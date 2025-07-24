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São 14 mil gaivotas que sobrevoam a praia de Matosinhos diariamente. A forte presença destas aves está a ter, de acordo com a vereadora do Ambiente, Manuela Alves, impacto na qualidade balnear.

Os E. coli encontrados quando a praia não está de acordo com as regras para uso balnear, mais de metade são de origem animal.

E, por isso, foi precisa uma solução.

O recorrer às águias foi uma ação inserida dentro de um conjunto estabelecido por um plano, cujo estudo foi feito pela Área Metropolitana do Porto. Nesse estudo, prevê a identificação dos ninhos das gaivotas, a recolha dos ovos e também o uso de aves para as afugentar, porque as gaivotas em espaço urbano são consideradas uma praga. Incomodam as pessoas, roubam a comida.

Uma praga que atormenta os habitantes desta zona. Ainda assim, a aquisição de águias para o resto da cidade não está nos planos da autarquia.

Sinceramente, não. É uma ação-piloto aqui durante a época balnear.

Uma época balnear que conta com duas novas caras. São as águias Anêmona e MM, que trabalham desde as 7 às 9 horas e tornam ao serviço às 17h até às 21h. Luís Lopes, técnico de controle de pragas na Apifauna, explica o porquê destes horários.

De manhã cedo é quando estão as gaivotas no areal. Durante o dia, como a praia vai enchendo, o areal por vezes está repleto, as gaivotas já não param no areal. No final do dia, é a mesma questão: elas vêm regressar ao areal e estamos aqui para afastá-las.

O objetivo é simples.

De certa forma, tentar introduzir o predador natural para tentar naturalmente equilibrar o ecossistema. Se bem que este predador não as vai caçar, não as vai matar, é só afastar.

Afastar as várias gaivotas que se tornaram um problema de saúde pública.