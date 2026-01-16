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André Ventura foi o primeiro a desafiar Luís Montenegro a definir quem apoia na segunda volta. Ontem, fez o oposto e gritou num comício: "Que se lixe Montenegro!" Agora, já tem outro pedido.

O que eu espero do líder do PSD, da Iniciativa Liberal e de outros movimentos e de apoios mais conservadores e de direita, é que não sejam, pelo menos, um obstáculo à vitória, que impeça que o socialismo regresse ao Palácio de Belém. Portanto, eu acho que, sobretudo, se não querem apoiar o único candidato de direita na segunda volta, então que ao menos não obstaculizem.

Uma corrida sem obstáculos, uma preferência por silêncio, porque Ventura repete que só quer um apoio.

Tenha o apoio do povo português, numa segunda volta, que fique claro que nós não queremos mais socialismo. E isso, como eu disse há uns dias, deve ser uma questão de consciência para os líderes do PSD e da Iniciativa Liberal.

Acompanhado de cerca de 200 apoiantes, a arruada no Chiado foi rápida e com apenas um incidente: um homem que por várias vezes gritou "fascista" e que acabou por ser ignorado pela comitiva do Chega. Sem obstáculos, Ventura segue confiante na vitória e reforça os apelos de mobilização.

Se tivermos uma margem o mais possível alargada, podemos ter a esperança de começar uma luta novamente na segunda-feira, que seja de transformação do país.