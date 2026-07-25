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Recebemos agora em direto para comentar esta notícia Bruno Batista, que foi diretor de campanha de Luís Filipe Vieira nas últimas eleições do Benfica. Eu pergunto-lhe, Bruno Batista, se este caso mancha ou põe em causa a credibilidade de Rui Costa para liderar o clube.

Bom dia. Pois, infelizmente, esta foi a notícia da noite de ontem e está a ser a notícia do dia de hoje e, na verdade, nada tem a ver com a instituição Sport Lisboa e Benfica, mas sim com a vida empresarial do seu presidente. Mas a realidade é que os benfiquistas foram ontem todos dormir com o tema da lista negra na cabeça. Eu devo dizer que já na altura da campanha eleitoral, não fiz nenhum comentário às insinuações, que entendo maldosas na altura, sobre a situação financeira de um dos candidatos. Aliás, se eu bem me recordo, o único comentário que fiz foi exatamente dizer que era com malícia e fora de contexto que se faziam tais acusações. Ainda afirmei que a condição econômica, e afirmo hoje, que a condição econômica de um sócio não tem que ser por si só condição para ser presidente. O que eu quero dizer com isto? O Benfica é eclético e democrático e tem que escolher o seu líder, e talva a palavra líder, em função da competência do projeto que apresenta para o clube e nada tem a ver com a riqueza de cada um. Ou seja, não é preciso ser rico para ser presidente do Benfica. E neste sentido, e focando neste tema, a vida econômica e empresarial de qualquer presidente ou até qualquer membro da direção não é relevante para a vida do clube, a não ser que interfira na sua capacidade de decisão e até prova em contrário, eu acho que isto para já não se verifica. Mas respondendo diretamente e no momento delicado que o Benfica atravessa, eu acho que a gestão desportiva e econômica requer foco, habilidade, requer também capacidade de decidir com eloquência, porque é urgente que o Benfica se volte a focar, a ganhar, para afastar todas as divisões que a falta de resultados gera. E é com vitórias que recuperamos isto. E aquilo que mais me custa é que neste momento estejamos a discutir este tema, que de qualquer forma é paralelo à gestão do Benfica, mas que sim, pode afetar a credibilidade que os sócios veem no seu presidente. Espero, acima de tudo, que Rui Costa resolva quanto antes este seu problema empresarial, financeiro ou da sua empresa, para se poder voltar a focar na resolução dos problemas do Benfica, que esses são muitos. Estamos a começar uma nova época, uma época que devia ser de mudança, mas estamos a começá-la da mesma forma que a anterior, a perder com os piores resultados, sem apresentarmos futebol. E me parece que até Marco Silva, nesta última conferência de imprensa, já estava com ar desgastado no final do primeiro jogo oficial da época. E isto é que deve preocupar os benfiquistas. Este é que deve ser o foco.

E eu pergunto então, Luís Filipe Vieira, de resto, tem sido muito crítico do mandato do Rui Costa, veio agora a público dizer isso mesmo. E também na vertente desportiva, eu pergunto-lhe, Bruno Batista, enquanto a bola não entra, este tipo de casos vem pressionar a atuação, por um lado, do presidente Rui Costa, mas também pode servir de fator de instabilidade para os jogadores e para o treinador Marco Silva.

Bom, certo, deve destabilizar, porque ninguém gosta deste tipo de notícias e com todo o respeito pelo presidente do Benfica, espero que o resolva quanto antes. Mas a realidade é essa, é que o Benfica não está a produzir, não produz vitórias, não produz resultados. Eu sei que só vamos no primeiro jogo oficial da época, mas a verdade é que é um jogo fundamental e esta semana vamos ter a segunda mão desse jogo que nos permite seguir em frente. E ainda faltam duas eliminatórias para conseguirmos entrar na Liga Europa, o que, caso contrário, atiraria o Benfica para os distritais das competições europeias, e isto é gravíssimo. E aquilo que muito me tem espantado também tem sido alguma passividade dos benfiquistas, dos sócios que estamos a dar esta mediocridade como normal no Benfica. E pior, o que eu sinto, eu tenho 43 anos, andei aqui mais de 20 anos a olhar para o outro lado da Segunda Circular e ouvir dizer que para o ano é que é. E infelizmente, parece-me que estou a assistir na minha geração à sportinguização do Benfica. E é isso que eu espero que esta direção, liderada por Rui Costa, que não pode apresentar aquele semblante que apresentou esta semana diante o mau jogo da equipe. Ele é o líder, ele tem que ter capacidade de mostrar que é o primeiro a saber como se dá a volta e fazer com que esta equipe consiga voltar a ganhar, porque isso é que é fundamental. O Benfica tem nesta época uma época fundamental para o seu futuro desportivo e financeiro dos próximos anos.