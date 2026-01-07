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A Venezuela é do outro lado do Atlântico, mas há candidatos que alertam para os riscos que podem ser bem próximos.
E receio bem que os mesmos argumentos usados para a Gronelândia possam ser usados sobre os Açores. A Europa tem que responder a isso, mas é que aí não pode haver a menor das tibiezas.
Tal como Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto mostra preocupação com os Açores.
Ontem foi a Venezuela, o que é que será amanhã? A Gronelândia está na lista de vontade de ataques do Donald Trump. E quem nos diz se não vai ser os Açores?
Entre os riscos que se levantam perante a atuação dos Estados Unidos da América, Góis e Melo mostra currículo.
Eu considero que estou bem preparado e tenho conhecimentos de geoestratégia e de geopolítica que me ajudam a entender este mundo.
Manuel João Vieira alerta para um mercado que diz muito a Portugal.
Na Gronelândia, onde temos bacalhau, eu ainda hoje comi bacalhau à Brás e gostava de dizer que não gosto que os americanos lá estejam.
Catarina Martins pede clareza a Bruxelas.
Na Europa deve haver uma articulação, uma cooperação para a segurança e para a defesa. Ter opiniões titubeantes é que é mesmo muito perigoso.
António José Seguro diz que uma reunião na Europa já vem tarde.
Já devia ter sido tomada a iniciativa, ao nível europeu, de haver uma convocação de uma reunião de líderes da NATO para apreciar a situação global.
Com os riscos em cima da mesa, questiona-se a posição do governo.
Quando não se condena, deixa de se ter qualquer autoridade política ou moral para invocar o direito internacional, seja onde for.
Quando diz não se condena, está a falar de quem?
Do governo português, óbvio.
E se António Filipe quer uma condenação clara, Marques Mendes diz que o governo e o presidente da República disseram que podiam e mostra preocupação com o futuro.
O importante é isto: o futuro da Venezuela tem que ser decidido pelos venezuelanos, em democracia, em liberdade, sem limitações e sem condicionamentos.
André Pestana ouviu Marques Mendes e quis lembrar Pedro Passos Coelho.
Eu nunca apoiei Nicolás Maduro, nem tive relações políticas excelentes. Passos Coelho assumiu, isso é público.
Humberto Correia teve a última palavra e quis dizer que os Estados Unidos da América criaram um ciclo vicioso.
A América primeiro semeia o fogo e depois vende a água. A Europa tem que se unir e não se vergar em relação à América, sobretudo em relação à Gronelândia.