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Foi um jogo de preparação com sete gols, quatro deles feitos por reforços. Começava por perguntar qual dos novos jogadores é que gostaste mais de ver em campo.

Desde já é uma excelente pergunta. Eu gostei de todos, obviamente, mas Doumbia destacou-se quanto a mim. Em relação aos demais, um pouquinho mais do que os restantes. Gosto muito do Silas. Tinha dito na rádio que ia ser, se calhar, a surpresa da época em termos de reforços, porque veio claramente para uma posição mais secundária ou de rotação, mas está a assumir. Mas tanto o Altimira, que fez um belo jogo e depois a entrada de Salazar também em grande, conquistando logo um penalti e marcando um gol. Falta ver um pouquinho mais do Derry, mas de resto, a verdade é que os reforços entraram todos bem, o que fez com que o Sporting tivesse realmente uma exibição muito agradável, atendendo mesmo ao contexto de amigável, do Estrasburgo ter uma semana a menos de preparação do que o Sporting, mas não deixa de ser, obviamente, uma equipa da liga francesa e ficou ao meio da tabela, o que também demonstra que o Sporting poderá ter acertado nesses reforços. Vamos ver, porque depois quando for a doer é que veremos.

Foi também a estreia de Salazar, a contratação mais cara de sempre do Sporting. A prestação fez jus ao valor?

Fez, porque foi realmente uma entrada, acho que podemos dizer aqui, uma entrada de leão. O jogador, já tinha dito nas várias intervenções que eu tenho na Rádio Observador, que era claramente, fora os grandes, o jogador que eu gostava de ver no Sporting e a confirmar todo o seu talento, a assumir logo. É um jogador com uma excelente condução de bola, técnica, remate, ganhou o penalti, assumiu logo o penalti, o que também demonstra o seu ADN uruguaio a assumir. Acho que vai fazer uma bela época e realmente gostei da entrada. Agora o valor, obviamente, vamos ver. Eu acho que se ele fez aqueles números que fez no Braga, no Sporting ainda poderá aumentar um pouquinho mais os números em termos de gols e assistências. O que eu acho é que, deixando-te dizer, Laura, que este Sporting é um pouquinho diferente do ano passado. É menos refinado em alguns momentos técnicos, porque não jogando Trincão, Pote, mas é uma equipa mais vertical e mais física. Basta ver a altura, basta ver a saída e comparamos a saída de Morita e do Gyökeres e a entrada do Altimira e do Silas Anderson ou com o Doumbia, são mais altos, portanto o Sporting ganha centímetros também, ganha nesse jogo aéreo e aliás, o Silas Anderson acaba por me dar razão com aquele gol de canto também. Portanto, é um Sporting mais forte, um pouquinho mais vertical em alguns momentos, mas é verdade que há que dizer que para estas poucas semanas já se vê algumas dinâmicas muito interessantes na equipa.

E do que viste hoje, deste jogo, sentiste falta do Gyökeres e de Trincão em campo?

Não. Claro que são grandes jogadores, obviamente, e às vezes no futebol as pessoas não entendem, mas há timings, quer seja pra renovação, quer seja pra saída dos jogadores, porque obviamente têm as suas ambições pessoais. Mas os reforços hoje, não foram muitos espectadores, é verdade, no Algarve, mas quem teve a ver na televisão, já nem se lembrava do Gyökeres nem do Trincão. Nem sequer se lembrava que o Pote jogou só de manhã contra o Portimonense, e se calhar até pode ter sido o último jogo. Agora que foi um Sporting que apresenta dinâmicas muito interessantes, pra tentar também fazer esquecer obviamente os jogadores, integrar os reforços. Parece-me que vai ser um Sporting ligeiramente diferente, dinâmicas um pouquinho mais verticais, jogadores mais físicos, mas as ideias estão lá todas. Embora hoje, por exemplo, o Sporting agora construía só com três mais um, era sempre o Altimira que recuava pro meio dos centrais pra construir e depois ficava o Silas Anderson atrás dos avançados contrários. Muitas dinâmicas no corredor, quer com o triângulo a funcionar e rotações do triângulo, quer com a dupla largura. É um Sporting com algumas dinâmicas do ano passado, algumas dinâmicas que se viu, por exemplo, agora na Espanha também. Algumas dessas dinâmicas também vi fazendo a comparação, mas obviamente quando mudas um pouquinho os jogadores ou o perfil dos jogadores, mudas também as dinâmicas da equipa ou um pouco as características da equipa, mas claramente, rapidamente estes jogadores têm que fazer esquecer, quer Trincão, quer Gyökeres ou outros jogadores, porque o futebol vive disso. Eu sei que os adeptos têm muito aquela paixão dos ídolos, mas o futebol moderno é isto mesmo. Portanto, num ano estão cá, como no outro ano já vão pra Inglaterra ou pra essas Arábias esta vida.

E dos jovens que jogaram, achaste algum mais interessante?

É realmente uma questão pertinente, porque eu gostei muito do Flávio Gonçalves. É o segundo jogo a jogar a 10. É um jogador com muita qualidade, muito parecido com o Pote na forma de jogar, mas obviamente bastante mais novo. Teve aqui duas oportunidades no Algarve pra jogar titular a 10. Hoje acaba por fazer também a assistência, acaba por fazer grandes passes, visão de jogo. E, portanto, vai ser alguém que eu acho que poderá ter, se for realmente aposta por parte do mister, um contributo importante, até porque é longa e todos vão jogar. Portanto, Flávio Gonçalves, quanto a mim, marcou muitos pontos. Nel também tem estado bem, mas é claramente um jogador que vai ter menos minutos, até porque Fortes Ioannidis também recuperou e acabou por entrar e marcar um gol, mas Flávio Gonçalves pode ser aqui o joker da formação para este ano.