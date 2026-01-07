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O debate com todos voltou a marcar fricções entre dois candidatos.

Empresa JMF, empresa ACA e outras empresas que estão relacionadas com influências. Por exemplo, os painéis solares na Madeira, como é que foram?

São tudo insinuações.

Henrique Gouveia e Melo a lançar acusações a Marques Mendes, que aproveitou para responder.

Eu nunca fui facilitador de negócios. Eu sou uma pessoa íntegra e por isso manifesto aqui a minha indignação perante alguém que se especializou em atirar lama. A ordinarice.

O candidato apoiado pela AD a afirmar que nunca facilitou negócios e a ir mais longe na resposta ao almirante. No meio de tudo isto, António José Seguro acrescentou apenas.

Estou nesta campanha para elevar o debate.

O candidato apoiado pelo PS, que pode contar com o apoio adicional.

No que de mim depender, não será por mim que António José Seguro não será presidente da República de Portugal.

Mas apesar da intenção de Jorge Pinto, já adiantada pelo Observador, António Filipe garante que vai até ao fim.

A minha candidatura é para levar até ao fim, ponto final, parágrafo, porque a minha candidatura não é uma candidatura satélite.

E Catarina Martins desconfia das intenções.

Se Jorge Pinto queria concertar alguma posição, podia-me ter telefonado.

Se António José Seguro pode vir a ter apoio à esquerda, isso não é suficiente para escapar aos ataques de Gouveia e Melo.

Disse que o PS era um partido invisível de interesses no tempo do doutor António Costa e agora recuperou todos os costistas.

O almirante a recordar o passado partidário num debate em que esteve ao ataque. À direita, João Cotrim Figueiredo e André Ventura continuam a atirar a Marques Mendes.

Nós não precisamos de mais conversa de pactos, nem precisamos de um presidente que seja, com todo o respeito, uma marioneta de Luís Montenegro.

Enquanto Cotrim Figueiredo reclama legados.

Eu não me reclamei de herdeiro de ninguém. Revejo-me muito mais naquele exemplo que Francisco Sá Carneiro nos deu e já agora na coragem política de Passos Coelho também.

O debate ao onze na RTP, com acusações políticas entre praticamente todos os candidatos, mas com um consenso final pela voz de Manuel João Vieira.

Gostei muito de estar aqui