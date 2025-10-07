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Bom dia. Bom dia. Agora foi de propósito. Muito bem. Esta notícia, este primeiro toque, foi-me enviado por um senhor que já devem ter ouvido falar, Ricardo Conceição. É um nome conhecido aqui nos bastidores da Rádio Observador. Ele enviou esta notícia e provocou um autêntico nó cerebral, que eu ainda estou a tentar perceber o que se passou aqui. Aliás, acho que o mesmo acontece com os adeptos do Boavista. Vocês sabem que o Boavista já não está na primeira divisão, quer dizer, está na primeira divisão distrital, mas também está na quarta divisão distrital e está também na primeira divisão distrital. Duas vezes na primeira divisão distrital. Como é que é isto? Eu tenho alguma dificuldade em explicar. O Boavista, neste momento, praticamente não existe, o clube está proibido de inscrever jogadores, mas houve aqui uma forma de tentar precaver-se em relação ao futuro, quando tiver essa possibilidade. Então existem duas equipas do Boavista inscritas nas divisões distritais da Associação de Futebol do Porto. Uma é a equipa da SAD, outra é a equipa do clube. Isto é muito complicado. E ainda há uma terceira equipa, porque estas duas equipas não têm jogadores. São equipas sem jogadores. Estão inscritas para marcar lugar. Estás a conseguir dar um nó. É difícil. Então os adeptos decidiram criar eles próprios também um clube, que se chamou Panteras Negras Footballers Club. E este, ao contrário dos outros, tem mesmo equipa, tem jogadores, que são adeptos do Boavista. Para o passado domingo estava marcado um jogo entre o Boavista e o Panteras Negras, ou seja, Boavista contra Boavista, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. Acontece que o Boavista, como não tem jogadores, anunciou logo na sexta-feira que não ia comparecer. E ficou logo decidido que iria perder 3 x 0, por falta de comparência. No dia do jogo, que nem sequer era no Estádio do Bessa, também não pode jogar no Estádio do Bessa. No dia do jogo não apareceu ninguém, nem os Panteras Negras, nem o Boavista, nem a equipa de arbitragem. Não apareceu ninguém. Já estava desmarcado. Já estava desmarcado. Mas isso não significa que os que deviam ganhar os três pontos também não ganham? Não. Ganham, porque os outros anunciaram logo na sexta-feira que não iam. Não se considera que os outros também faltaram. Que faltaram, com a falta de comparência, porque entretanto já tinha ficado decidido que não aconteceria, não haveria jogo. Este é um momento muito triste para os adeptos do Boavista. O clube entretanto tinha regressado há uns anos à primeira divisão, depois de problemas judiciais, descidas de divisão, e agora parecia que finalmente estava a reerguer, mas agora foi outra vez ao fundo. Os adeptos duvidam que o Boavista Futebol Clube possa voltar a ser o que era e então também com a criação desta equipa, estão a tentar garantir que no futuro, se houver condições, se os adeptos e dirigentes conseguirem recuperar uma parte do clube ou que sejam representantes do clube, que poderão iniciar o trajeto que levará o Boavista ou o seu sucessor, ou os Panteras Negras, de volta ao campeonato principal. Faz falta. Eu diria que o Boavista é daqueles clubes que suscita tanta paixão e tem uma massa adepta tão fiel que faz falta ao futebol português e é triste ver esta situação confusa, com três equipas que nem têm jogadores, duas delas nem têm jogadores. Como é que se chega a isso? A dizerem-se representantes do clube. É muito complicado. Um grande abraço para os adeptos boavisteiros e na esperança de que em breve regressem aos maiores palcos do futebol e que joguem, que tenham equipas e que joguem. E que escolham melhores equipas para gerir os clubes. Exatamente. Escolham direções mais capazes, porque também há uma quota parte de responsabilidade de quem dirigiu o clube nestes últimos anos. Vamos passar para uma outra notícia, esta mais inspiradora, mais positiva, de um jogador argentino, Lautaro Rivero, que chegou agora à seleção nacional da Argentina. Ele tem apenas 21 anos, jogou no River Plate. Entretanto, ainda nas camadas jovens, tinha sido enviado para o Central Córdoba. Foi emprestado a este clube. Entretanto, brilhou. É um central, este jogador, e conseguiu marcar dois gols e regressou novamente ao River Plate e agora chamou a atenção do selecionador argentino, que o convocou para os jogos da seleção argentina. Lionel Scaloni achou que era uma boa solução para o centro da defesa, até porque agora já não terá Nicolás Otamendi. Então aqui está um sucessor de Nicolás Otamendi. Qual é o aspecto mais extraordinário da história de Lautaro Rivero? É que ele há dois anos já jogava futebol, ajudava nas finanças da família vendendo doces No trânsito, aos condutores. E há várias imagens dele a vender estes doces que se chamam alfajores. Ele dizia que tinha muito orgulho e queria era ajudar a família. E porque não ajudar os irmãos e os pais, sendo vendedor ambulante. Era o que ele fazia, além de já jogar futebol. Mas, de facto, é um salto inacreditável em dois anos apenas, passar de vendedor ambulante para uma das maiores seleções do mundo, os atuais campeões do mundo. Aqui uma história inspiradora, que sirva de inspiração a outros jovens, a jovens que têm, de alguma forma, a vida um pouco mais facilitada. Falamos de Mbappé, não daquele que toda a gente conhece, ou que é mais famoso, Kylian Mbappé, mas do seu irmão mais novo, Ethan Mbappé, que joga no Lille. E o que é curioso nesta história é que neste fim de semana, Ethan Mbappé marcou um gol à sua antiga equipa, que é também a antiga equipa do irmão, o Paris Saint-Germain. O Lille empatou com o Paris Saint-Germain a uma bola e o gol do Lille foi marcado por Ethan Mbappé. Kylian Mbappé, o irmão mais velho, estava a assistir ao jogo nas bancadas. Saltou. Isto porque ele estava a festejar pelo sucesso do irmão, mas não só. Sabemos que Kylian Mbappé tecendeias às avessas com a direção do Paris Saint-Germain quando foi para o Real Madrid, portanto deve ter havido ali um sentimento de vingança perpetrada pelo irmão mais novo, que também, como estava a dizer há pouco, no ano passado ainda estava no Paris Saint-Germain, não teve grandes oportunidades. Jogou cerca de 85 minutos ao todo pela equipa principal. Não chega a completar um jogo. Na equipa principal do Paris Saint-Germain. Foi dispensado, também não há lugar para todos, mas agora vingou-se. Esta é uma história que eu não diria que é só de inspiração, mas é também de vingança. E as histórias de vingança também são inspiradoras, de certa forma.