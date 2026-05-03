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e aplausos ] Sem falta na Rádio Observador, 32ª jornada do Campeonato Benfica foi até Famalicão num jogo, Pedro Henriques, que como tu bem vais mostrar, deu pano para mangas e com muita conversa em torno de.

Sim, e foram muitos os casos de jogo. Claro que os mais relevantes e importantes, eu destaco, e depois vamos destacar quando for a nota, quatro, dois dos quais o VAR esteve bem. Mas vamos então fazer aquilo que normalmente fazemos, que é por serem muitos casos.

Vamos ver como se comportou o Gustavo Correia.

Exatamente, temos cronologia. Portanto, ao minuto três, há uma entrada fora de tempo do Ivanovic, neste caso com o pé direito pisou também o pé direito do Matias Amorim. É um pisão negligente e ficou aqui um cartão amarelo por mostrar. Depois, ao minuto seis, na área do Famalicão, o Gustavo Sá ficou a sapatir penalty sobre o Prestianni, mas não há. O Gustavo Sá chega primeiro à bola em relação ao Prestianni e toca com o pé esquerdo claramente no esférico e, portanto, depois o contato posterior ao nível do corpo foi normal e sem motivo para pontapé de penalty. Depois vamos para o minuto oito. E este minuto oito é um golo dos encarnados e que foi bem anulado pelo árbitro-assistente e depois confirmado pelo VAR, porque no momento do passe do Prestianni para o Ivanovic, ele estava adentrado em relação ao último adversário por 50 centímetros. Depois, ao minuto 10, temos o penalty, que é uma boa intervenção do vídeo ao árbitro. Há mesmo motivo para castigo máximo, mas foi o vídeo ao árbitro que ajudou. Na ocasião, o Ivanovic, é aquele lance típico em que um jogador está confiante que vai pontapear a bola, e estamos a falar do Realpe, e o Ivanovic antecipa-se. Portanto, o adversário quando já tem o pé armado, já não para o seu movimento. E o Ivanovic, por antecipação, chegou primeiro à bola, tocou na bola com o pé direito e o Realpe acaba por chegar fora a tempo depois e acabar por rasteirar, pontapear o pé direito, mais concretamente o tornozelo do jogador do Benfica. Portanto, penalty com excelente intervenção aqui ao nível do VAR. Depois, temos um lance ao minuto 17, em que também fica um cartão amarelo no bolso, neste caso a Rodrigo Pinheiro, uma entrada completamente desgovernada sobre o André Schaldrup. O jogador famalicão entra com a perna direita à frente e de sola, acaba por não acertar de sola, mas com toda a perna e com todo o corpo, abarrou claramente o extremo norueguês do Benfica e, portanto, uma entrada que se enquadra naquilo que nós dizemos de negligência. Ao minuto 31, um dos casos de jogo, que está muito aí nas redes sociais, tem a ver com aquela questão do pontapé de penalty, que não foi neste caso assinalado. O Schaldrup cruza a bola e a bola é interceptada pela mão direita do Rodrigo Pinheiro, que tem claramente o braço aberto, afastado do corpo, está com volumetria. E depois se compararmos, até com uma imagem que se vê pelas costas do Rodrigo, em que ele tem o braço esquerdo completamente fechado atrás das costas e o braço direito por onde vai passar a bola, completamente fora do plano do corpo. Isto faz com que o VAR, mesmo que se possa dizer que o remate ou cruzamento, mais concretamente, é feito de perto e que o jogador não tem a hipótese de tirar o braço de onde está, mas se o braço tivesse uma posição normal, natural, estariam os dois braços paralelos, alinhados. Não é um braço esquerdo todo para trás, porque a bola nem sequer vai passar, e o braço direito completamente à frente. Aliás, vê-se que ele até reage, faz um movimento sequer de reação instintivo. É penalty, o VAR viu bem. O árbitro não assinalou, o VAR não chamou, depois vê-se o árbitro a fazer aquele gesto de nada. Provavelmente, terá tido aqui uma leitura diferente pelo remate ser de perto, por achar que o braço está na posição normal, natural, mas eu discordo completamente e pra mim é um lance claro de pontapé de penalty. Depois, ao minuto 53, outro caso importante, e este aqui também escapou ao árbitro, mas foi o VAR que teve uma intervenção boa e a decisão final foi boa, é a expulsão do Otamendi. Entrada realmente com força excessiva sobre o Matias Damorim. É um fato que ele toca ainda na bola, mas não para o movimento, e portanto, isto não invalida a maneira como tu abordas. E acabou por de sola e com os pitões acertar bem acima do tornozelo, dobrando completamente o pé. Com a imagem parada é muito feio o lance, no sentido que põe em causa a segurança integridade física, cartão vermelho direto, não tem qualquer tipo de gestão. O árbitro aqui também não viu, mas foi o vídeo árbitro que fez a sua intervenção, e bem, porque realmente resolveu aqui um problema. Depois aqui uma série de lances, ao minuto 61, o Eli Sor deixa-se cair na área do Benfica, tem o Richard Rios por perto, não há qualquer infração, carga, nem pisão, como se ficou a queixar, e portanto, não há motivo para pontapé de penalty. Depois, ao minuto 69, também na área do Benfica, o Sorriso acerta, vamos chamar assim, nas orelhas da bola, quando remata e a bola com o pé direito e a bola sai dali de forma estranha. E ele fica-se a queixar de eventual falta, ou seja, estás a ver aquela ideia, estás a rematar e alguém te tocou no pé e daí é por isso é que fazes. Pronto, foi isso. E ele fica-se a queixar de uma eventual falta, neste caso do Leandro Barreiro, que era quem estava por perto, mas ele não lhe tocou e nem o restaurou, nem impediu de rematar e, portanto, decisão claramente correta. Minuto 64, cartão amarelo bem mostrado ao Gustavo Sá, também por uma falta negligente. E depois, ao minuto 68, um lance que nós no direto acabamos por não falar. Depois eu fui rever, depois já não fiz intervenção, deixei aqui para o "Sem Falta". E é um lance que acaba por ser importante, que é o gol do empate do Famalicão, porque nasce num pontapé de canto e realmente do pontapé de canto o gol é correto, após o pontapé de canto é tudo correto, até posso já dizer. No momento do passe pro Abubakar, que é o Matias Damorim que faz o cruzamento, o Abubakar está em jogo por 22 centímetros e foi isso que teve ser analisado. A questão é que não era pontapé de canto. Isto faz-nos lembrar um jogo já este ano também com o Sporting, com o Santa Clara, que foi muito badalado, e é a mesma situação. Ou seja, não é pontapé de canto, quem remata à baliza é o Van de Looi. Realmente não houve grandes portés, ficou-se com a ideia que dois jogadores que podiam ter tocado na bola do Benfica, o Richard Rios, que salta na frente do Van de Looi, e depois o próprio Trubin, que se manda de rosto ao chão, masDepois de ver a repetição, e sobretudo a repetição de frente é muito clara, nem o Richard Rios toca na bola, nem o Trubino tocou no esférico e percebe-se isso. Portanto, não era pontapé de canto, era pontapé de baliza. E depois o azar é que do pontapé de canto nasça diretamente o gol. É óbvio que do canto pra frente está tudo legal, tudo certo. E depois há esta questão que o VAR não pode intervir. De resto, há de haver uma alteração em breve sobre isso em termos de FIFA, mas acaba sempre por ser um caso, porque mesmo que o gol seja legal, nasce de um canto que não existiu, ainda por cima o 2 a 2 e a coisa tornou-se complicada. Depois também, ao minuto 69, pra dizer que o gol é legal, porque realmente os tais 22 centímetros a colocarem em jogo o Abubakar. Depois, de forma também rápida pra acabarmos, cartão amarelo ao Rodrigo Pinheiro por abraçar o Leandro Barreiro, uma placagem muito clara também. Depois, ao minuto 86, o remate do Rafa, ficou-se com a ideia que o Sussurro podia ter interceptado a bola com o braço, mas percebe-se que a bola bate entre o peito e o braço e o braço está completamente encostado ao corpo. E depois três últimos lances, e este também pra mim é muito importante falar, que é o minuto 90. Por quê? Porque não é normal dar-se 15 minutos. Eu, na altura, também no direto, disse que daria sete, oito minutos, mas fiz as contas mal e depois disse assim: "Bem, se o árbitro dá 15 minutos", e sabemos que o VAR apoia muito o árbitro neste momento, porque faz determinadas contabilidades, eu fui rever toda a segunda parte naquilo que podia ser importante. E de importante temos: tivemos quatro paragens pra substituições, onde entraram cinco jogadores. As paragens normalmente é 45 segundos por cada paragem, aqui temos três minutos. Depois temos os dois gols, que também faz parte desse tempo. Mas desses dois gols, o do Abubakar teve o jogo interrompido três minutos e, portanto, temos três mais três das substituições, dá seis. Depois temos a substituição do árbitro assistente. Se bem se recordam, lesionou-se. Foram 4 minutos e 30, mais precisamente, de paragem, e seis mais 4,30 dá 10,30. E depois tivemos dois momentos importantes, que é a expulsão do Otamendi. Demorou quatro minutos toda a expulsão e, portanto, 10,30 com quatro com ida ao VAR, 14,30. E nesse momento que há a expulsão e após, o Trubino fica no chão e pede assistência. Se calhar não precisava, e esteve dois minutos a ser assistido. E, portanto, três das substituições, três do gol do Abubakar, seis, mais 4,30 pra substituição do assistente, 10,30, mais quatro pra expulsão do Otamendi. Aqui já vamos bater os 15 minutos e ainda passamos com o Trubino. E, portanto, está correta essa questão dos 15 minutos, que na altura revoltou um bocadinho o banco. Finalmente, já nestes descontos, o minuto 90 mais nove, o cartão amarelo Antônio Silva demorou a repor um pontapé de livre a favor do Benfica, perda de tempo, e o Richard Rios, é um amarelo importante ao minuto 90 mais 12, porque fica de fora do próximo jogo e o próximo jogo é com o Braga. E portanto, neste caso, Richard Rios e Otamendi vão estar de fora do próximo jogo e que não mostra o motivo. Ou seja, quando se vê, em termos de repetição, vê-se só o árbitro com o cartão amarelo na mão e aí, sim, o Richard Rios a protestar. Não se percebe o que foi antes, não sei se foi por palavras. E pronto, como vês, foi um jogo com muitos casos.

Com muitos casos e que acredito não vá merecer a melhor das notas dadas este ano, Pedro.

Vou dar nota três. Repara que em termos de árbitro, só o árbitro, o árbitro em si, falhou nos dois penaltis, um que falhou o árbitro e o VAR, obviamente, porque não consideraram, pra mim é pênalti, e o outro falha o árbitro, mas esteve lá o vídeo-árbitro que acertou. Falhou também o árbitro no cartão vermelho. Na prática, foi ele que falha. Depois aparece o vídeo-árbitro e ajuda. E portanto, temos dois penaltis e um cartão vermelho em que o árbitro não conseguiu ver, não conseguiu analisar, não conseguiu decidir bem. E desses dois penaltis, um deles vai o VAR, o vermelho também. E depois temos esta questão do canto, a gente nunca fala de cantos, só falamos quando depois dos cantos resulta um gol, como já aconteceu no tal jogo do Santa Clara com o Sporting. E portanto, temos aqui dois lances que acabam por ser determinantes: um penalti que se fosse transformado poderia dar o 3 a 0, no suponhamos, e temos a situação de um canto que se fosse bem analisado não era canto e eventualmente não era ali que iria nascer o 2 a 2. De qualquer maneira, isto dá uma nota negativa e muito fez o VAR dentro daquilo que ainda falhou, mas muito fez o VAR. Agora o árbitro tem dois lances de penalti e um vermelho que não consegue decidir e erra ainda por cima no pontapé de canto que depois dá o gol. E por isso, nota negativa, não gostei da prestação do árbitro.

Nota negativa para Gustavo Correia no empate do Benfica a duas bolas em casa do Famalicão. Está feito, sem falta.