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Isto é uma bênção termos aqui o Três Toques logo depois de termos falado sobre o Mundial, porque vamos esclarecer as coisas sobre os vencedores de mundiais fora do continente. Claro, o primeiro foi o Brasil, em 1958, quando o mundial foi na Suécia. Mas a primeira equipe europeia a ganhar o mundial fora do continente europeu foi a Espanha, de fato, em 2010. E depois temos o exemplo da Alemanha, que ganhou no Brasil, como os brasileiros bem se devem lembrar.

Nunca mais esquecerão.

Nunca mais esquecerão. Vamos ver se Portugal agora também se consegue juntar a estes ilustres.

Vamos.

É, isso. Com muita força. Para isso, basta seguir o exemplo de Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, que está neste mundial a orientar a seleção do Gana, ganhou o primeiro jogo e tornou-se assim o selecionador mais velho a ganhar um jogo em fases finais do mundial. É verdade.

Que idade tem o Carlos Queiroz?

Tem 73. Mas está ótimo.

Lá está, mas é o exemplo de alguém que se deu muito bem fora do continente europeu. Sempre se deu muito bem fora do continente europeu.

À exceção da seleção portuguesa, em 2010, Carlos Queiroz orientou sempre seleções de outros continentes, o Irão, que orientou por três vezes, e agora a seleção do Gana, que foi também algo inesperado, porque ele está há poucos meses na seleção do Gana, foi substituir o treinador alemão. Portanto, foi algo inesperado, mas contou também a vasta experiência que Carlos Queiroz já tem em mundiais. Ele igualou o famoso globe trotter Bora Milutinović, que orientou cinco seleções diferentes em mundiais. Orientou o México, a Costa Rica. O México em 86, a Costa Rica em 90, os Estados Unidos em 94, Nigéria em 98 e China em 2002. Muito célebre, sobretudo para quem fazia também as coleções dos cromos dos mundiais de 90 e 94, Bora Milutinović. E agora só ficam atrás de outro célebre treinador, campeão do mundo este, Carlos Alberto Parreira, o brasileiro, que orientou o Kwait em 1982, os Emirados Árabes Unidos em 90, o Brasil em 94, a Arábia Saudita em 98, o Brasil novamente em 2006 e a África do Sul em 2010. Carlos Alberto Parreira, que está hospitalizado neste momento, está nos cuidados intensivos no Brasil, creio que com problema pulmonar. As melhoras para Carlos Alberto.

Estava a ver aqui o gol do Gana, que celebração tão boa.

Foi já nos descontos, e Carlos Queiroz viu. Estava a delirar e com razões para isso. Há já um português com razões para sorrir neste mundial. Vamos ainda aqui lembrar uma história que envolve o jogador que marcou o gol contra Portugal, o Issa, da República Democrática do Congo, e que tem uma história dramática e que poderia ser mesmo trágica e tê-lo afastado por completo do futebol. O avançado, que agora joga no Newcastle, em 2021, foi alvo de um ataque. Houve uma tentativa de sequestro da filha do jogador por parte de uma mulher, que quando o jogador chegou à casa, o atacou, lançou-lhe um líquido ácido sulfúrico, e os médicos dizem que ele esteve mesmo quase a perder a visão. É uma história que está contada também em primeira pessoa pelo atleta, Johan Issa. Ele conseguiu reagir na altura e conseguiu enfrentar esta mulher e evitou o rapto da filha. Esta mulher, a atacante, foi detida, foi condenada a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio. O Issa recuperou completamente e agora reapareceu para marcar. Há uma coisa muito curiosa, não sei se têm visto o programa documentário na Netflix sobre o mundial, com figuras como o Gary Lineker, o Alan Shearer, Michael Richards, e eles falaram precisamente deste avançado. O Alan Shearer é um histórico do Newcastle. Ele disse: "Eu só gostava que ele no Newcastle fizesse aquilo que ele fez no outro dia". E felizmente, fez a Portugal.