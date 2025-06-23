Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Que impacto é que a escalada do conflito no Médio Oriente tem na importação de petróleo para Portugal e, consequentemente, no preço dos combustíveis em Portugal também?

Boa tarde. Este conflito no Médio Oriente pode influenciar em muito nos preços do combustível. Em primeiro lugar, é preciso termos em conta que o Irão é um dos grandes produtores de petróleo. Portanto, tudo o que se passe num país que seja um grande produtor de petróleo acaba por influenciar o preço, em termos de descida ou de subida. Por outro lado, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mesmo em termos de transportes dos petroleiros, porque pode ter influência se, por exemplo, fechar o Golfo de Ormuz, acaba por ser um problema muito grave em termos do transporte marítimo e pode até haver falta de produto. Portanto, é uma situação muito preocupante.

E em termos reais, estamos a falar de um aumento de quanto para o consumidor final, caso esta escalada do conflito se verifique e o estreito fechar?

Nós não sabemos ao certo, porque as cotações são dadas à semana. Esta semana aumentou 8 cêntimos, que é um aumento considerável. Não sabemos o que é que, entretanto, vai acontecer, porque é mesmo uma incógnita. De qualquer forma, sabemos sempre que, em princípio, não se prevê uma estabilização dos preços por agora. O conflito não parece estar prestes a terminar. Portanto, infelizmente, uma pessoa prevê que nas próximas semanas as coisas venham a piorar.

E esta situação é algo que está a preocupar a ANAREC?

Estamos muito preocupados, em primeiro lugar, porque aumentando o preço do combustível, acaba por diminuir o consumo. Depois, quando o combustível aumenta, acaba por se fazer uma completa alteração também no nível da inflação, o que faz aumentar todos os produtos. Aumentando o combustível, todos os produtos são transportados através do combustível, portanto, acaba por os produtos de uma forma generalizada serem também mais caros. Por outro lado, se nós tivermos em questão que aumentando a inflação, vai ter que aumentar também as taxas de juros novamente. Neste momento, estávamos numa situação de baixa de taxas de juro e a inflação aumentando, corremos o risco das taxas de juro voltarem a aumentar, o que também é muito negativo para todos nós consumidores, para as empresas, para toda a gente.