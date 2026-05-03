Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Herman José, que legado deixa Cândido Motta? Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.

Obrigado eu. Deixa um legado luminoso. É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito. Se tivesse de fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 4 da manhã com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois o meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que criaram ciúmes, porque hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém. Foi também um profissional competente e teve como único inimigo da sua vida e da sua carreira, o fato de ter um superávit de bondade. Ele não se sabia defender das coisas desagradáveis, porque só via coisas positivas em tudo e, portanto, não tinha defesas e fizeram-lhe muito mal durante a vida, precisamente por excesso de bondade. Felizmente, ainda conheço várias pessoas assim, vários colegas assim. São pessoas que ficam para sempre na nossa alma, no nosso coração, porque não conseguimos pensar em nada que não seja agradável de qualquer tipo.

Como é que fica recordado, Herman José, Cândido Motta? Qual é a primeira memória que vem? Já nos falou dessas conversas no pátio, no Algarve. O que mais há a lembrar?

Mais uma vez, se eu tivesse de fazer um filme sobre a minha vida, há uma cena que eu tinha de pôr. Aos 18, 19 anos, ainda antes do 25 de Abril, fui tomar copos ao Bairro Alto e ouço uma voz dizer assim: "Não, pode ficar com o troco". Era a voz do meu ídolo de rádio, Cândido Motta, que eu não conhecia, que estava a acabar de sair de um táxi. E nessa altura viro-me para trás e digo: "Epá, você não imagina a admiração que eu tenho por si". E foi aí que eu o conheci. Ele foi gentilíssimo. Passado uns anos, estamos nós a trabalhar juntos na "Roda da Sorte", portanto, foi muito curioso como depois a vida deu a volta e nos acabamos por reencontrar. E eu sou um bocadinho responsável por ele se ter transformado também numa figura tão divertida, porque ele era muito formal e muito pomposo e de repente, no trabalho comigo, transformou-se num sidekick maravilhoso.

Teve a oportunidade, Herman José, de trabalhar com Cândido Motta, o seu ídolo, como acabou de nos dizer, em vários programas ao longo da carreira. Como é que foi trabalhar com Cândido Motta? Como era Cândido Motta no momento de arregaçar mangas e começar a trabalhar?

Ele como era muito culto e muito profissional e esperto, eu acho que ele não precisava de se preparar para nada. Eu lembro-me perfeitamente que umas vezes que eu o contratei para fazer voz off nalguns esquetes que eu fazia, de "Manuela e Dália" e outros, ele nem preparava o texto. Ele lia a primeira vez impecavelmente e sem qualquer tipo de erros. Era só atraiçoado pelo facto de depois ser confrontado com as piadas pela primeira vez e começar a rir a meio da gravação e termos de voltar atrás. Portanto, eu acho que ele confiava muito na sua imensa cultura. Há uns cérebros que são organizados de uma certa maneira. Como ele, conheci o meu pai também, o professor German Sareva. São pessoas que a informação, ao contrário da maior parte dos seres humanos, que têm uma memória de motel, a informação entra, dorme uma noite e vai-se embora. No caso deles, a informação fica. Portanto, passam a ser enciclopédias vivas. O Cândido, se quisesse, podia ter sido uma espécie de Google a quem as pessoas telefonavam fazer perguntas, porque sabia literalmente tudo sobre todos os temas.

Herman José, vocês trabalharam durante muitos anos em conjunto, muitos programas. Acredito que não faltem por aí histórias de trabalho, mas também momentos para se rirem muito em conjunto, ou não?

Muito. Nós divertíamo-nos imenso. Há talvez um momento que ele próprio recorda, realmente, a vista, que é muito giro. Foi num Carnaval onde eu peguei no fato de espanhola da Mary Carmen, o obriguei a pôr o fato e ele fez a transmissão toda mascarado de espanhola. E foi talvez o momento mais disparatado da nossa vida.

Como é que se obriga Cândido Motta a vestir um fato assim?

No caso dele, não se obriga nada, porque ele tinha um fascínio tão grande por mim que se eu dissesse: "Cândido, manda daí da ponte sobre o Tejo para a gente fazer uma filmagemzinha e ter aqui uma coisa viral para meter na internet", ele não teria qualquer dúvida em mandar-se, porque tinha uma confiança cega nos meus critérios.