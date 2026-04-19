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Em dia de aniversário, a família socialista reúne-se para uma reunião da comissão política. Antes do apagar das velas, o discurso do líder refere que o PS mudou o país e traça o caminho para os próximos anos.

Seremos uma oposição firme, responsável. A cada crítica, as nossas propostas alternativas, porque nós temos apenas uma única coligação. A nossa coligação é mesmo com as portuguesas e com os portugueses.

O desafio ao virar da esquina é a reforma laboral. Luís Montenegro guardou segredo na campanha. José Luís Carneiro não gostou e acredita que a reforma não passa de um retrocesso.

Guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais, melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais.

O aumento do custo de vida também serviu para criticar o governo. O secretário-geral socialista acusa o executivo de ser imoral.

O Estado, só em aumento anual da receita do IVA, terá um aumento da receita do IVA de cerca de 500 milhões de euros, ou seja, uma imoralidade, o Estado estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício das portuguesas e dos portugueses.

Com dois anos somados na oposição, as últimas sondagens mostram um cenário mais alegre para o PS. Carneiro pede calma, mas considera que a AD está em apuros.

Não podemos viver com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento, mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem. E dizem, fundamentalmente, que os portugueses não confiam no governo e que o doutor Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor.

Depois do 25º congresso, a Comissão Nacional vai votar a lista de José Luís Carneiro para os três órgãos do partido. Depois disso, o líder apaga as velas dos 53 anos do Partido Socialista.