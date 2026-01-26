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Este é o "Querido Líder", o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, que têm muita experiência na formação de executivos: o Jorge Medeiros, consultor e professor, e o Milton de Sousa, também consultor e professor na Nova SBE. Esta semana vamos falar sobre storytelling. Será que o líder tem de saber contar histórias? Como sempre, os nossos episódios abrem com um Sim Chefe, Não Chefe. Analisamos a performance de um líder e hoje é Bob Chapek, o ex-CEO da Walt Disney. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o "Querido Líder". Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton de Sousa, ao vosso Querido Líder.

Olá, Querido Líder.

Olá, Ricardo.

O Milton ainda está fora nesta edição, mas está cá dentro também. E vamos, como sempre, arrancar os nossos episódios com Sim Chefe, Não Chefe. E esta semana a figura escolhida é Bob Chapek, ex-CEO da Walt Disney. Milton, um Sim Chefe ou Não Chefe?

Este aqui é um daqueles casos evidentes de um Não Chefe. Nós temos tendência a ser mais positivos do que críticos neste programa, às vezes. E hoje temos aqui um caso muito simples, de certa forma, de um Não Chefe. Há tanto para dizer que nem sei bem por onde começar, mas desde logo, há aqui um tema muito interessante que tem a ver com uma má sucessão dentro da Disney para o cargo de CEO. O antigo CEO, que é o atual também, porque ele depois voltou, o Bob Iger, andou a adiar a sua reforma durante muitos anos. Ele tem já 72 e a certa altura resolveu nomear o Bob Chapek, que era quem estava à frente da área dos parques da Disney, para CEO, e correu muito mal. Desde logo pela sucessão, o próprio Bob Iger teve algumas dificuldades em libertar-se do papel de CEO. E aqui é um caso também interessante do efeito de hubris, de alguém que não quer largar o conforto destes cargos de liderança. Inclusive, há algumas histórias sobre o gabinete onde ele estava, que ele não queria dar mão do gabinete para o novo CEO, porque tinha um chuveiro e tinha essas coisas todas, além de que ele acabou por optar também por manter-se como executive chairman e, na verdade, o CEO reportava a ele. Não havia muita clareza em termos daquilo que eram os papéis, nem houve uma real sucessão e desde logo estavam criadas as condições para que tudo corresse mal. E de facto, o Bob Chapek depois não conseguiu fazer um bom trabalho. Para além dessas questões da sucessão, ele seguiu uma linha de um certo isolamento, de centralização do poder em si próprio, retirou também poder às direções criativas dentro da Disney. O negócio extremamente começou a correr mal e é uma pessoa que, pelo que contam as histórias, não era muito empática, muito dada à relação, e de certa forma, um desalinhamento muito grande com aquilo que é, na verdade, o que nós associamos à Disney, de empatia, compaixão, comunidade. Houve ali claramente um desalinhamento entre os seus comportamentos e aquilo que a Disney defende, embora eu também tenha aqui algumas reservas relativamente ao próprio Bob Iger, mas de qualquer das formas, por estas e outras razões, que se calhar o Jorge também irá falar, para mim, claramente um Não Chefe.

Jorge?

Este é um daqueles casos que foi muito vilipendiado o Bob Chapek. Eu aqui não sei se é um Não Chefe, porque o Milton já tocou aqui em alguns pontos, que são algumas bandeiras muitíssimo encarnadas relativamente à navegação. E não só tinha um gabinete maior, como não abdicou do gabinete maior o Bob Iger, e fez questão, se assim podemos dizer, que o Bob Chapek tivesse um gabinete menor. Depois, a propósito do ego muito ligeiro do Bob Iger, ele tinha uma colagem no gabinete com vários recortes de jornal sobre a aquisição da Marvel. Não há dúvida nenhuma que a Disney cresceu e o Bob Iger esteve à frente de algumas aquisições notórias, como a Marvel, como a Pixar, como o estúdio da 21st Century Fox. E foi muito bem-sucedido nessa ampliação, mas adiou quatro vezes a sua reforma e das duas últimas vezes foi em 2017 e já estava a indicar o Bob Chapek para sucessão. Portanto, se há aqui alguma responsabilidade, essa responsabilidade também é dele. Levantam-se aqui algumas questões que só o próprio, ou se calhar nem o próprio poderá responder, porque racionaliza até que ponto é que o Bob Chapek não recebeu um presente envenenado e em simultâneo foi algo como um bode expiatório, porque a partir do momento em que o meu sucessor é uma pessoa muito reconhecida nas operações e é muito diferente de mim, não corro o risco da comparação. Mais, estamos na Covid em 2020. Portanto, algumas das decisões muitíssimo difíceis que o Bob Chapek teve de tomar, com parques temáticos completamente fechados, tendo aberto o de Xangai gigante em lockdown, os cruzeiros sem pessoas, e ele tinha já feito algumas apostas boas no streaming. E claro que nós aqui falamos muito, ou fala-se muito dos episódios avulsos, e um dos episódios avulsos é o filme "Black Widow", com a Scarlett Johansson. E uma das decisões difíceis, agora retrospectivamente podemos criticar, mas se calhar não o deveríamos fazer, é que se as pessoas não vão aos cinemas, que é um dos grandes canais da Disney, e a aposta é no streaming, então vamos trazer alguns dos filmes para o streaming, e o "Black Widow" foi um desses filmes. Levantou alguma polêmica, porque uma parte da remuneração da Scarlett Johansson estava ligada às receitas de bilheteira Claro. Mas do ponto de vista de gestão e de liderança, é uma decisão difícil e tem a sua lógica. Tenho aqui algumas dúvidas, internamente também tratavam, eles eram os dois Bobs, o Bob Iger era o Big Bob e o outro era o Little Bob. Há aqui uma série de coisas. Eu daria aqui um forte benefício da dúvida ao Bob Chapek.

Já agora, só uma nota, porque realmente, na verdade, o Bob Chapek também teve provas dadas na sua carga anterior, o que demonstra mais uma vez que o sucesso na liderança também é muito circunstancial. E o Jorge levantou alguns pontos extremamente importantes. De fato, a pandemia é um contexto que não era muito positivo para assumir essas funções. Também meteu-se em algumas aventuras, em alguns debates políticos que não correram muito bem na Flórida e a Disney também tem um papel importante na opinião pública. Houve um conjunto de circunstâncias que não o ajudaram de todo e fica aqui a grande questão: será que ele noutras circunstâncias teria feito um bom trabalho? Nunca saberemos.

Nunca saberemos. O episódio da Flórida tem a ver com a postura republicana do Ron DeSantis. Não se fala, não podes dizer que és gay nas salas de aula para os mais pequenos e dentro da Disney, que é um ambiente muito diverso e muito multicultural, as pessoas criticaram o Bob Chapek por não ter tido logo uma postura veemente de condenação. E criticaram por a Disney estar a subsidiar alguns congressistas republicanos. Mas a verdade é que a Disney, como muitas empresas, subsidiam os dois grandes partidos. É uma questão de sobrevivência. Mais, ele não só pediu desculpas, como publicou internamente uma nota absolutamente clara para quem quiser ler, que ele não só defende como vai continuar a defender. O que é que ele tentou fazer? Tentou ficar de fora deste debate, mas puxaram-no para o debate, quando mesmo sob a égide do Bob Chapek, estamos a falar de séries como "Modern Family", há um casal gay e muito rapidamente, durante a estada dele, saiu a animação do Buzz Lightyear. E no Buzz Lightyear há um beijo de um casal lésbico e isto foi feito com a aprovação dele. Para terminar, manifestou-se por escrito e acabou por acontecer que o Ron DeSantis, quando leu a comunicação interna do Bob Chapek a toda a comunidade da Disney, retirou os incentivos fiscais, acabou por sair o tiro pela culatra de algum modo. Isto é muito complexo.

Fica preso por ter cão e preso por não ter, internamente e com os republicanos.

E para a semana vamos olhar para um outro líder no "Sim, chefe! Não, chefe". Agora vamos ao tema central desta semana. E esta semana vamos falar de storytelling. Milton, um líder tem de saber contar histórias, é isso?

Eu diria que sim. O storytelling acaba por entrar dentro de um conjunto de ferramentas de comunicação que um líder deve ter. Tem como base um paradigma assente no conceito da narrativa. Há outras formas de abordar a comunicação, uma abordagem racional, relacional, transacional. Mas o líder, sobretudo em funções de topo, tem um papel muito importante em criar narrativas que deem sentido àquilo que a organização tenta atingir, que façam também percepcionar, perceber melhor aquilo que são os valores e a identidade da organização. E tem um aspecto muito importante na inspiração, na transformação, na cultura, etc. Eu julgo que podemos dizer com alguma segurança que os grandes líderes, pelo menos os mais inspiracionais, sabem contar muito bem histórias e usam até os seus próprios exemplos e são, às vezes, vulneráveis nos seus próprios falhanços para falar daquilo que isso significa para a organização. E o storytelling tem um papel muito importante. O caso mais conhecido de hoje é o próprio Satya Nadella ter nomeado um chief storyteller, uma pessoa que ajuda os líderes a contar as suas histórias. E só aqui uma nota muito rápida antes de passar também ao Jorge, por que o storytelling funciona? Desde logo, contribui para memorizar melhor a mensagem. É mais fácil, e alguns estudos até o mostram em contexto de sala de aula, e estudos experimentais, nem sequer são correlacionais, que mostram que é possível que os alunos se lembrem melhor daquilo que é o conteúdo das aulas quando é feito através de histórias do que através apenas dos factos e dos modelos. Por outro lado, ajuda a estabelecer melhores ligações e há um efeito muito interessante que é criar maior empatia perante as personagens. Se a personagem for um dos próprios líderes da organização, alguns estudos mostram que uma boa história liberta, quando vemos um filme, um neurotransmissor chamado oxitocina, que é também chamado a hormona do amor, se quiserem, que nos faz empatizar com os personagens. Há aqui um efeito de confiança, de relação, que nos faz sentir mais ligados com os líderes. Eu julgo que um bom líder terá que ser também um bom storyteller.

Jorge, mas nós não desconfiamos quando nos vêm contar histórias? Desconfiamos e devemos desconfiar. Vamos olhar aqui para duas dimensões. Se a perspectiva é a perspectiva científica e estatística que qualquer líder deverá ter cada vez mais para analisar os dados e para separar o sinal do ruído, aqui esta ideia que o Milton está a partilhar, e bem, não é nesse sentido. Se eu utilizar uma história para enviesar o caminho ou para enviesar a decisão, cuidado, isso é uma competência que tem de ser desenvolvida, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar muitas vezes, e especificamente em ambientes difíceis. Se não houver uma história, fiquem descansados, cada pessoa irá criar a sua. E a função da liderança pode ser também, e deve ser também, muitas vezes, o criar uma narrativa, não no sentido plástico da coisa, mas co-construir uma narrativa. Há aqui um estudo muito recente. Na verdade, é um estudo estatístico, mas muito recente, do Academy of Management Journal, da Rita Chapple e do Peter Jordan. Eles identificam três grandes áreas. Não vão ser surpreendentes, mas são, por um lado, o criar um sentido partilhado. A ideia é ter aqui um sentido partilhado. Para além disso, ter esta comunicação e ser co-construído de forma a que as pessoas tenham este significado. E já se nota também na literatura, está documentado em algumas fotografias estatísticas, obviamente, isto precisa de mais estudo, que muitos líderes já utilizam, mas utilizam de uma forma muito avulsa e muito díspar, portanto, não tanto com a consciência do que deve ser feito. E esta ideia da narrativa é importante porque nós já aqui falámos do Kurt Lewin, um dos pais da sociologia. Vou só relembrar, já falámos sobre isto, para haver mudança é preciso primeiro descongelar, depois promover a mudança e recongelar. Depois também falámos do John Kotter, que foi muito conhecido nos anos 90, anos 2000, por pôr mais passos, mas a lógica é a mesma e introduziu alguma emoção. A lógica da narrativa é ser menos cognitiva ou complementar esta cognição com a emoção, e com uma emoção essencialmente partilhada. E eu trouxe aqui alguns exemplos muito rápidos, Milton, mas também não quero sentir que estou a monopolizar a conversa.

Não estás, não.

Não, força.

O Esopo, nós falamos muito da ideia do "mais vale um pássaro na mão do que dois a voar". Isto atravessa o tempo, atravessa a cultura e é uma história que é atribuível numa forma ligeiramente diferente a Esopo. Portanto, estamos a falar de 2500 anos, uma história que é muito concisa. E há um livro, este recomendo vivamente, do escritor E. M. Forster, o "Aspects of the Novel". E ele dá um exemplo muito simples: "o rei morreu, a rainha morreu". Isto em si é uma história, mas se dissermos a mesma coisa com mais uma ou outra palavra, "o rei morreu e a rainha morreu de desgosto", já temos uma história e um enredo.

Já temos um enredo.

Já temos um enredo. E muitas vezes esta emocionalidade pode ser dada com uma palavra. E eu vou partilhar, este é um exemplo avulso de um ilustre anônimo, que diz: "Ainda faço café para dois". Este "ainda", o poder deste "ainda", é a emoção e a história que este "ainda" conta e acho que vale a pena termos isto mais em conta.

Ou seja, Milton, só para encerrarmos este capítulo, é importante, até para trazer a equipe para o sítio certo, que se saiba contar a história, que se saiba usar estas palavras-chave.

Sim. Desde logo, há muitas ferramentas que nos podem ajudar a construir uma narrativa que faça sentido. O Jorge referiu um aspeto muito importante, que é a importância de dar sentido e fazer o sense making, e ajudar as pessoas a entender melhor, por exemplo, a estratégia, a cultura, etc. Porque nós testamos dissonância cognitiva e, na ausência de informação, nós preenchemos os vazios com aquilo que achamos que faz mais sentido por nós. O líder tem que ajudar a fazer essa transição e o storytelling pode ajudar imenso. Depois, há pequenas chaves, pequenas palavras, pequenas frases que podem ajudar imenso e que se traduzem depois em heurísticas. Que nos ajudam depois, nos momentos de tomar uma decisão, a pensar: "Eu lembro-me da história, eu sei o que é que tenho que fazer". Eu, por acaso, ontem estava a ver o Dave Chappelle na Netflix. E ele começou por contar uma história muito engraçada da mãe, a falar sobre a importância de, por vezes, termos que ser um leão para eu poder ser o cordeiro que eu realmente é. É uma frase muito simples e aquilo ficou. Esta ideia de que uma pessoa empática, com compaixão, por vezes tem que ter a coragem de ser o leão e proteger-se e ser mais agressivo, se calhar, é uma forma interessante de transmitir uma mensagem que poderia demorar muito tempo a explicar. E as pessoas depois lembram-se da pequena história e isso pode ser um incentivo a tomar determinadas decisões e atitudes no contexto da ação. Isto é fundamental. E última nota, as histórias nunca podem ser realmente sobre nós. Nós somos, enquanto líderes, apenas o meio para transmitir uma mensagem que é importante para a equipe, para a organização, porque senão parece um exercício de autoengrandecimento e de autoelogio, que depois acaba por correr pior. As pessoas pensam que o líder está a ser arrogante, etc.

Estava aqui a ouvir e lembrei-me, a propósito de termos falado do entretenimento e dos filmes, a decisão de aprovar filmes é uma coisa muito difícil. São centenas e centenas, para não dizer milhares, de guiões que são submetidos à aprovação para apenas alguns serem aprovados. E pegando no leão, "O Rei Leão", o filme da Disney, foi vendido internamente e a decisão foi tomada, lembro-me na altura de ler, sobre como é que se vendia. Estavam a tentar explicar a história, até que alguém disse: "Já percebi, isso é o Hamlet na selva com bonecos animados". E foi tomada a decisão porque passou a fazer sentido. E outro exemplo, há muitos, acho particularmente engraçado, quando estavam a tentar descrever o Alien, o último passageiro com a Sigourney Weaver. E a certo autor explicaram: "Isto é o Jaws dentro de uma nave espacial". E estas mensagens tão curtas, tão poderosas.

E metafóricas.

Metafóricas funcionam muito bem.

E fechamos aqui este primeiro episódio da semana do "Querido Líder". Na quinta-feira vamos publicar a conversa com o convidado desta semana, o Tiago Eiró, CEO da East Bank Portugal. Aqui fica um aperitivo dessa conversa.

Nós não queremos que os bairros se tornem só de estrangeiros. Os estrangeiros que vêm cá, por exemplo, querem ver diversidade, querem ver autenticidade e ter lojas portuguesas, ter português a viver, etc. É muito importante para nós.