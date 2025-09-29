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Rotatório de Jogo na Rádio Observador. Vamos analisar o que aconteceu no Arouca-FC Porto. Análise de Edite Fernandes, comentadora da Rádio Observador. Edite, temos um jogo em que o FC Porto chega a um resultado de 4 x 0. Um zero na primeira parte, gol de Samu. No segundo tempo, aos 48 minutos, Martim Fernandes recebe o cartão vermelho. Assim que é retomado o jogo, aos 51, o FC Porto marca por Danny, esse gol, e depois Francisco Moura e Zaidu foram completando esta vantagem que chegou aos 4 x 0. Domínio quase completo do FC Porto. Quanto a arremates, rematou cinco vezes à baliza, quatro foram gol. É uma eficácia tremenda deste FC Porto. Tornou muito fácil um jogo que podia ser difícil aqui a equipe do Dragão. Que destaques tens desta partida?

Tornou fácil a forma como o FC Porto entrou na partida. Ainda assim, nos primeiros minutos, algum equilíbrio no jogo, o Arouca tentar também aproximar-se da baliza do FC Porto, mas obviamente, tendo em conta aquilo que o FC Porto tem vindo a fazer nos últimos jogos, a capacidade e a intensidade que põe no jogo, a qualidade do seu jogo, a intensidade, a pressão que exerce sobre as equipes adversárias e tornou o jogo muito mais fácil, acaba por ir pro intervalo a vencer por 1 x 0, mas podia ter marcado mais um ou outro gol.

Antes de ir à segunda parte, quando Vasco Seabra diz que na primeira parte houve um equilíbrio, que teve boas sensações da primeira parte, que o FC Porto só por duas vezes lá chegou, que foi a do gol e outra em que exigiu ali mais trabalho do Arouca. Não concordas propriamente com Vasco Seabra?

Eu não concordo, eu creio que aquilo que quis passar a mensagem nesse sentido é o fato que o Arouca estava muito fechado naquelas zonas interiores, na zona central, e isso permitiu que o Arouca estivesse bem organizado, bem compacto e não permitiu que o Porto jogasse muito por dentro. Mas o Porto, com a qualidade que tem nas suas alas, jogou mais por fora, atraiu mais a equipe do Arouca, abrindo mais esses espaços e permitindo também que os médios do FC Porto entrassem em ruturas e provocasse esse perigo à baliza contrária. Não houve grandes oportunidades, é certo, mas podia ter feito mais um ou outro gol. E sim, o Arouca esteve mais compacto, mais organizado nessa zona central, mas ainda assim foi muito superior ao Arouca.

Vamos então ao segundo tempo, como estavas a dizer.

No segundo tempo, ainda que o cartão vermelho aos 48 minutos pudesse tornar o jogo mais difícil para o Porto, talvez o Arouca pudesse crescer um pouco mais no terreno e criar essas dificuldades ao FC Porto, mas o Porto foi para cima e ao minuto 51 faz o segundo gol e acaba por matar o jogo.

Nem deixou os Arouquenses sonhar com uma reviravolta.

Exato. Ainda que, por vezes, se possa dizer, é um clichê, que às vezes as equipes jogam melhor com menos um do que com a igualdade numérica, mas não é bem assim. Obviamente que estamos a falar de um Arouca que tem qualidade também no seu plantel, nos seus jogadores, bem orientado também e bem organizada a equipe do Arouca, mas o Porto não facilitou. Criou nessa dificuldade a motivação para ir para cima e fazer o segundo gol e matar logo o jogo. E depois foi gerindo. O Arouca também subiu um pouco mais no terreno, tentou arriscar, fez algumas mexidas para poder chegar mais à frente, mas o Porto, com a qualidade do seu jogo e a forma pragmática e objetiva como chega à baliza, com a qualidade dos seus jogadores, qualidade individual e depois transformada em coletivo, acaba por fazer mais um ou outro gol e que até podia ter sido mais do que quatro gols, mas a qualidade individual e coletiva claramente superior à equipe do Arouca no jogo.

Analisamos há pouco as palavras de Vasco Seabra. Uma análise também ao que disse Farioli. Ele parece ser um homem muito feliz nesta altura, mas com os pés bem assentes na Terra. Ele diz que é a altura da equipe festejar, mas só até chegar ao Estádio do Dragão. Diz também que há muito trabalho para fazer esta semana, porque agora há um jogo com o Estrela Vermelha, que ainda não está a pensar no Benfica, mas que tem que pensar nesse jogo para a Liga Europa. Tinha prometido na antevisão que hoje seria um jogo para esvaziar o tanque, para esvaziar a garrafa de ketchup, certamente foi. Parece que a equipe do FC Porto apresenta problemas físicos. Nem pelo jogo, nem pelas próprias palavras que Farioli vai tendo, não me parece ser uma preocupação nesta altura.

Eu creio que tem conseguido gerir muito bem a nível físico também dos seus jogadores. Eu creio que jogo após jogo, vai conseguindo matar o jogo cedo para depois ir gerindo também os seus jogadores, sabendo que daqui pra frente vai haver muito mais jogos, temos nas competições europeias e mesmo nas competições nacionais, mas vai gerindo uma equipe, vai motivando a própria equipe, vai mantendo os pés na terra e não criando muita euforia à volta da equipe.

Mas é difícil, não é? Porque este FC Porto, vamos olhar aqui pra números, só no campeonato, a Liga Europa já foi o que foi, foi na quinta-feira passada. Sete jogos, 19 gols marcados, um gol sofrido. O gol sofrido pelo FC Porto é um autogol no jogo contra o Sporting, em que ficou 2 x 1. São 21 pontos, só sabe vencer, o FC Porto venceu todos os jogos oficiais que fez esta temporada, incluindo esse da Liga Europa na quinta-feira. É difícil controlar o entusiasmo com resultados destes.

Sim, é difícil, mas quem está dentro da própria equipe vai gerindo. É uma equipe construída como ele queria, o trabalho de scouting, há pouco o Luís falava disso, foi extraordinário esta época do Futebol Clube do Porto. Foram buscar os jogadores especificamente para aquelas posições.

E depois muito certeiros também. O Porto precisava de um grande médio para fazer aquele trabalho de carregar a piano, e foi logo encontrar um Froddo que dificilmente se encontra por esse mundo fora.

E com mentalidades diferentes, com outro tipo de mentalidade, de outro tipo de futebol, um box de box, digamos assim, mas este Froddo tem uma qualidade e uma leitura de jogo extraordinária. Não é só o trator ali no meio de campo, desculpe a expressão, mas também trabalha muito em termos coletivos e depois em termos individuais também tem classe e é bom tecnicamente. Mas o trabalho inicial desta época, da contratação dos jogadores e a forma do Farias depois transformar esta equipe toda a jogar bem, a qualidade de jogo, a intensidade, a objetividade e o pragmatismo desta equipe, e os números estão aí, como disseste, as estatísticas estão aí, oito jogos a vencer e a marcar muitos gols e sem sofrer.

Muito bem, vamos ao melhor e ao pior. Começamos pelo melhor. O melhor deste encontro, o que foi?

O melhor deste encontro eu creio que é mesmo o jogo do Futebol Clube do Porto, também o jogo coletivo, o pragmatismo, a objetividade, a superação de jogar com menos um. A motivação destes jogadores, não destacando esta euforia, pés assentes na Terra, mas o jogar a Porto que o Farias incutiu nesta equipe do Porto. Eu acho que destaco o nível de jogo coletivo deste Futebol Clube do Porto. E depois, obviamente, quero só destacar o Froddo, porque de fato é um jogador extraordinário e mais uma vez o homem do jogo.

Foi novamente o homem do jogo. O pior?

O pior, não querendo individualizar, e não há o pior, o Arouca não foi melhor no jogo porque o Porto não permitiu. Mas ainda assim, o pior, num jogo tão bom das duas equipes, é o cartão vermelho, é a única coisa que eu posso destacar como pior, porque jogar com menos um jogador ao Futebol Clube do Porto, podia haver essa dificuldade, e se calhar esperava um pouquinho mais da equipe do Arouca, mas mérito para o Futebol Clube do Porto que não permitiu.

Fica também como pior tudo aquilo que envolveu este jogo, esses problemas com a calendarização. Não se pode realizar o jogo este domingo por causa da Festa das Colheitas, mas o Futebol Clube do Porto lá conseguiu colher um grande resultado frente a este Arouca. Edite Fernandes, muito obrigado por mais esta participação na Rádio Observador e por ter nos entregue este relatório de jogo.