquele indie americano que é muito diferente do europeu, em que já é um filme pop, mas não é too much.

Então o que nós éramos, uma banda?

Só porque disseste indie lembraste?

Lembrei.

Eu não sei se uma banda...

Nós as duas numa banda, num filme.

Mas o que eu vou fazer?

Tu não podes cantar.

Eu não podia. E nós não sabemos tocar instrumentos.

Eu toco.

Pronto.

Eu conseguia perfeitamente reaprender.

Então queres fazer o filme sobre ti?

Não, eu toco e tu também tocas. Tem de haver uma vocalista.

Eu não posso tocar, eu não sei tocar nada.

Então, mas uma boa atriz.

Eu podia escrever as letras.

Ok, mas eu era então uma artista a solo.

Não, ou seja, dentro do mesmo cinto cantavas as minhas letras.

Era a Taylor Swift, com a guitarra e a cantar.

Não, isso já não é muito indie.

Tu podes fazer um filme indie sobre um artista pop comercial.

Mas parece que os filmes de cantores...

Nunca são.

Eu acho que nós devíamos fazer um filme sobre alguém. Nós era os grandes papéis que podiam nos levar ao Oscar, tipo aquele Thelma e Louise e essas coisas. Éramos as duplas, tínhamos que fazer uma dupla.

Mas nós fazíamos uma dupla que já existiu?

Uhum.

Pois, mas eu não estou bem a ver quem é que nós podíamos ser. Têm de ser mortos, não é?

Para bater, sim.

Para bater, senão está ela a opinar, ainda viva.

Porque também não há assim nenhuma dupla...

De mulheres, nós somos a primeira.

Tipo a Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Eu sou a Kendall.

Tu és, tu és parecida.

Achei que não ias deixar.

Não, claro que deixo.

É por isso que eu sou tua amiga.

Eu não tenho nada a ver com a Kylie.

Não é nada que não se resolva com efeitos especiais.

É verdade. Pode ser.

Isto era só para dizermos ao David que continuamos interessadas na ideia, no entanto, podemos adaptá-la um bocadinho.

É.

O David trouxe ainda uma outra proposta.

Por favor.

Nós devíamos todos começar a adotar isso na nossa vida, de certeza que íamos ser muito mais felizes, assumir. Depois de uma semana de trabalho intenso, tu em vez de dizeres: "Vou fazer uma pausa para fumar, vou fazer uma pausa para..."

Não, 15 minutos.

Pronto, eu vou tirar 15 minutos de férias. Eu nunca estive tão feliz com uma ideia como esta, tu a vires com entusiasmo.

Tu estavas mesmo muito contente, e bem, porque é uma coisa que, ao contrário do filme, queremos adotar até os dias de hoje.

Imaginem alguém estar no seu dia, profissionalmente, diz: "Desculpem, eu preciso de umas férias." E sai 15 minutos. Só queríamos dizer isto, isto vem de um ponto mais interessante que o David trouxe sobre 15 minutos, vão ter de ir ver ou ouvir, se quiserem.

É um ponto interessante, vão gostar. Quem é então criativo e tem trabalhos assim na área da criatividade poderá dar muito jeito.

O David também escreve e era nesse contexto que ele falava dos 15 minutos.

Exatamente.

E não podemos terminar este episódio sem saber qual é o tema que o David trouxe para o seu episódio. Conta conosco.

Ok. Também pensei bué nisto e pus várias hipóteses, mas decidi que o meu tema é ir à praia.

Achamos que calhou bem, o calor começa. Foi um fim de semana escaldante.

Titi, nunca houve um flop tão grande. Alguém dizer: "Pensei muito nisto, tive outras ideias, mas acho que sim, o meu tema é ir à praia." Nunca neste podcast houve um flop tão grande.

Aqui em defesa do David, eu acho que, quer dizer...

É a construção da frase, Titi, não havia necessidade de fazer crescer tanto para depois dizer ir à praia.

Eu acho que o David podia querer estar a fazer humor e não lhe correu bem.

Podia, todos já passamos por isso.

Sim.

Agora, mais uma vez, se era necessário, levantamos a questão.

As pessoas arriscam e força. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Pronto.

Isto não põe em causa a pessoa do David, Titi.

Não. Eu não estou a pôr em questão. Eu estou a tentar defender o que ele tentou fazer.

Pois.

Pronto, olhem, assim é. Hoje podíamos ter falado das consequências da administração Trump ter eliminado o serviço de linha de socorro destinada a jovens LGBTQ+. Peço desculpa, mas já não temos mais tempo.

Tu és uma grande jornalista. Até para a semana.

Vou tomar a liberdade de apresentar a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que podem dizer então. E nunca mais também voltaram novamente.

Agora está a pedir uma música que a gente não tem.

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Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

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