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Sem falta na Rádio Observador, agora também Pedro Henriques para acompanhar ou para analisar a prestação de Luís Godinho na vitória do Futebol Clube do Porto, na deslocação à casa do Estoril. Vitória por três bolas a uma, num jogo que seria muito difícil para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto facilitou, acredita, Pedro Henriques, para a equipa de arbitragem. Não tenha sido um grande jogo.

Sim, obviamente, e é importante as pessoas perceberem, muitas vezes lances de penalti em que eu dou a minha opinião, e é por isso que eu estou aqui na Rádio Observador, não quer dizer que as pessoas concordem com as minhas opiniões e concordem com todos estes lances, que muitos deles são, eu não digo zona cinzenta, mas são lances difíceis de analisar. E temos aqui hoje um caso desses, que é um caso que eu acho que há penalti, aliás, para mim há dois penaltis que ficam por assinalar, mas um deles que há penalti e aceito outras opiniões relativamente à maneira como se analisa este lance, porque não é não saber a lei, bem pelo contrário, todos nós sabemos, os árbitros sabem, os VAR sabem.

Às vezes ficamos naqueles momentos em que, sabendo a lei, a situação pode ser interpretada de maneira diferente.

É a questão de interpretação. Então vamos lá começar. Minuto 21, o golo bem anulado aos Dragões, por fora de jogo. Aliás, na altura estávamos focados numa possível não, mas depois o VAR aparece com uma decisão que é cristalina, como eu costumo dizer, que é Dennis Güll estava adiantado no momento do cruzamento ou do passe feito pelo seu colega, foi o Pepe que fez a assistência, e o Dennis Güll estava adiantado 13 centímetros e, portanto, golo bem anulado ao Futebol Clube do Porto. Depois, ao minuto 30, duas situações. Vou começar pela segunda, que é para dizer o seguinte: há um cartão amarelo bem mostrado ao Özguru, porque há uma falta por trás cometida pelo Chior sobre o Checa. E portanto, antes do cartão amarelo, havia uma falta a favor do Estoril. Só que o árbitro não deu essa falta. Ato contínuo, o Futebol Clube do Porto sai em contra-ataque e coloca a bola para o Özguru, aliás, coloca a bola para o Piotrowski, que é claramente empurrado para lá das quatro linhas pelo Özguru. E portanto, por partes. Cartão amarelo ao Özguru pelo empurrão ao Piotrowski, correto, empurrão que o tira para fora das quatro linhas e impede um contra-ataque. Obviamente que se 10 segundos antes, 15, o árbitro marcasse a falta do Chior sobre o Checa, este lance já não acontecia. Agora o cartão amarelo é bem mostrado, para nós percebermos aqui esta distinção. Depois, minuto 33, voltamos a jogo, o autogolo do Estoril, neste caso, que é o segundo golo do Porto, que é um autogolo do Checa. Não há qualquer falta atacante, porque houve ali um protesto de uma possível falta, neste caso do Alberto Costa. Mas a repetição é muito clara, há a ver até falta, se calhar estaríamos a falar de penalti, não foi o caso, é o Alex Bachner é que está de forma persistente ali a controlar a posição do Alberto Costa. E portanto ficou-se ali na dúvida, porque houve um jogador do Estoril, aliás, foi este mesmo, que fez ali um reparo em relação ao árbitro e estava a ser agarrado. Não, ele é que estava a agarrar o Alberto Costa. Portanto, isto para dizer que é legal, não há qualquer infração, neste caso por parte da equipa portista, no que diz respeito a este que foi o segundo golo. Vamos ao primeiro caso, mesmo já nos descontos, o árbitro tem um lance, porque houve ali umas paragens.

Um lance efetivamente muito confuso, que na verdade é um por dar falta atacante, mas na tua opinião, Pedro, que envolve o Alberto Costa.

Podemos começar por aí. Não há falta atacante, ponto. E portanto não se justifica essa falta atacante e é o que sai dali mais estranho deste lance. E para mim, este é um lance de interpretação, mas para mim pontapé de penalti. E por que eu digo que é de interpretação? O que é factual? É que o Begraoui, ao recuar, acertou com o pé direito, raspa na canela de cima para baixo do Alberto Costa e finaliza com um pisão, que é claro e evidente, isto é, pé direito na perna e pé esquerdo do Alberto Costa. Isto é factual. Recua, raspa na canela e pisa. E o que o Alberto Costa? Cai e fica impedido de chutar a bola. Isto é factual. Por que é a questão de interpretação? As faltas para serem punidas, também tecnicamente, têm que ser ou imprudentes ou negligentes ou força excessiva. E o imprudente diz que é quando o jogador atua sem precaução ou manifesta falta de atenção no lance, e sobretudo quando está a chutar a bola. E aquilo que muitas vezes é sustentável por algumas teorias, e são teorias aceites, é: o jogador está a recuar, tem que colocar o pé no chão, não está a ver, e portanto é quase o sem querer. Portanto, ele não está a chutar a bola.

Este programa é o "Sem Falta", não é o "Sem Querer", não é?

Exatamente. E portanto, esta é a perspectiva de quem defende que nestes casos não deve ser considerado falta. Eu considero, porque independentemente de estarmos aqui a analisar que ele não vê, o pé atrás, que não se apercebe. Na prática, aquilo que aconteceu foi que ao movimentar o pé, pisou o adversário, raspou na canela, pisou o adversário, derrubou e tirou-lhe da jogada. E portanto, é por isso que eu considero que é um lance de pontapé de penalti, reconhecendo que este é um lance que pode dividir opiniões e ser difícil de interpretação. E portanto, para mim ficou aqui um penalti por assinalar, difícil de impor o árbitro, na verdade nunca teria capacidade de ver isto, e o VAR muito provavelmente dentro destas duas teorias e não sendo uma coisa clara e óbvia, porque não considera nem sequer que haja imprudência, é o mesmo tal sem querer, porque tem que colocar o pé no chão, não fez a sua intervenção. Eu aceito a não intervenção do VAR, eu aqui não estou a abrir nenhum protocolo e para mim, penalti. Vamos então àquilo que é a segunda parte. E na segunda parte, ao minuto 47, só para explicar aqui uma situação, que eu percebo porque é que o árbitro fez isto. Há um choque entre Ben Arefa e Gabri Veiga. Caem os dois no chão. E o árbitro assim que vê o choque, porque percebe que foi na cabeça, apita e interrompe o jogo. Claro que depois a bola é metida em profundidade, o Estoril fica chateado, porque a bola é metida em profundidade e era ali uma jogada de muito perigo a favor do Estoril, mas eu entendo que o árbitro tenha interrompido o jogo, considerou o choque destes dois jogadores. O que diz a lei quando dois jogadores chocam com o outro, nomeadamente a nível de cabeça, e entra a equipa médica? Que se a assistência for relativamente rápida, como foi, os dois jogadores, para a equipa não ficar reduzida a menos dois jogadores, e esta é uma exceção da lei, não têm que sair com a equipa médica, como normalmente sai. E nós vimos que o Ben Arefa ficou dentro de campo e o Gabri Veiga Teve que sair. E porque é que eu percebo a interpretação do árbitro? Como o central do Porto caiu no chão, não precisou de assistência e levantou-se logo e afastou-se dali, para o árbitro, a entrada da equipa médica não é para assistir dois jogadores, mas apenas para assistir um, que foi o Gabri Veiga. E daí ele ter considerado aquilo que é a lei geral. Há um jogador que é assistido, como novo cartão para a equipa adversária, esse jogador tem que sair do terreno de jogo e só pode entrar quando o jogo recomeçar. E é por isso que o árbitro cumpre esta parte, e eu aceito, embora a regra seja quando dois jogadores chocam e são assistidos, naturalmente que ficam dentro do terreno de jogo. Segunda parte deste lance.

É a questão do Gabri Veiga, que sai e depois volta a entrar e fica em posição de receber a bola para sair no contra-ataque.

O Gabri Veiga sai junto à zona do quarto árbitro, lado direito do ataque do Flópio do Porto, e entretanto o Porto recupera a bola do lado contrário, lado esquerdo. O Luís Godinho, quando se apercebe que a bola está do lado contrário, manda entrar o jogador Gabri Veiga. Só que não se apercebe que há ali uma saída em contra-ataque rápido e, por acaso, que não é bem por acaso, a bola vem do lado esquerdo logo para o lado direito. E o que acontece? O Gabri Veiga, que entrou com a autorização do árbitro, como é óbvio, ficou sem qualquer posição de marcação. Ninguém está a marcá-lo, porque o jogador exterior não está à espera que ele entre. E logo por azar, a bola roda do lado esquerdo para o lado direito e o Gabri Veiga vai participar nessa jogada. O ideal era o Luizinho ter esperado aqui mais um ou dois segundos. Uma vez mais, percebo porque ele deixou entrar, porque vê a bola do lado contrário e, portanto, tudo ok para a entrada, mas obviamente que tem o azar da bola rodar para aquele lado e o jogador fica numa posição muito clarinha de vantagem. Por quê? Porque não tem nenhuma marcação. Vamos avançar, este é só um pormenor. Vamos para o minuto 48 e outro lance para mim importante. O Tsongi acaba por, na opinião do videoárbitro, cometer uma falta sobre o Frool dentro da área para pênalti. E por isso é que o VAR chama o árbitro para ir ao monitor para lhe mostrar aquilo que, para o VAR, é um pênalti. Por que o árbitro não segue a indicação? Aliás, é a justificação que ele dá.

Porque tem outro entendimento. Entende que é um movimento natural do jogador.

E porque toca na bola, porque ele diz que o Frool, por o Tsongi ao tocar a bola com o pé direito, ao jogar a bola com o pé direito na bola, mesmo Adekontin ter tocado e rasteirado, neste caso com o pé esquerdo, o Frool, o que conta para o árbitro é o tocar na bola primeiro. Mas obviamente que aqui estamos perante uma situação de um jogador que se manda, é só ver o lance, o Tsongi manda-se em salto de forma completamente, no mínimo, imprudente na maneira como a borda. Certo que toca na bola com o pé direito, mas segue o seu movimento a varrer e com o pé esquerdo derruba o Frool. E para mim, há aqui castigo máximo, pontapé de pênalti, porque neste caso concreto não se trata de "como tocou na bola, está tudo certo". Não, toca na bola, mas o outro pé vai varrer e não o pode fazer. E portanto, há essa consequência de derrubar o Frool dentro da área, que até ficava com possibilidade de jogar a bola se não fosse rasteirado, ainda mais esta. E portanto, para mim fica aqui um pontapé de pênalti.

Para assinalar a favor do Floco do Porto.

Avançando. E agora de forma mais rápida. Minuto 51, amarelo para os dois jogadores que foram advertidos, João Carvalho e Peter Zeze. O João Carvalho, depois de fazer uma falta clara sobre Peter Zeze, quando se levanta, dá um cheirinho com o joelho na cabeça do Peter Zeze, e portanto passa e deixa lá o joelho de propósito e o Peter Zeze fica em brasa, levanta-se e vai empurrar o capitão do Estoril.

Em brasa é o termo certo.

Exatamente. Dois comportamentos incorretos no sentido desportivo, um porque faz a falta e dá com o joelho na cabeça do seu adversário quando está a sair e podia evitar, e o outro porque não pode reagir. Por toda a razão que tenha, não pode reagir.

E Pedro, o que é certo é que este duelo entre João Carvalho e Peter Zeze vai levar agora aqui a um outro lance que eu tenho acredito que vais expressar agora.

É porque fica o segundo cartão amarelo por mostrar ao Peter Zeze, que devia ter sido advertido e expulso por acumulação, porque sem bola, é uma bola muito clarinha, João Carvalho está na linha, no corredor direito, passa a bola para o seu colega e vai a correr para a frente. E o Peter Zeze vem de longe, sem qualquer necessidade, e vai contra ele e com o braço, abraça-o e derruba e manda ao chão o João Carvalho. Sem a bola está. Comportamento incorreto, anti-desportivo, segundo cartão amarelo e expulsão. Aqui, quem podia ajudar, porque é muito perto dele, o quarto árbitro, o VAR não pode intervir porque, por enquanto, o vídeo-árbitro não pode intervir em segundos cartões amarelos, mesmo que deem a expulsão. E portanto, ficou aqui, naturalmente, a expulsão do Peter Zeze por fazer, a somar aos dois pênaltis que para mim existiram. Últimos dois lances, minuto 81 e minuto 85. Minuto 81, cartão amarelo bem mostrado ao Ricardo Sanches por rasteirar o Francisco Moura à entrada na zona lateral da área dos Canarinhos e corta assim um ataque prometedor e portanto ficou aqui bem o cartão amarelo demonstrado. E ao minuto 85, um lance com o João Carvalho na área do Floco do Porto. Não sei se ele ficou bem a pedir pênalti cometido por Rodrigo Moura, mas pelo menos ficou ali a queixar-se de algo, mas não há pênalti. A bola, o João Carvalho ao saltar e com o pé no ar, domina a bola com o seu pé direito e o Rodrigo Moura, que até é mais baixo, fica por trás e com a mão ali na zona quase lombar, com um ligeiro contato, e o João Carvalho assim sente esse contato, acaba por se deixar cair. Para mim, não há causa e efeito, não há consequência, não há qualquer empurrão, não há motivo para castigo máximo e bem aqui servir para pontapé de pênalti. E assim, então, descascados todos os lances.

E vamos agora descascar a nota, que eu acredito que hoje não seja particularmente a abono do Luís Godinho.

Vou dar negativa e vou dar quatro. Podia até dar menos, mas não dou, porque sabes que eu acho que o Luís Godinho é mesmo claramente um dos melhores árbitros portugueses. Não é por acaso que ele já vai. Ele tem feito jogos extraordinários, como foi o Porto x Sporting, etc. Vai com 14 jogos na Primeira Liga, portanto, é um árbitro que está sistematicamente a ser chamado, tem feito jogos muito bons e isso, até essa imagem, essa boa presença que ele tem na gestão do jogo, sente-se, porque os jogadores, mesmo às vezes não concordando, não contestam da mesma maneira e da mesma forma como contestam noutros jogos. Agora, o que acho que falhou hoje? Para mim, dois pênaltis e uma expulsão por fazer. Portanto, há pênalti para mim sobre o Alberto Costa, mais discutível. Há um pênalti muito mais claro sobre o Frool, sem discussão, e com o VAR a chamar o árbitro e o árbitro a ir lá e a não entender assim. E há o Peter Zeze que com o amarelo aos 51 devia ter sido expulso ao minuto 57, porque é claro, é um daqueles lances que não deixa dúvidas que é para segundo cartão amarelo. E quando tens um jogo com dois pênaltis e uma expulsão por fazer, obviamente que isto tem impacto. Qual é aqui a atenuante? O Porto, que acaba por ser prejudicado na parte técnica, nos tais dois pênaltis, acaba por ganhar o jogo e, portanto, isto acaba por ter menos impacto que poderia ter com outro resultado. E é por isso que também dou uma nota quatro, porque não obstante estes três casos, acaba por acertar noutras decisões, foram muitas que falámos aqui, inclusivamente lances de área e situações disciplinares, mas vou dar uma nota negativa para aquilo que para mim é claramente, juntamente com o João Pinheiro, que são claramente os dois melhores árbitros portugueses e o Luís Godinho está a fazer uma época tremenda, pela positiva. Hoje, para mim, não esteve tão bem e por isso dou nesta nota negativa, nota quatro, dois pênaltis e uma expulsão por fazer.

É caso para dizer então que acontece aos melhores, Pedro Henriques.

Claramente.

Cá vamos estar para Sem Faltas também em sede europeia. Já na próxima quarta e quinta temos os compromissos de Sporting e Floco do Porto. Vamos também ouvindo a tua voz aqui em sede de o campeão. É um grande abraço, Pedro.

Um abraço, obrigado.