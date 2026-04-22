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Três Toques com Bruno Vieira Amaral.

A situação no Médio Oriente está muito complicada para Roberto Mancini.

Foram três toques. Estavas no gabinete. Às vezes podias, não é? Já vais fazendo alguma confusão.

Se quiseres fazer-me alguma pergunta sobre o Estreito de Ormuz. Mas aqui trata-se de uma polêmica no campeonato do Qatar. Quer dizer, isto é que é verdadeiramente importante. Parece que há lá um conflito.

Sim, o que é que se passa no Qatar?

No Qatar.

Ou no futebol do Qatar.

No futebol do Qatar. Houve um clube, o Al-Sadd, que é orientado pelo técnico italiano Roberto Mancini, que já foi campeão em Inglaterra. Eu gostava muito do Mancini enquanto jogador e também enquanto treinador. Já orientou a seleção italiana, foi ganhar dinheiro.

Pois é, o Mancini.

O Mancini, muito célebre.

O saudoso Mancini.

O saudoso Mancini.

Que é primo do Marco Belini.

Primo em direito. Agora está à frente do Al-Sadd, no Qatar.

Mas tem dois rins, o primo.

E não é engenheiro.

É treinador.

Não sei. Se calhar até é.

Se calhar é. Há muitos engenheiros no futebol.

Pois há.

O engenheiro é só com um rim.

O engenheiro do penta.

Tem cinco rins.

Quem é o engenheiro do penta?

O Fernando Santos, campeão europeu pela seleção portuguesa.

Sim, mas o penta foi no Porto.

O penta no Porto.

Ok, já estou perfeitamente.

No final ainda não é penta.

Já estou a ver.

Já estás a ver quem é que ele é. O Fernando Santos também anda por aí depois de ter saído.

Estavas a falar do Mancini.

Ora o Mancini. O Mancini parece que celebrou cedo demais. O Al-Sadd sagrou-se campeão com a derrota do seu principal rival, o Shamal. Shamal, mas vai melhorar. Que perdeu contra o Qatar SC.

Está mal.

Shamal. Mas na secretaria foi atribuída a vitória ao Shamal. Ou seja, quando o Shamal perdeu, o Al-Sadd festejou.

Ajuste de classificação com estas coisas. Estamos a ver. Shamal.

Mas, entretanto, na secretaria, porque isto não é só em Portugal que as coisas se resolvem na secretaria, também no Qatar. Ora, a comissão disciplinar atribuiu a vitória por 3 x 0 ao Shamal, que tinha perdido por 2 x 0, e assim, o Al-Sadd já não pôde festejar o título. Quer dizer, festejou, mas depois teve de interromper os festejos e agora tudo se vai decidir num jogo entre o Al-Sadd e o Shamal na última jornada.

Já tinhas dito esses dois nomes hoje.

Não tinha. Al-Sadd e Shamal? Não tinha, certeza. Eu acho que já tinha dito Al-Sadd. Shamal não sei, mas Al-Sadd já tinha dito. Preparem, apontem na agenda.

Quando é que é isso?

Aponta aí.

A 27 de abril.

Isto é daqui a uma semana, ou seja, quase 27 dias.

Devia ser a 25 de abril. É daqui a dois dias.

É terça-feira.

16h30.

Põe aí, Paulo.

16h30.

Faz aquela almoçarada lá e depois.

Tenho canalizador a esta hora.

É segunda-feira.

Estás mais pelo Al-Sadd ou pelo Shamal? Acho que tens cara de quem está a torcer pelo Shamal.

Vou refletir nisso. Tenho que olhar pra carreira dos dois clubes, perceber como é que eles são.

E pra ver quem é que merece mais.

Quem é que merece mais.

Muito bem.

Isto é científico, não é assim, Bruno?

Em Portugal, temos uma grande tradição nos países latinos, de entrevistas depois dos jogos à porta dos estádios. Eu não sei se é uma particularidade.

Dos adeptos.

Dos adeptos.

Em todo lado.

Em todo lado.

Fox Pop.

Não, isso deve ser mais nos países latinos. Não sei.

Eu diria que tem muito a ver com a importância que o futebol tem nas sociedades. Em Portugal é mínima, como nós sabemos. Escasamente acontece.

Não tem quase importância nenhuma. Mas olha, eu acho que disto nunca vimos em Portugal. Vamos ouvir só um bocadinho, talvez a Carla possa traduzir. Isto passou-se na Argentina.

"E a metade do ano, o que fazemos? Dybala, gostaria também que se somassem alguns jogadores desse estilo? Gostaria Dybala, sim. Sinto que temos potencial. Com Dybala ou sem Dybala, mas sim, gostaria, óbvio. Seria bom que viesse a joia. És jornalista? O quê? Se és jornalista. Não. Porque tens uma boa análise. Digo, de onde és? De Lanús. De Lanús? Como eu. Eu também. Nascido em Lanús, uma besteirinha, mas."

Bom, então vamos lá explicar isto. O jornalista está a entrevistar uma adepta à porta do estádio e pergunta-lhe a opinião sobre o Dybala e ela faz o seu comentário e ele fica tão impressionado que lhe pergunta: é jornalista? Ela diz: "Não, não sou jornalista." E ele pergunta: "Então, e de onde é que és?" E ela: "Bem, sou de Lanús." E ele disse: "Eu também." E aqui começa o romance a sério.

Que continua.

Que continua, eles continuaram a falar.

Eles estão a trocar os telemóveis.

Estão a trocar, exatamente.

Estão mesmo.

Estão mesmo.

Mas isto é em direto?

É em direto. Por isso é que eu digo que nunca se viu em Portugal. Normalmente são adeptos muito zangados e quase a bater nos jornalistas. Aqui não, aqui até gerou reações, estamos aqui a ouvir em fundo, de outros adeptos que estavam lá e também dos colegas do jornalista, porque se percebeu que havia logo ali-

Um clima.

Um clima.

É um bom formato, misturou Três Toques com o Casados à Primeira Vista.

Não, isto é o Casados à Primeira Vista.

Um híbrido, é um formato híbrido.

Sim.

Parece que aquilo resultou mesmo num namoro, porque os dois depois já foram a um podcast.

Passaram a ir ao futebol juntos.

Agora sim. Eles são do mesmo sítio, portanto também é fácil combinarem, mas estavam a trocar contatos em direto. Eu não sei se ele ficou só impressionado com os conhecimentos futebolísticos. Deve-se dizer que a adepta era muito gira, muito bonita. E ele aproveitou, já que estava ali lançado e eu acho que é uma excelente ideia para os nossos repórteres em Portugal flertarem com adeptos. Não sei se na maior parte dos casos vão ter essa oportunidade, porque acho que aqui é tudo um bocadinho mais agreste. Mas fica aqui uma história bonita.

Uma história de amor.

De amor!

De amor ao futebol.

De amor ao futebol. Não sabemos como é que vai acabar, mas para já começou muito bem. O que não está nada bem é para o jogador do Paris Saint-Germain, Yoram Zag, que tem 19 anos apenas e que agora foi sentenciado a 20 dias de prisão na Dinamarca, após ser considerado culpado de condução perigosa. Yoram Zag, na altura, estava emprestado ao clube dinamarquês, ao Copenhagen, e foi apanhado a circular a 104 km/h numa zona onde o limite de velocidade era de 50 km/h.

Um bocadinho demais.

É um bocadinho exagerado. Talvez em Portugal recebesse uma comenda, ou talvez o pior que lhe podia acontecer era perder uns pontos na carta. Mas na Dinamarca foi mesmo condenado a uma pena de prisão. Podemos dizer: "São só 20 dias." Está bem.

Tem um simbolismo muito forte.

É uma pena de prisão. E nós agora temos discutido muito em Portugal a questão da prevenção das eventuais penalizações para condutores. Está aqui o exemplo.

Por excesso de velocidade.

Por excesso de velocidade.

Este agente, de facto, ultrapassa os limites.

Estes nórdicos são loucos. O exemplo foi de um jogador de futebol, mas se fosse outro cidadão qualquer também aconteceria o mesmo. E fica aqui também o alerta às autoridades portuguesas: querem tomar medidas? Está aqui uma.