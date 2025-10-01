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Relatório de jogo que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Ainda não foi desta, Edite, que o Sporting consegue quebrar esta mala pata que foi ganhar a Itália. Nunca aconteceu. 19 encontros, cinco empates e a 14ª derrota do Sporting solo italiano contra o atual campeão, o Nápoles. Em relação à exibição e em relação à primeira parte, o Sporting entrou a tentar controlar. Creio que a primeira ideia que fica é essa.

Sim, de facto, a tentar controlar, mas ainda assim, obviamente que o Nápoles teve um pouco mais de posse de bola na primeira parte, esteve mais a jogar no meio-campo do Sporting. O Sporting estava bem organizado defensivamente, bem compacto, mas faltou depois no processo ofensivo, faltou conseguir sair a jogada da sua zona defensiva e de conseguir ligar e que pelo menos a bola chegasse ao Giannidis, porque de facto, na primeira parte o Sporting não teve aquele processo ofensivo como normalmente tem de posse, de estar a jogar no meio-campo adversário e não conseguiu fazer. O adversário obviamente que era mais complicado hoje e o Nápoles, de facto, na primeira parte esteve com mais posse de bola e a jogar mais no meio-campo do Sporting. Muita dificuldade, alguma dificuldade no sentido de o Sporting ter bola, mas em termos defensivos, muito compacto, muito bem organizado e a controlar o adversário.

É um jogo de pormenores. A equipa italiana marca até numa fase em que o Sporting estava a começar a crescer no jogo. É uma perda de bola perto da grande área do Nápoles, há uma transição rápida e aí se nota já a primeira grande debilidade: a falta de controle defensivo do Sporting.

Sim, e lá está, às vezes são estes pequenos detalhes, os pormenores que decidem uma partida ou decidem uma jogada. E o Nápoles, de facto, não tinha conseguido criar grandes oportunidades. Não tinha criado, de facto, tinha mais posse, mas pouco ou nada tinha feito. E de facto, o Sporting aí nessa situação do contra-ataque deveria obviamente ter feito falta. Creio que até mesmo o Quaresma que não faz falta, o Kevin De Bruyne. E quando tens um Kevin De Bruyne do outro lado e dando espaço e jogando de frente para a baliza e tendo esse espaço, quem tem toda a qualidade e elegância que tem este jogador ia fazer a diferença, depois acaba por o avançado do Nápoles fazer o gol. Mas era quando o Sporting também estava a tentar subir um pouco mais no terreno e permitiu que o Nápoles conseguisse, nessa transição rápida, fazer o gol no único remate que faz à baliza.

Segunda parte. Duas alterações, Suárez e também o Pedro Gonçalves entram para o lugar do Trincão, que até fez uma boa primeira parte, não sei se concordas comigo, ao contrário do Gênese. Trincão tinha estado bem na primeira parte.

Tinha estado bem, acaba por sair. E eu até achava, quando vimos que o Pedro Gonçalves iria entrar e o Suárez, pensei que o Trincão pudesse ficar em campo, porque estava bem na primeira parte, mas de facto não ficou e o Pedro Gonçalves e o Suárez deram outro tipo de jogo e qualidade de jogo ao Sporting. É aquilo que o Sporting faz de melhor, a posse, o jogo interior, o associativismo dos próprios jogadores. O Suárez é muito mais jogador móvel, enquanto ainda esteve em campo com o Giannidis, os dois a jogar na frente, mas ainda assim mais qualidade de jogo interior, mais jogo rápido de um, dois toques e mais próximo. Ia jogar no meio-campo do Nápoles à procura de chegar à igualdade. E consegue chegar, no momento em que estava do jogo, consegue chegar à igualdade e consegue estar a jogar grande parte da segunda parte no meio-campo do Nápoles.

Entretanto, o Sporting chega ao empate, o gol do penalti, já numa fase em que o Sporting até já crescia e após o gol tem aquela grande oportunidade. Creio que o momento chave da partida.

É, lá está, falámos disso, é um pormenor que acaba por ser um por maior, e tendo em conta que o Pedro Gonçalves aparece numa posição tão favorável e que normalmente não costuma falhar naquela posição. E que até falávamos disso, que normalmente o Pote não é um jogador que remata muito forte, é um jogador que remata colocado e com muita qualidade nesse remate e acaba por falhar essa grande oportunidade que daria o 2 x1 para o Sporting e aí poderia ter sido diferente o jogo. Quem não marca, arrisca-se a sofrer.

E foi o que aconteceu.

E foi o que aconteceu.

Numa bola parada, o Sporting volta aqui a sofrer um gol de bola parada. Para concluir o teu relatório, o melhor da partida.

Eu vou destacar o melhor da partida, e ainda assim, eu vou destacar o Kevin De Bruyne, que para mim o jogador do jogo, não o avançado que fez os dois gols, porque acaba por ser ele que está nas duas assistências, da qualidade do jogador e isso tudo. Mas também destaco a parte positiva do Sporting na segunda parte. E, de facto, não há vitórias morais, mas o Sporting podia ter saído deste jogo com um ponto, pelo menos um ponto, porque a segunda parte do Sporting é muito positiva e destaco essa parte como sendo o melhor da partida, no sentido que foi uma boa segunda parte do Sporting e acaba por ser injusto este resultado.

E o pior?

O pior é a primeira parte do Sporting.

Uma parte de avanço.

É uma parte de avanço, digamos assim, não se pode num contexto de competição de Liga dos Campeões. E quando estás perante adversários difíceis, quando estás num estádio difícil e quando não vences a Itália há muitos anos, dares essa parte de avanço permite-te começar muito atrás. E de facto, o Sporting na primeira parte não fez aquilo que fez na segunda parte e acho que aí é o pior do jogo de hoje, porque o Sporting podia ter aproveitado melhor a primeira parte.

Edite Fernandes, na assinatura do relatório de jogo, a derrota do Sporting a Itália no terreno do Nápoles por 1 x 0. Relatório que fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Edite, até à próxima. Um grande abraço.

Muito obrigada.