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A Venezuela é do outro lado do Atlântico, mas há candidatos que alertam para os riscos que podem ser bem próximos.

E receio bem que os mesmos argumentos usados para a Gronelândia possam ser usados sobre os Açores. A Europa tem que responder a isso, mas é que aí não pode haver a menor das tibiezas.

Tal como Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto mostra preocupação com os Açores.

Ontem foi a Venezuela, o que é que será amanhã? A Gronelândia está na lista de vontade de ataques do Donald Trump. E quem nos diz se não vai ser os Açores?

Entre os riscos que se levantam perante a atuação dos Estados Unidos da América, Góis e Melo mostra currículo.

Eu considero que estou bem preparado e tenho conhecimentos de geoestratégia e de geopolítica que me ajudam a entender este mundo.

Manuel João Vieira alerta para um mercado que diz muito a Portugal.

Na Gronelândia, onde temos bacalhau, eu ainda hoje comi bacalhau à Brás e gostava de dizer que não gosto que os americanos lá estejam.

Catarina Martins pede clareza a Bruxelas.

Na Europa deve haver uma articulação, uma cooperação para a segurança e para a defesa. Ter opiniões titubeantes é que é mesmo muito perigoso.

António José Seguro diz que uma reunião na Europa já vem tarde.

Já devia ter sido tomada a iniciativa, ao nível europeu, de haver uma convocação de uma reunião de líderes da NATO para apreciar a situação global.

Com os riscos em cima da mesa, questiona-se a posição do governo.

Quando não se condena, deixa de se ter qualquer autoridade política ou moral para invocar o direito internacional, seja onde for.

Quando diz não se condena, está a falar de quem?

Do governo português, óbvio.

E se António Filipe quer uma condenação clara, Marques Mendes diz que o governo e o presidente da República disseram que podiam e mostra preocupação com o futuro.

O importante é isto: o futuro da Venezuela tem que ser decidido pelos venezuelanos, em democracia, em liberdade, sem limitações e sem condicionamentos.

André Pestana ouviu Marques Mendes e quis lembrar Pedro Passos Coelho.

Eu nunca apoiei Nicolás Maduro, nem tive relações políticas excelentes. Passos Coelho assumiu, isso é público.

Humberto Correia teve a última palavra e quis dizer que os Estados Unidos da América criaram um ciclo vicioso.

A América primeiro semeia o fogo e depois vende a água. A Europa tem que se unir e não se vergar em relação à América, sobretudo em relação à Gronelândia.