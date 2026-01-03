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Junta-se a nós em direto Milo Almeida, foi conselheira das comunidades portuguesas na Venezuela e é presidente da associação Mulher Migrante. Se não estou em erro, está em Portugal e por isso lhe pergunto, Milo Almeida, bom dia, obrigado por se juntar também a nós, se já conseguiu obter algumas reações, algumas informações por parte de portugueses na Venezuela, se já se sabe alguma coisa do que se vai passando por lá.

Bom dia, obrigada pelo contacto. Desde muito cedo estou a par da situação. Tive notícias pelo meu filho, que lá está, obviamente, que isto deve ter começado, este ataque entre 01h30 e as 02h30 da manhã, hora da Venezuela. A população está a resguardo. O que se pede é que não saiam à rua, que o presidente já pediu, ou o ex-presidente, já não sabemos como dizer, que saíssem, mas muitos estão a resguardo em suas casas. Até agora estamos um bocado mais tranquilos, porque estamos a ver que os alvos atingidos são somente alvos militares, não é com o povo, não é um ataque à toa.

E isso tranquiliza de alguma forma.

Isso tranquiliza de alguma maneira. Ou seja, não é que estejam a ir contra o povo, que por agora o povo está dentro de suas casas. A comunidade portuguesa até agora, claro, nervosos, como é óbvio, apreensivos, mas assim estamos todos, tanto os de lá como os daqui, porque é uma situação muito incerta que ainda não se sabe no que é que isto vai parar.

E, portanto, daquilo que nos explica, Milo de Almeida não tem a informação de que haja portugueses em conferimentos com alguma consequência direta daquilo que se passou.

Não, pelos momentos, não. Pelos momentos, nada disso. Nem na comunidade portuguesa, nem na comunidade em geral. Pelos momentos, ainda não há notícias de civis atingidos.

Há também este apelo da Embaixada de Portugal em Caracas e dos Consulados Gerais em Caracas a apelar à comunidade portuguesa para que se mantenha tranquila, em casa. Tem ideia do apoio que possa ser prestado à comunidade portuguesa por parte do governo português, se há esse apoio, se não há, o que é que já sabe em relação às comunicações e ao apoio que possa ser dado em relação à comunidade portuguesa na Venezuela?

Obviamente que tanto a embaixada como o consulado estão atentos à situação na Venezuela, os que lá estão. E de aqui nós estamos à espera que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas se dirija à comunidade e também tranquilize a comunidade, porque sabemos que assim é, sabemos que também estão ao tanto disto. Esperamos em qualquer momento tanto um comunicado do ministro de Negócios Estrangeiros como do secretário de Estado das Comunidades, que até agora ainda não foi feito, dado que a situação é muito recente, penso eu. E eles estão atentos e penso que de ser necessário, obviamente que eles abrirão ou farão um plano de contingência, isso não tenho a menor dúvida de isso ser necessário, mas pelos momentos estamos a aguardar.

Acredita que por causa desta situação haverá alguns portugueses que possam querer regressar, sair da Venezuela?

É muito possível, mas por isso nós sempre apelamos à calma e dizemos que não é para tomar uma decisão com a cabeça quente. E também temos que ter em consideração que neste momento os espaços aéreos estão fechados.